3-я ежегодная встреча-диалог архитекторов и девелоперов – ARDA

25 марта 2021года в Казани состоится 3-я ежегодная встреча-диалог архитекторов и девелоперов — ARDA.

Интерес к городской тематике проявляют совершенно разные специалисты.

Это ежегодное профессиональное мероприятие, призванное объединить в одном пространстве архитекторов, девелоперов, инженеров и специалистов смежных профессий.

Мероприятие будет полезным всем причастным к архитектуре и недвижимости, тем, кому не безразличен облик города.

Программу мероприятия откроет выступление CEO компании организатора NUGAEV Architecture & Design — Тимур Нугаев, ведущие архитекторы поделятся своим опытом и проектами, девелоперы и производители расскажут об успешных кейсах и использовании новейших технологий.

О чем будут говорить:

Все имеет свою цену, в том числе и архитектура. Во сколько обходятся девелоперам российские и зарубежные архитекторы?

Архитектура как один из наиболее важных маркетинговых инструментов по привлечению клиентов на рынке недвижимости. От чего зависит стоимость архитектуры проекта?

Брендирование и архитектурная подсветка фасадов. Как авторская архитектура повышает ликвидность проекта?

Качество архитектуры — один из важнейших факторов, влияющих на продажи.

Архитектура для умных городов — какие подходы практикуют архитекторы, что поменяется в планировке и облике зданий, не возникнет ли диктат технологий над всем остальным. Какова роль архитектора в этом процессе.

В этом году ARDA пройдет в двух форматах:

Участие ONLINE — живая трансляция встречи на нашем закрытом канале в YouTube (все зарегистрировавшиеся получат ссылку в день мероприятия). Благодаря этому каждый, вне зависимости от места нахождения, может стать участником встречи-диалога, а не просто зрителем: во время всей встречи в чате трансляции будут работать модераторы и моментально передавать ваши вопросы спикерам и другим выступающим!

Участие OFFLINE — в целях соблюдения мер по борьбе с Covid-19 мы вынуждены сократить число возможных участников на площадке, в связи с чем каждая заявка на личное участие будет рассматриваться отдельно и в случае одобрения Орг Комитетом мы вышлем на Ваш e-mail личное приглашение.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте.

Ссылка на сайт организатора мероприятия — Архитектурно-проектное бюро NUGAEV.



