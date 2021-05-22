Сyber Park

22 мая пройдет новое крупнейшее игровое событие Поволжья этого года от ИТ-парка — Cyber Park. Это мероприятие будет проводиться ежегодно, а за 5 лет Cyber Park планирует вырасти от пилотного мероприятия до масштабной олимпиады по киберспорту.

Мероприятие организовано при поддержке Президента Республики Татарстан Минниханова Рустама Нургалиевича и Министерства цифрового развития Республики Татарстан.

Участники чемпионата — киберспортсмены республики, которые прошли отборочный этап в онлайн-формате и готовы доказать свое мастерство вживую во время финального этапа в ИТ-парке, чтобы побороться за звания лучших команд чемпионата.

Основные цели мероприятия:

Создание национального пространства для взаимодействия участников сферы интерактивного контента;

Вовлечение молодежи Республики Татарстан в цифровое предпринимательство;

Развитие киберспорта в Татарстане как дисциплины, способствующей развитию навыков командной работы, скорости реакции, коммуникативных и когнитивных навыков.

Программа Cyber Park включает в себя следующие основные блоки:

1 блок — Чемпионат по киберспортивным дисциплинам. Партнерами выступает Федерация по киберспорту Республики Татарстан. Основными дисциплинами чемпионата в этом году станут CS GO и Dota 2. На данный момент призовой фонд чемпионата составляет 500 000 рублей, и он будет пополняться.

2 блок — Cyber Conf международная конференция, посвященная разработке игр. Каждый год тема конференции будет меняться, поэтому на обсуждение будут выноситься только самые актуальные вопросы. В конференции для разработчиков игрового контента примут участие эксперты российского и мирового уровней, которые расскажут тонкости гейм-дизайна, аналитики и продвижения, а также обсудят создание команд и развитие бизнеса в данной отрасли. Партнерами конференции выступают Kazan Digital Week, Indie GameDevClub и сообщество авторов игр «Индикатор».

3 блок — Фан-территория небанальных развлечений. Это зона ролевых настольных игр, библиотека комиксов, киберспортивные тренажеры, игровые зоны (гонки дронов, футбол, танцы), гик-маркет, косплей-шоу и т. д.

“Наша стратегия заключается в объединении участников сферы интерактивного контента на базе ИТ-парка. На данный момент есть отдельные команды по VR, AR, киберспортсмены и представители других специализаций. Есть заказы проектов от государства, которые связаны с интерактивными продуктами, например, перевод образовательных предметов в VR, отработка чрезвычайных ситуаций — отметила руководитель проекта Cyber Park Валерия Васильева. — Но при этом участники этой сферы существуют по отдельности. Мы хотим объединить участников этого процесса в национальное пространство, в котором можно будет развивать когнитивные способности, навыки командной работы, а также найти друзей, партнеров и инвесторов для создания наших качественных продуктов и команд, чтобы в перспективе дать достойный ответ федеральному и зарубежному рынкам.

Параллельно ИТ-парк планирует интегрировать курсы по киберспорту и по разработке игр в Центре развития компетенций, проводить ежемесячные митапы, посвященные GameDev и разработке, организовывать чемпионаты по киберспорту среди министерств, ведомств, крупных ИТ-компаний, вузов, чтобы в 2025 году провести Олимпиаду по киберспорту для 50 000 участников.

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