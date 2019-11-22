Всероссийский конгресс «Актуальные вопросы амбулаторного ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — уникальное для Российской Федерации мероприятие, направленные на обсуждение вопросов развития амбулаторной медицинской помощи и первичного здравоохранения в части профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Задача Конгресса — сформировать междисциплинарный взгляд на создание экосистемы первичной медицинской помощи в части сердечно-сосудистых заболеваний и внести свой вклад в решение одной из ключевых национальных задач: повышение продолжительности жизни.
Ключевые мероприятия Конгресса:
На Конгрессе ожидается порядка 3000 специалистов из регионов Российской Федерации и Республики Татарстан
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