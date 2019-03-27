Театральная премия «Тантана» («Триумф») – 2019

Победители Театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» – 2019 будут объявлены 27 марта, в Международный день театра, в Татарском государственном академическом театре им.Г.Камала. Начало мероприятия в 19:00 часов.

Ежегодная театральная премия присуждается работникам драматических и кукольных театров республики за выдающиеся творческие и общественные достижения в театральном искусстве. Она учреждена для поднятия престижа актерской профессии, для стимулирования совершенствования профессиональной деятельности и создания единого театрального пространства в республике.



Премия присуждается по 10 номинациям решением Министра культуры РТ на основании решения Комиссии по присуждению ежегодной театральной премии Министерства культуры РТ «Тантана».



Премия носит персональный характер и может присуждаться одному соискателю несколько раз. Присуждается она на конкурсной основе по следующим номинациям:



1. Лучшему зрителю

2. Дебют

3. Честь и достоинство (За верность профессии)

4. Лучший актер театра кукол

5. Лучшая женская роль второго плана

6. Лучшая мужская роль второго плана

7. Лучшая женская роль

8. Лучшая мужская роль

9. За актерский ансамбль

10. Событие года