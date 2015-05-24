24 мая 2015 года на автодроме Высокая Гора состоится Открытие летнего сезона! В эти дни будет проходить этап Чемпионата Росси и Кубка России по ралли-кроссу в 3-х дивизионах, а также пройдет этап Кубка «Мастер-Спорт 2015».
Соревнования Чемпионата проходят при поддержке Российской Автомобильной Федерации, Федерации Автомотоспорта Республики Татарстан, Правительства Республики Татарстан и ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».
В Казань традиционно приедут гонщики из Тольятти, Воронежа, Самары, Оренбурга, Рязани, Ульяновска, Смоленска, но им предстоит нешуточная борьба с татарстанскими спортсменами, поскольку ралли-кросс в Республике Татарстан является основной дисциплиной автоспорта. Внимание, уделяемое руководством Татарстана ралли-кроссу, позволило создать сильные команды и вырастить целую плеяду талантливых пилотов.
Согласно регламенту соревнований в субботу 23 мая и утром в воскресенье 24 мая пройдут серии квалификационных заездов, в результате которых отсеются наименее быстрые спортсмены, а также определятся места на стартовой решетке. Финальные же заезды по 6 кругов начнутся в 15.00.
Болельщиков ждет насыщенная программа соревнований, автограф-сессия лучших гонщиков, а детей – розыгрыш призов, ростовые куклы!
Не пропустите Ралли-кросс на Высокой Горе!
|
24 мая Воскресенье
|
08.00 – 09.00
|
Техническая инспекция, медицинский контроль (паддок)
|
09.00 - 09.45
|
Разминка (по 3 круга)
|
10.00 -10.30
|
Торжественное открытие соревнования
|
11.00 – 12.20
|
3-ая серия квалификационных заездов (4 круга):
« Д2-Лада», «Д1-SuperCars», «Д2-1600», «Д1А-Super1600»
|
12.20 – 12.40
|
Подготовка трассы
|
12.40 – 14.00
|
4-ая серия квалификационных заездов (4 круга):
« Д2-Лада», «Д1-SuperCars», «Д2-1600», «Д1А-Super1600»
|
14.10 – 15.00
|
3-е заседание КСК (судейская вышка, корпус «С»)
|
Подготовка трассы. Обед.
|
15.00 – 16.00
|
Финальные заезды (6 кругов)
неофициальная церемония награждения после каждого финального заезда
|
16.20
|
4 –е заключительное заседание КСК
|
17.00
|
Официальная церемония награждения
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.