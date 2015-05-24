В рамках XXVIII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева пройдут гастроли Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.
Ж.Бизе-Р.Щедрин "КАРМЕН-СЮИТА"
балет в одном действии
Либретто – Валентин Елизарьев по мотивам поэтического цикла Александра Блока "Кармен"
Хореография и постановка – народный артист СССР и Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Валентин Елизарьев
Дирижер-постановщик – народный артист СССР, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Ярослав Вощак
Художник-постановщик – народный художник Украины, лауреат Государственной премии Украины Евгений Лысик
Продолжительность – 55 минут
Премьера – 30 марта 1974 года
М.Равель "БОЛЕРО"
балет-посвящение в одном действии
Либретто, хореография и постановка – народный артист СССР и Беларуси, лауреат Государственной премии Республики БеларусьВалентин Елизарьев
Дирижер-постановщик – народный артист СССР, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Ярослав Вощак
Художник-постановщик – лауреат Государственной премии Республики Беларусь Эрнст Гейдебрехт
Продолжительность – 20 минут
Премьера – 28 декабря 1984 года
В.А.Моцарт "ШЕСТЬ ТАНЦЕВ"
балет в одном действии
Концепция, хореография, сценография и костюмы – Иржи Килиан (Нидерланды)
Дирижер-постановщик – заслуженный артист Украины Виктор Плоскина
Художник по свету – Юп Каборт (Нидерланды)
Ассистенты хореографа – Ширли Эссебум (Нидерланды), Юст Бигелар (Нидерланды), Хенк Палмерс (Нидерланды)
Балетмейстеры-репетиторы – заслуженный артист Республики Беларусь Константин Кузнецов, лауреат международных конкурсовОльга Костель
Премьера - 8 октября 2013 года
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.