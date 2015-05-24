Этап Чемпионата Росси и Кубка России по ралли-кроссу в 3-х дивизионах

24 мая 2015 года на автодроме Высокая Гора состоится Открытие летнего сезона! В эти дни будет проходить этап Чемпионата Росси и Кубка России по ралли-кроссу в 3-х дивизионах, а также пройдет этап Кубка «Мастер-Спорт 2015».

Соревнования Чемпионата проходят при поддержке Российской Автомобильной Федерации, Федерации Автомотоспорта Республики Татарстан, Правительства Республики Татарстан и ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».

В Казань традиционно приедут гонщики из Тольятти, Воронежа, Самары, Оренбурга, Рязани, Ульяновска, Смоленска, но им предстоит нешуточная борьба с татарстанскими спортсменами, поскольку ралли-кросс в Республике Татарстан является основной дисциплиной автоспорта. Внимание, уделяемое руководством Татарстана ралли-кроссу, позволило создать сильные команды и вырастить целую плеяду талантливых пилотов.

Согласно регламенту соревнований в субботу 23 мая и утром в воскресенье 24 мая пройдут серии квалификационных заездов, в результате которых отсеются наименее быстрые спортсмены, а также определятся места на стартовой решетке. Финальные же заезды по 6 кругов начнутся в 15.00.

Болельщиков ждет насыщенная программа соревнований, автограф-сессия лучших гонщиков, а детей – розыгрыш призов, ростовые куклы!

Не пропустите Ралли-кросс на Высокой Горе!