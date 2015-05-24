24 мая 2015

Этап Чемпионата Росси и Кубка России по ралли-кроссу в 3-х дивизионах

Этап Чемпионата Росси и Кубка России по ралли-кроссу в 3-х дивизионах

24 мая 2015 года на автодроме Высокая Гора состоится Открытие летнего сезона! В эти дни будет проходить этап Чемпионата Росси и Кубка России по ралли-кроссу в 3-х дивизионах, а также пройдет этап Кубка «Мастер-Спорт 2015».

Соревнования Чемпионата проходят при поддержке Российской Автомобильной Федерации, Федерации Автомотоспорта Республики Татарстан, Правительства Республики Татарстан и ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».

В Казань традиционно приедут гонщики из Тольятти, Воронежа, Самары, Оренбурга, Рязани, Ульяновска, Смоленска, но им предстоит нешуточная борьба с татарстанскими спортсменами, поскольку ралли-кросс в Республике Татарстан является основной дисциплиной автоспорта. Внимание, уделяемое руководством Татарстана ралли-кроссу, позволило создать сильные команды и вырастить целую плеяду талантливых пилотов.

Согласно регламенту соревнований в субботу 23 мая и утром в воскресенье 24 мая пройдут серии квалификационных заездов, в результате которых отсеются наименее быстрые спортсмены, а также определятся места на стартовой решетке. Финальные же заезды по 6 кругов начнутся в 15.00.

Болельщиков ждет насыщенная программа соревнований, автограф-сессия лучших гонщиков, а детей – розыгрыш призов, ростовые куклы!

Не пропустите Ралли-кросс на Высокой Горе!

24 мая Воскресенье

08.00 – 09.00

Техническая инспекция, медицинский контроль (паддок)

09.00 - 09.45

Разминка (по 3 круга)

10.00 -10.30

Торжественное открытие соревнования

11.00 – 12.20

3-ая серия квалификационных заездов (4 круга):

« Д2-Лада», «Д1-SuperCars», «Д2-1600», «Д1А-Super1600»

12.20 – 12.40

Подготовка трассы

12.40 – 14.00

4-ая серия квалификационных заездов (4 круга):

« Д2-Лада», «Д1-SuperCars», «Д2-1600», «Д1А-Super1600»

14.10 – 15.00

3-е заседание КСК (судейская вышка, корпус «С»)

Подготовка трассы. Обед.

15.00 – 16.00

Финальные заезды (6 кругов)

неофициальная церемония награждения после каждого финального заезда

16.20

4 –е заключительное заседание КСК

17.00

Официальная церемония награждения

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