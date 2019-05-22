Международный форум по возобновляемой энергетике «ARWE 2019», Ульяновск

С 22 по 24 мая 2019 года в Ульяновске состоится Международный форум по возобновляемой энергетике «ARWE 2019».

Организаторами Форума выступают Правительство Ульяновской области, акционерное общество «Электрификация» и Российская Аассоциация Ветроиндустрии при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В рамках Форума запланировано проведение ряда деловых мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития отрасли, с участием руководителей профильных министерств и международных организаций, первых лиц крупнейших мировых и российских энергетических компаний, ведущих представителей экспертного сообщества.

На выставке, посвященной возобновляемой энергетике, известные производители и поставщики впервые продемонстрируют передовые технологии и оборудование, а потенциальные участники рынка представят инновационные решения для развития отрасли.

Целью Форума является содействие развитию отрасли возобновляемой энергетики в России как ключевого сегмента развития «зеленой экономики».

Тенденция перехода к «зеленой экономике» обусловлена стремлением обеспечить максимальную энергоэффективность производства, снизить количество затрачиваемых ресурсов и минимизировать негативное воздействие, оказываемое на окружающую среду. Переход на безвредное, «зеленое» производство позволит снизить воздействие вредных производственных факторов, а также обеспечить достойные и безопасные условия труда работников.

Место проведения: Дворец Спорта «ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА» (г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 26 Б).

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