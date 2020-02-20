Форум «Инновационные платежные решения для транспорта 2020»

20 февраля в Москве, в «Технополисе Москва», состоится специализированный форум «Инновационные платежные решения для транспорта 2020», который будет полностью посвящен развитию платежных решений на городском и пригородном общественном транспорте, регулированию отрасли, созданию единого транспортного пространства, интеграции платежных решений с городскими сервисами и социальными проектами, дистрибуции билетов.

На форуме ожидается дискуссия руководителей транспортных компаний и представителей государственной власти, в ней предлагается участие представителей регионов со всей России, «которые уже реализовали у себя платежные решения для транспорта, и тех, кто только собирается это делать».

В фокусе внимания участников современные тренды и технологии для сбора оплаты в общественном транспорте и развитие отрасли в эпоху цифровой экономики.



