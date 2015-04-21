Тренинг "Самомаркетинг или умение продать себя дорого и достойно"

Как продавать себя и свои товары ГОРАЗДО дороже
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«Мой опыт научного руководителя программ МВА показывает, что люди, получающие 100 тысяч и 1 миллион рублей в месяц не отличаются ни опытом, ни профессиональными компетенциями. Причина успеха кроется в другом и доступна каждому, кто узнает её». Михаил Колонтай
Большинство людей испытывают одинаковые проблемы
• Вы боитесь кризиса? Боитесь быть уволенными с работы? Потерять часть зарплаты? Лишиться клиентов, прибыли и бизнеса?
• Вы засиделись на одной должности и устали смотреть, как повышают других?
• Вы упёрлись в потолок прибыли от собственного бизнеса и не знаете, как развиваться дальше?
• Вы не понимаете, почему одни люди всё время добиваются успеха, а другие нет, хотя и умнее, и опытнее и лучше работают?
Почему Вам нужно увидеть бизнес-шоу «Самомаркетинг»:
• Бизнес-шоу «Самомаркетинг» не просто очередной тренинг. Участники получают информацию в игровой интерактивной форме, взаимодействуя между собой.
• В процессе бизнес-игры понимание и освоение ценной информации происходит гораздо быстрее и эффективнее.
• Получив в своё распоряжение специальные техники, Вы сможете быстрее продвигаться по карьерной лестнице, не бояться сокращения штата или зарплаты, легко получить новую работу с гораздо более высокой зарплатой.
• Вы измените отношение к самому себе как товару на рынке труда и двигателю собственного дела. Станете увереннее в себе, наполнитесь оптимизмом и смелостью в принятии решений.
Посетив бизнес-шоу «Самомаркетинг», Вы узнаете:
• Как применять законы маркетинга к самому себе, чтобы продавать себя дороже и добиваться успеха?
• Почему люди с одинаковыми знаниями и опытом зарабатывают по-разному?
• Как должен выглядеть товар, услуга или человек, чтобы за него заплатили в 6 раз дороже?
• Есть ли потолок у цены и что нужно сделать, чтобы его не было?
• Как понравиться начальнику, клиенту, партнёру?
• Какие базовые навыки нужно освоить, чтобы добиваться успеха в любом деле?
На шоу вы получите техники Британского Королевского Института Маркетинга, одинаково эффективные для карьеры и собственного бизнеса!
Ведущий шоу – Михаил Колонтай:
• Профессор Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ
• Бизнес-консультант
• Аккредитованный тьютор Chartered Institute of Marketing (Великобритания)
• Один из ведущих специалистов по лидерству, маркетингу и стратегическому менеджменту в России
• Ускоряет развитие своих учеников при помощи системы активизации мышления нобелевского лауреата по экономике Д. Канемана
• Проходил обучение в Германии, США, Италии, Великобритании
• Среди клиентов: Coca-Cola, Johnson&Johnson, Вымпелком, Адамас, Сибур и другие крупнейшие компании
• Автор 40 научных работ, в том числе 4 книг по маркетингу, менеджменту и деловым культурам («Инновационный менеджмент», «Основы маркетинга и менеджмента», «Обучающееся предпринимательство», "Русские медведи и белая гвардия")
• Включен в список VIP-персон по версии информационно-политических порталов Viperson и Депутатские дела.
Вам точно НЕОБХОДИМО посетить бизнес-шоу «Самомаркетинг», если вы:
• Предприниматель или топ-менеджер компании
• Работаете в продажах: от менеджера до начальника
• Хотите продвигаться по карьерной лестнице быстрее остальных, прикладывая меньше усилий
• Амбициозный человек, ищущий новые техники саморазвития
• Хотите зарабатывать больше не на 10% в год, а на 100% и более
Если Вы всё ещё сомневаетесь:
• Вы получите скидку на любое дальнейшее обучение в «Русской Школе Управления»
• Вы обменяетесь деловыми контактами с другими участниками шоу – успешными и амбициозными специалистами вашего города
• Вы получите программу 4 тренингов в одном
• Вы получите возможность лично проконсультироваться с Михаилом Колонтаем
• Вы усовершенствуете навыки общения, переговоров и публичных выступлений
ПОТОРОПИТЕСЬ купить билет и вы получите:
• лучшие места в первых рядах
• подарок от Михаила Колонтая
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