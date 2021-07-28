XII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» состоится 28-30 июля 2021 г. в гибридном формате: офлайн на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» и онлайн kazansummit.ru.
Главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества ежегодно собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний.
Мероприятие зарекомендовало себя в качестве ведущей платформы для обсуждения вопросов сотрудничества, реализации совместных проектов, презентации инвестиционного потенциала и укреплению деловых связей российских компаний с иностранными партнерами.
Ключевыми темами деловой программы Саммита традиционно станут исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках Саммита также состоится выставка индустрии халяль Russia Halal Expo 2021.
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