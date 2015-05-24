24 мая 2015

Гастроли Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь

В рамках XXVIII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева пройдут гастроли Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Ж.Бизе-Р.Щедрин "КАРМЕН-СЮИТА"

балет в одном действии

Либретто – Валентин Елизарьев по мотивам поэтического цикла Александра Блока "Кармен"

Хореография и постановка – народный артист СССР и Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Валентин Елизарьев

Дирижер-постановщик – народный артист СССР, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Ярослав Вощак

Художник-постановщик – народный художник Украины, лауреат Государственной премии Украины Евгений Лысик

Продолжительность – 55 минут

Премьера – 30 марта 1974 года

М.Равель "БОЛЕРО"

балет-посвящение в одном действии

Либретто, хореография и постановка – народный артист СССР и Беларуси, лауреат Государственной премии Республики БеларусьВалентин Елизарьев

Дирижер-постановщик – народный артист СССР, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Ярослав Вощак

Художник-постановщик – лауреат Государственной премии Республики Беларусь Эрнст Гейдебрехт

Продолжительность – 20 минут

Премьера – 28 декабря 1984 года


В.А.Моцарт "ШЕСТЬ ТАНЦЕВ"

балет в одном действии

Концепция, хореография, сценография и костюмы – Иржи Килиан (Нидерланды)

Дирижер-постановщик – заслуженный артист Украины Виктор Плоскина

Художник по свету – Юп Каборт (Нидерланды)

Ассистенты хореографа – Ширли Эссебум (Нидерланды), Юст Бигелар (Нидерланды), Хенк Палмерс (Нидерланды)

Балетмейстеры-репетиторы – заслуженный артист Республики Беларусь Константин Кузнецов, лауреат международных конкурсовОльга Костель

Премьера - 8 октября 2013 года

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