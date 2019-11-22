22 ноя 2019

Всероссийский конгресс «Актуальные вопросы амбулаторного ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Всероссийский конгресс «Актуальные вопросы амбулаторного ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — уникальное для Российской Федерации мероприятие, направленные на обсуждение вопросов развития амбулаторной медицинской помощи и первичного здравоохранения в части профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Задача Конгресса — сформировать междисциплинарный взгляд на создание экосистемы первичной медицинской помощи в части сердечно-сосудистых заболеваний и внести свой вклад в решение одной из ключевых национальных задач: повышение продолжительности жизни.

Ключевые мероприятия Конгресса:

  • Профилактика ССЗ. Формирование экосистемы амбулаторно-поликлинической помощи
  • Мелита Вуйнович, глава представительства ВОЗ в Российской Федерации
  • Фаусто Пинто, избранный президент Мировой федерации сердца, прошлый президент Европейского кардиологического общества
  • Сергей Анатольевич Бойцов, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов, член-корр. РАН, проф., д.м.н.
  • «Диспансеризация»
  • Оксана Михайловна Драпкина, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, исполнительный директор Всероссийской образовательной Интернет Сессии, член-корр. РАН, проф., д.м.н.
  • Любовь Юрьевна Дроздова, руководитель лаборатории поликлинической терапии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, к.м.н.
  • 1-е заседание Рабочей группы Минпромторга РФ и Минздрава РФ по вопросам обеспечения системы здравоохранения прорывной лекарственной терапией и инновационными изделиями в области ССЗ
  • Алексей Викторович Алехин, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России
  • Елена Анатольевна Максимкина, директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России
  • Инструкционная сессия «Сердечно-сосудистые заболевания. Информированность и сознательность населения. Тандем «Медики — СМИ»
  • Айрат Закиевич Фаррахов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, д.м.н.
  • Эвелина Владимировна Закамская, главный редактор телеканала «Доктор»
  • Пленарная дискуссия «Реализация нацпроекта «Здравоохранение» в части сердечно-сосудистых заболеваний. Первые результаты и вызовы»

На Конгрессе ожидается порядка 3000 специалистов из регионов Российской Федерации и Республики Татарстан

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