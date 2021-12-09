09 дек 2021

ХV Конференция "Подряды на нефтегазовом шельфе", Нефтегазшельф-2021

9 декабря 2021 года, по адресу: Москва, Тверская 22, отель InterContinental, состоится XV конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе» (НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ — 2021).

На конференции обсуждается не только поставка промышленной продукции «Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром флот» и другим компаниях, работающим на шельфе, но и вопросы обустройства портов, береговой зоны. Рассматриваются проблемы логистики, в частности, доставки грузов на платформы. На конференции обнародуют итоги опроса нефтегазовых компаний, оценивающих готовность предприятий для работы на шельфе.

Основные вопросы обсуждения:

  • Текущее состояние и перспективы освоения нефтегазовых месторождений континентального шельфа Российской Федерации
  • Государственная поддержка компаний, участвующих в освоении нефтяных и газовых месторождений
  • Энергетическое обеспечение добычи на континентальном шельфе
  • Экологическая и промышленная безопасность
  • Научно-технический потенциал оборонно-промышленного комплекса
  • Создании отечественной системы подводной добычи
  • Обеспечение противофонтанной безопасности и аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти
  • Государственное регулирование и лицензирование морской транспортировки опасных грузов
  • Развитие инфраструктуры и навигационно-гидрографическое обеспечение мореплавания в акватории Северного морского пути
  • Применение цифровых двойников для оптимизации логистики цепочек поставок

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