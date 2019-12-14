Церемония вручения VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

14 декабря в КРК «Пирамида» г.Казани состоится церемония вручения VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы».

Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» ставит целью создать золотой фонд исполнителей татарской эстрады и плоды их творчества, сумевшие завоевать сердца многих людей.

«Болгар радиосы», опираясь на мнение зрителей и своих слушателей, выявляет лучшие композиции молодых татарских исполнителей и сопоставляет их с многолетними всенародно любимыми хитами, шагая в ногу со временем.

Часть лауреатов Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» — это артисты, победившие в проекте «Кайнар хит» по итогам голосования. Среди них такие артисты как: Ришат Тухватуллин, Гузель Уразова, Раяз Фасихов, Марат Шайбаков, Гульназ Асаева, Марат Файрушин, ИльСаф, Рузиля Хаертдинова, Сирина Зайнетдинова, Разиль Камалов и Рафина Ганиуллина и другие.

Помимо победителей проекта «Кайнар хит», статуэтку «Золотая звезда» вручат и исполнителям самых популярных песен, завоевавшие сердца слушателей «Болгар радиосы».

«Стоит отметить, что Национальной музыкальной премией «Болгар радиосы» награждают не только певцов, но и авторов песен», — рассказывает главный редактор-продюсер «Болгар радиосы» Ильфар Каримов.

В 2019 году на VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» ожидается более 30-ти номинаций. Как и в предыдущие годы, артистов ждут такие номинации, как «Самый народный певец», «За возрождение татарской песни», «Открытие года», «Самая лиричная песня», «Самый лучший певец», «Семейный дуэт года», «Народная любовь», «Неповторимый голос» и другие.

Церемония награждения VII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» пройдет 14 декабря в 18:00 в «Пирамиде». 6+