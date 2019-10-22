«Нефть и газ. Химия», Пермь

21-я Межрегиональная выставка технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности.

«Нефть и газ. Химия» — одна из крупнейших в Приволжском и Уральском федеральных округах площадок для презентации новых технологических и управленческих решений, анализа рынка и перспектив топливной и химической отраслей.

2019 год — год празднования 90-летия Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.



Выставка является частью «Пермского инженерно-промышленного форума», гостями и участниками которого традиционно являются представители ведущих промышленных компаний и финансовых структур, учёные и инвесторы (около 1500 человек из 200 компаний). В мероприятиях принимают участие федеральные министры и эксперты, губернатор Пермского края. Партнёрами форума традиционно выступают: Ростех, Роскосмос, «Лукойл», «Сибур», «Газпром», «Ростелеком», «Метафракс», «Уралкалий», ОДК, РЖД, Сбербанк, ПЦБК и Пермская ТПП.

Проект «Нефть и газ. Химия» проходит параллельно с крупнейшей региональной выставкой добывающей отрасли «Рудник — 2019».



«Нефть и газ. Химия — 2019» — это:

встречи с представителями крупнейших предприятий Пермского края

руководители и ведущие специалисты компаний из регионов Урала и Западной Сибири (по запросу участников)

коллективные посещения выставки специалистами крупных предприятий Перми и Пермского края

деловая программа для руководителей и ведущих специалистов нефтехимической и машиностроительной отрасли, представителей органов государственной власти и научного сообщества.

Подробности на сайте мероприятия