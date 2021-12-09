ХV Конференция "Подряды на нефтегазовом шельфе", Нефтегазшельф-2021

9 декабря 2021 года, по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, состоится XV конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе» (НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ — 2021).

На конференции обсуждается не только поставка промышленной продукции «Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром флот» и другим компаниях, работающим на шельфе, но и вопросы обустройства портов, береговой зоны. Рассматриваются проблемы логистики, в частности, доставки грузов на платформы. На конференции обнародуют итоги опроса нефтегазовых компаний, оценивающих готовность предприятий для работы на шельфе.

Основные вопросы обсуждения: