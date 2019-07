XIII Международный фестиваль импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер»

11 июля на открытии фестиваля выступит американский джаз-соул певец и гитарист КУИНН ДЕВО (QUINN DEVEAUX). Музыкант много лет работает на американской сцене. Его голос с мягкими блюзовыми интонациями передает вибрации Рэя Чарльза, Бо Диддли и Чака Берри. Куинн ДеВо даст концерт в Казани в рамках большого гастрольного тура по России при поддержке Посольства США в Российской Федерации.

Вечер 18 июля будет посвящен творческому тандему легендарных музыкантов: валторнисту, мультиинструменталисту, признанному лучшим исполнителем в мире на альпийском роге, — АРКАДИЮ ШИЛКЛОПЕРУ (Германия) и пианисту с мировым именем, который ВПЕРВЫЕ приедет на фестиваль, — ВАДИМУ НЕСЕЛОВСКОМУ (США).

25 июля в рамках фестиваля состоится концерт коллектива “HORSEPOWER”. Композиции “Horsepower” — это сочетание брит-попа, джаза, стадиум-бопа, хип-хопа. Музыканты коллектива — известные исполнители как в джазовой среде, так и в шоу-бизнесе: саксофонист, композитор и продюсер Николай Моисеенко, гитарист Антон Хабибулин, пианист Лев Трофимов, бас-гитарист Сергей Гейер и барабанщик Александр Кульков.

1 августа в рамках фестиваля состоятся выступления коллективов «К.И.М.М» и “ChetMen”. Квартет К.И.М.М. — это новый проект с участием выдающегося гитариста советского и российского джаза, заслуженного артиста России Алексея Кузнецова. Вместе с ним выступят Михаил Мень (бас-гитара), Игорь Игнатов (ударные инструменты), Александр Миронов (фортепиано).

Группа «ChetMen» создана Дмитрием Четверговым и Михаилом Менем. В нее входят профессиональные музыканты, участники топовых проектов, играющие в различных стилях и направлениях. «ChetMen» исполняет, в основном, авторскую музыку. Стиль группы можно охарактеризовать как фьюжн — сплав джаза, блюза, фанка, соула с элементами поп-рока, арт-рока и этнической музыки.

6 августа (вторник): ОЛЬГА СКЕПНЕР — российская джазовая певица, столь любимая зрителями Казани, исполняющая музыку в различных современных стилях от funk/soul до ECM-musiс c его особым «минималистичным», атмосферным, обволакивающим звучанием. Концертная программа “Письма… from Skepner” — уникальный микс с акустическим трио “PoRuSke’ (Сергей Пономарев — Андрей Руденко — Ольга Скепнер), в составе которого есть виолончель; квартета “Ruden Jazz Band” и струнного квартета Сергея Пономарева (две скрипки. альт и виолончель). Половина концертной программы этого дня — новая саунд-работа композитора и пианиста АНДРЕЯ РУДЕНКО “Taste of vinegar” («Вкус уксуса» — программа посвящена российско-американской дружбе), включающая в себя авторский материал и этнический компонент русских народных песен, помещенных в контекст стилей “fusion” и “funk-music”.

15 августа в рамках фестиваля состоится большой юбилейный концерт “5:0” — одного из ведущих композиторов и аранжировщиков российской джазовой сцены, выдающегося джазового пианиста ЕВГЕНИЯ БОРЦА. Состав музыкантов и актеров, участвующих в праздничном концерте, превосходит все ожидания: Сергей Манукян, Даниил Спиваковский, Леван Ломидзе, Ольга Скепнер, Константин Гевондян, Полина Касьянова, Тимур Некрасов, Сергей Хутас, Давид Ткебучава, Трио “BoNaSo”.

На закрытии фестиваля 22 августа выступят два роскошных коллектива, появление которых, как правило, придает программе любого фестиваля статус мирового значения и высокого художественного уровня. Первый из них — «Винцкевич-Андрианов трио», которую создали Заслуженный артист России, джазовый пианист Леонид Винцкевич, саксофонист Николай Винцкевич и выдающийся российский виолончелист Борис Андрианов. Совместно с барабанщиком Вартаном Бабаяном на фестивале в Казани они представят программу «Джазовое отражение виолончельных сюит Баха». Второй коллектив соединит известного американского джазового тенор-саксофониста Эрика Александера — культового музыканта, выступающего с мировыми звездами джаза, — и квартета Алексея Подымкина (любимца казанской публики, много лет сотрудничающего с фестивалем).