Балет "CARMINA BURANA", или "Колесо Фортуны" (XXVIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева)

Музыка Карл Орф
Мистерия в 2 частях (12+)
Идея хореография и постановка АЛЕКСАНДРА ПОЛУБЕНЦЕВА (Санкт-Петербург)
Музыкальный руководитель и дирижер – АНДРЕЙ АНИХАНОВ (Санкт-Петербург)
Художник - постановщик – МАРИЯ СМИРНОВА-НЕСВИЦКАЯ (Санкт-Петербург)
Художник по свету – СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО (Москва)
Видеопроекции – ПАВЕЛ СУВОРОВ (Москва)
Хормейстер – ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
Ассистенты балетмейстера - КЛЕР БРИАНТ, АНТОН ДОРОФЕЕВ
Педагог-репетитор - ЕЛЕНА КОСТРОВА
ПОСТАНОВКА 2014 ГОДА
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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