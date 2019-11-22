Всероссийский конгресс «Актуальные вопросы амбулаторного ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Всероссийский конгресс «Актуальные вопросы амбулаторного ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — уникальное для Российской Федерации мероприятие, направленные на обсуждение вопросов развития амбулаторной медицинской помощи и первичного здравоохранения в части профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Задача Конгресса — сформировать междисциплинарный взгляд на создание экосистемы первичной медицинской помощи в части сердечно-сосудистых заболеваний и внести свой вклад в решение одной из ключевых национальных задач: повышение продолжительности жизни.

Ключевые мероприятия Конгресса:

Профилактика ССЗ. Формирование экосистемы амбулаторно-поликлинической помощи

Мелита Вуйнович , глава представительства ВОЗ в Российской Федерации

, глава представительства ВОЗ в Российской Федерации Фаусто Пинто, избранный президент Мировой федерации сердца, прошлый президент Европейского кардиологического общества

избранный президент Мировой федерации сердца, прошлый президент Европейского кардиологического общества Сергей Анатольевич Бойцов, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов, член-корр. РАН, проф., д.м.н.

генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов, член-корр. РАН, проф., д.м.н. «Диспансеризация»

Оксана Михайловна Драпкина, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, исполнительный директор Всероссийской образовательной Интернет Сессии, член-корр. РАН, проф., д.м.н.

директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, исполнительный директор Всероссийской образовательной Интернет Сессии, член-корр. РАН, проф., д.м.н. Любовь Юрьевна Дроздова, руководитель лаборатории поликлинической терапии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, к.м.н.

руководитель лаборатории поликлинической терапии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, к.м.н. 1-е заседание Рабочей группы Минпромторга РФ и Минздрава РФ по вопросам обеспечения системы здравоохранения прорывной лекарственной терапией и инновационными изделиями в области ССЗ

Алексей Викторович Алехин, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России

директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Елена Анатольевна Максимкина, директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России

директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Инструкционная сессия «Сердечно-сосудистые заболевания. Информированность и сознательность населения. Тандем «Медики — СМИ»

Айрат Закиевич Фаррахов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, д.м.н.

депутат Государственной Думы Российской Федерации, д.м.н. Эвелина Владимировна Закамская, главный редактор телеканала «Доктор»

главный редактор телеканала «Доктор» Пленарная дискуссия «Реализация нацпроекта «Здравоохранение» в части сердечно-сосудистых заболеваний. Первые результаты и вызовы»

На Конгрессе ожидается порядка 3000 специалистов из регионов Российской Федерации и Республики Татарстан