«Нефть и газ. Химия», Пермь

21-я Межрегиональная выставка технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности.
«Нефть и газ. Химия» — одна из крупнейших в Приволжском и Уральском федеральных округах площадок для презентации новых технологических и управленческих решений, анализа рынка и перспектив топливной и химической отраслей.
2019 год — год празднования 90-летия Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.
Выставка является частью «Пермского инженерно-промышленного форума», гостями и участниками которого традиционно являются представители ведущих промышленных компаний и финансовых структур, учёные и инвесторы (около 1500 человек из 200 компаний). В мероприятиях принимают участие федеральные министры и эксперты, губернатор Пермского края. Партнёрами форума традиционно выступают: Ростех, Роскосмос, «Лукойл», «Сибур», «Газпром», «Ростелеком», «Метафракс», «Уралкалий», ОДК, РЖД, Сбербанк, ПЦБК и Пермская ТПП.
Проект «Нефть и газ. Химия» проходит параллельно с крупнейшей региональной выставкой добывающей отрасли «Рудник — 2019».
«Нефть и газ. Химия — 2019» — это:
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