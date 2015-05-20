20 мая 2015

Балет "CARMINA BURANA", или "Колесо Фортуны" (XXVIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева)

Балет

Музыка Карл Орф

Мистерия в 2 частях (12+)

Идея хореография и постановка АЛЕКСАНДРА ПОЛУБЕНЦЕВА (Санкт-Петербург)
Музыкальный руководитель и дирижер – АНДРЕЙ АНИХАНОВ (Санкт-Петербург)
Художник - постановщик – МАРИЯ СМИРНОВА-НЕСВИЦКАЯ (Санкт-Петербург)
Художник по свету – СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО (Москва)
Видеопроекции – ПАВЕЛ СУВОРОВ (Москва)
Хормейстер – ЛЮБОВЬ ДРАЗНИНА
Ассистенты балетмейстера - КЛЕР БРИАНТ, АНТОН ДОРОФЕЕВ
Педагог-репетитор - ЕЛЕНА КОСТРОВА

ПОСТАНОВКА 2014 ГОДА
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