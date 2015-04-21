Тренинг "Самомаркетинг или умение продать себя дорого и достойно"

Как продавать себя и свои товары ГОРАЗДО дороже

Антикризисный тур по городам России. Только один день в Вашем городе.

«Мой опыт научного руководителя программ МВА показывает, что люди, получающие 100 тысяч и 1 миллион рублей в месяц не отличаются ни опытом, ни профессиональными компетенциями. Причина успеха кроется в другом и доступна каждому, кто узнает её». Михаил Колонтай

Большинство людей испытывают одинаковые проблемы

• Вы боитесь кризиса? Боитесь быть уволенными с работы? Потерять часть зарплаты? Лишиться клиентов, прибыли и бизнеса?

• Вы засиделись на одной должности и устали смотреть, как повышают других?

• Вы упёрлись в потолок прибыли от собственного бизнеса и не знаете, как развиваться дальше?

• Вы не понимаете, почему одни люди всё время добиваются успеха, а другие нет, хотя и умнее, и опытнее и лучше работают?

Почему Вам нужно увидеть бизнес-шоу «Самомаркетинг»:

• Бизнес-шоу «Самомаркетинг» не просто очередной тренинг. Участники получают информацию в игровой интерактивной форме, взаимодействуя между собой.

• В процессе бизнес-игры понимание и освоение ценной информации происходит гораздо быстрее и эффективнее.

• Получив в своё распоряжение специальные техники, Вы сможете быстрее продвигаться по карьерной лестнице, не бояться сокращения штата или зарплаты, легко получить новую работу с гораздо более высокой зарплатой.

• Вы измените отношение к самому себе как товару на рынке труда и двигателю собственного дела. Станете увереннее в себе, наполнитесь оптимизмом и смелостью в принятии решений.

Посетив бизнес-шоу «Самомаркетинг», Вы узнаете:

• Как применять законы маркетинга к самому себе, чтобы продавать себя дороже и добиваться успеха?

• Почему люди с одинаковыми знаниями и опытом зарабатывают по-разному?

• Как должен выглядеть товар, услуга или человек, чтобы за него заплатили в 6 раз дороже?

• Есть ли потолок у цены и что нужно сделать, чтобы его не было?

• Как понравиться начальнику, клиенту, партнёру?

• Какие базовые навыки нужно освоить, чтобы добиваться успеха в любом деле?

На шоу вы получите техники Британского Королевского Института Маркетинга, одинаково эффективные для карьеры и собственного бизнеса!

Ведущий шоу – Михаил Колонтай:

• Профессор Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ

• Бизнес-консультант

• Аккредитованный тьютор Chartered Institute of Marketing (Великобритания)

• Один из ведущих специалистов по лидерству, маркетингу и стратегическому менеджменту в России

• Ускоряет развитие своих учеников при помощи системы активизации мышления нобелевского лауреата по экономике Д. Канемана

• Проходил обучение в Германии, США, Италии, Великобритании

• Среди клиентов: Coca-Cola, Johnson&Johnson, Вымпелком, Адамас, Сибур и другие крупнейшие компании

• Автор 40 научных работ, в том числе 4 книг по маркетингу, менеджменту и деловым культурам («Инновационный менеджмент», «Основы маркетинга и менеджмента», «Обучающееся предпринимательство», "Русские медведи и белая гвардия")

• Включен в список VIP-персон по версии информационно-политических порталов Viperson и Депутатские дела.





Вам точно НЕОБХОДИМО посетить бизнес-шоу «Самомаркетинг», если вы:

• Предприниматель или топ-менеджер компании

• Работаете в продажах: от менеджера до начальника

• Хотите продвигаться по карьерной лестнице быстрее остальных, прикладывая меньше усилий

• Амбициозный человек, ищущий новые техники саморазвития

• Хотите зарабатывать больше не на 10% в год, а на 100% и более

Если Вы всё ещё сомневаетесь:

• Вы получите скидку на любое дальнейшее обучение в «Русской Школе Управления»

• Вы обменяетесь деловыми контактами с другими участниками шоу – успешными и амбициозными специалистами вашего города

• Вы получите программу 4 тренингов в одном

• Вы получите возможность лично проконсультироваться с Михаилом Колонтаем

• Вы усовершенствуете навыки общения, переговоров и публичных выступлений

ПОТОРОПИТЕСЬ купить билет и вы получите:

• лучшие места в первых рядах

• подарок от Михаила Колонтая

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