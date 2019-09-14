Старт продаж 2-й очереди жилого комплекса Savin House

14 сентября московская девелоперская компания «Садовое Кольцо» открывает продажи второй очереди Savin House — одного из самых успешных проектов на рынке недвижимости Казани. В продажу поступят три дома, в том числе 7-ми этажный клубный дом с просторными террасами. Уникальным преимуществом квартир второй очереди являются захватывающие виды на кремль и мост Миллениум.

В день старта продаж, 14 сентября, гостей жилого комплекса Savin House ждут розыгрыши подарков*, фуршет, развлекательная программа, шаржи и анимация для маленьких посетителей.

Для тех, кто совершит бронирование квартир во второй очереди в этот день, состоится особый розыгрыш — эксклюзивные условия на приобретаемые квартиры**.

Яркими событиями праздника станут запуск в небо 5000 шариков*** в 15:00 и праздничный салют в 20:30. Приходите полюбоваться, выиграть подарки и получить заряд отличного настроения!

Для получения персональных консультаций по приобретению квартир в этот день в офисе продаж необходимо записаться по номеру телефона: +7 (843) 204-17-13. Количество индивидуальных консультаций ограничено.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте savinhouse.ru или по телефону: +7 (843) 204-17-13

Место проведения: Офис продаж жилого комплекса Savin House.

г. Казань, ул. Фатыха Амирхана (рядом с дворцом единоборств Ак-Барс)

* для всех, кто придет в день открытия 14 сентября и заполнит анкету (сроки проведения розыгрыша 14 сентября 2019 года)

** Информацию об организаторе розыгрыша и условиях розыгрыша читайте на сайте проекта savinhouse.ru в разделе Документация

*** шарики биоразлагающиеся и не оказывают вредного влияния на окружающую среду. Время запуска может быть скорректировано из-за погодных условий.

Застройщик ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ», проектная декларация на сайте savinhouse.ru