Предновогодний OPEN SPACE MARKET

Организаторы приглашают весело и полезно провести предпраздничный уикенд на большом, но уютном, трехдневном маркете вместе с молодыми дизайнерами из 25 городов России и творческими людьми Казани. Найти особенные подарки к Новому году среди широкого ассортимента уникальных вещей. А также традиционно вкусно поесть на зимнем фудкорте, послушать отличную музыку, получить полезные знания в лектории, новые знакомства и просто хорошо провести время с друзьями или с семьей.



На маркете принимаются все меры безопасности — обязательно ношение масок, закрывающих нос и рот, замер температуры, обеспечивается наличие антисептика по всей территории.



ДИЗАЙН-МАРКЕТ

Встречаем зиму готовыми, ведь на маркете представлен большой выбор теплой одежды — удлиненные худи, платья из плотного трикотажа, головные уборы, шарфы и перчатки. Также можно будет выбрать платье, которое сделает незабываемой новогоднюю ночь. Конечно, будет множество участников с подарками для любимых — украшения и аксессуары, свечи ручной работы, игрушки, авторская керамика, изделия из кожи.

Вас ждет большой стенд от концепт стора «Природа» с растениями в горшочках, не требующими пересадки. Там же можно получить бесплатные консультации по уходу за растениями.

На маркете будет представлен большой выбор натуральной косметики, парфюмерия ручной работы, товары для экологичного образа жизни.

Подробнее об участниках

ДОСТАВКА

Любой товар (включая еду с фудкорта) можно будет заказать с доставкой на дом. Официальный партнер — сервис Доставка Яндекс Go.

МАСШТАБНЫЙ ЛЕКТОРИЙ

Лекторий Open Space Market пройдет в отдельном здании (павильон номер 1, исторический парк), доступ на все лекции бесплатен.

В пятницу, 11 декабря состоится Итоговая конференция самозанятых г.Казань, организованная сообществом самозанятых “Селфи”. Вас ждут индивидуальные консультации бухгалтера, юриста, маркетолога. Двухчасовой нетворкинг, в рамках которого можно будет завести полезные контакты и, конечно, лекции от лучших профессионалов города о маркетинге, организации бизнеса и выходе на большие рынки.

В субботу, 12 декабря состоится ДЕНЬ КНИТУ КАИ. Ученые университета расскажут о композитах и лазерных технологиях, онлайн обучении. Посетители получат возможность принять участие в экономических экспериментах. А также будут проведены прикладные мастер-классы — посетители смогут расписать свой собственный шоппер и попробовать технику фьюзинг.

В воскресенье, 13 декабря состоится благотворительная мастерская. Посетители смогут своими руками сделать милые новогодние подарки и открытки. Все собранные средства пойдут на проекты благотворительного фонда “День Добрых Дел”.

В лектории в воскресенье можно будет узнать о типологии стиля и модном течении майндфулнес, познакомиться с командой медиа проекта “Площадь свободы”, понять, как крупные бренды манипулируют сознанием людей.

Расписание и подробности лектория

DJ’S | МУЗЫКА

Особую атмосферу Open Space Market всегда создаёт музыка. Музыкальное сопровождение готовит креативная команда бара Соль: новогодний вайб с «тёплыми и ламповыми» живыми выступлениями музыкантов и оригинальными диджей сетами гарантирован.

ФУДКОРТ

Отдельный павильон отведен под сытный и разнообразный фудкорт. Учитывая сезон, будет множество вариантов горячих блюд и напитков — мясных и вегетарианских. Посетителей ждет кулинарное путешествие по мексиканской, венгерской, осетинской, американской и ближневосточной кухне. Травяные сборы, деликатесные сыры, натуральный хлеб, мед и карамель, пирожные и расписные пряники можно будет забрать с собой на подарки.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Во избежание очередей на кассе организаторы просят приобретать билеты на маркет заранее, это можно сделать онлайн на сайте.



Справка:



OPEN SPACE MARKET — крупнейшая региональная площадка для продвижения молодых российских дизайнеров, а также креативных проектов в сфере общепита, услуг и развлечений. Это регулярное (4 раза в год) культурно-развлекательное городское событие, объединяющее людей творчества, искусства и моды. С 2013 года проведено более 35 фестивалей, в том числе Sunday Up Market и гастрономические фестивали Open Food Market 2015, 2017, 2018, каждый из которых посетило от 3000 до 12000 казанцев и гостей столицы Республики Татарстан. Основой фестивалей всегда является выставка-продажа уникальной дизайнерской одежды, украшений, авторских аксессуаров, обуви, изделий hand-made, предметов интерьера и декора.

Вход: 100 руб./школьникам и студентам — 50 руб.

Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно.

Единый билет на три дня мероприятия.

Доступ в лекторий — бесплатно.

