Всероссийская Робототехническая Олимпиада

С 8 по 10 июня Университет Иннополис проведет Всероссийскую Робототехническую Олимпиаду (далее – ВРО), победители которой представят страну на 12-й Всемирной Олимпиаде Роботов (World Robot Olympiad – WRO) в г. Доха, Катар. Для всех участников и руководителей будет организовано бесплатное проживание и питание на территории нового суперсовременного кампуса в Иннополисе.

Напомним, что в 2014 году в ВРО приняли участие 720 школьников и студентов, а это 373 команды из 42 субъектов РФ, оценивали участников 54 судьи, 19 компаний выступили партнерами мероприятия. В этом году организаторы ожидают около 1 тысячи робототехников из 55 регионов страны.

Уже подтвердили свое участие Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, врио Президента РТ Рустам Минниханов и другие.

Олимпиада в Иннополисе пройдет в шести категориях: основной, свободной, творческой, студенческой, футболе роботов. В каждой категории команда должна собрать и запрограммировать автономного робота, который должен будет решать определенную задачу. Одно из заданий основной категории - по цветовому шифру идентифицировать местонахождение полезных объектов на карте и собирать их, двигаясь по оптимальному маршруту, избегая опасных объектов. Участники творческой категории готовят проект на тему «Роботы-исследователи», цель которого создать робота, способного исследовать опасную для человека окружающую среду.

Для участия в категории Футбол команда должна подготовить двух автономных роботов: нападающего и вратаря, которые сразятся с роботами противника на специальном поле. Задача – забить как можно больше «мячей» с инфракрасным излучением в ворота соперника и защитить свои. Участники студенческой категории должны написать оптимальный алгоритм распознавания движущейся мишени. Помимо этого их робот должен уметь отслеживать объекты на поле, перемещаться в соответствии с выбранной стратегией, делать выстрелы теннисными мячами.





Официальный сайт мероприятия