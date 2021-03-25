25 марта 2021года в Казани состоится 3-я ежегодная встреча-диалог архитекторов и девелоперов — ARDA.
Интерес к городской тематике проявляют совершенно разные специалисты.
Это ежегодное профессиональное мероприятие, призванное объединить в одном пространстве архитекторов, девелоперов, инженеров и специалистов смежных профессий.
Мероприятие будет полезным всем причастным к архитектуре и недвижимости, тем, кому не безразличен облик города.
Программу мероприятия откроет выступление CEO компании организатора NUGAEV Architecture & Design — Тимур Нугаев, ведущие архитекторы поделятся своим опытом и проектами, девелоперы и производители расскажут об успешных кейсах и использовании новейших технологий.
О чем будут говорить:
В этом году ARDA пройдет в двух форматах:
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте.
Ссылка на сайт организатора мероприятия — Архитектурно-проектное бюро NUGAEV.
Контакты:
Телефон: +7 987 297 25 22
E-mail: arda@nugaevpro.com
Ссылки на соц.сети:
Facebook https://www.facebook.com/arda.community
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