ТАТАРСТАНСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Ключевое событие в региональной нефтяной и газохимической отрасли состоится в период с 7 по 9 сентября 2021 года.

В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума пройдет 28-я международная специализированная выставка НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ и 11-я специализированная выставка GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография, а также региональный проект «Интерпластика Meeting Point Казань 2021».

Среди посетителей выставки — руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий нефтегазохимической отрасли; представители российской и зарубежной науки; отраслевых министерств и ведомств; делегации регионов России; Федеральных органов власти.

Татарстанский нефтегазохимический форум, включающий в себя выставку и деловую программу — эффективная площадка, объединяющая российский и зарубежный бизнес и науку и позволяющая специалистам нефтегазовой индустрии обмениваться идеями, получить свежую отраслевую информацию, ознакомиться с новыми разработками в действии и принять участие более чем в 10 профильных конференциях, круглых столах и семинарах.

Посещение мероприятия дает возможность: