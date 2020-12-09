Конгресс «Полимеры России и СНГ»

2-ой международный конгресс и выставка «Полимеры России и СНГ: строительство и модернизация заводов» продут в Казани с 9 по 10 декабря.

Конгресс — это профессиональная площадка, которая соберет производителей синтетических полимеров и полимерных материалов, инициаторов инвестиционных проектов в полимерной отрасли, отраслевые регуляторно-надзорные органы, лицензиаров технологий производства, разработчиков, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговые и проектно-строительные компании, поставщиков услуг.

Мероприятие посвящено обсуждению крупнейших инвестиционных проектов полимерной отрасли по строительству и модернизации производственных мощностей, а также обсуждению возможностей повышения эффективности действующих предприятий.

Регистрация — на сайте.