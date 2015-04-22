II Межотраслевая научно-практическая конференция «Проект 3D сфера. Аддитивные технологии. Открытый диалог профессионалов»

22 апреля 2015 года в Казани на площадке Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева состоится II Межотраслевая научно-практическая конференция «Проект 3D сфера. Аддитивные технологии. Открытый диалог профессионалов».

Цель мероприятия – познакомить с технологиями 3D-печати, новостями на рынке 3D оборудования, особенностями практического применения 3D технологий, которые сегодня используются в различных отраслях промышленности и бизнеса.

Конференция ориентирована как на деловую аудиторию профессионалов, бизнесменов, инвесторов, так и на действующих игроков на рынке 3D оборудования, а также потребителей 3D технологий, которые получат компетентную информацию на высоком экспертном уровне.

Для максимальной эффективности программа мероприятия разработана с учетом потребностей участников и посетителей. Блоки выступлений спикеров будут построены по принципу диалога с аудиторией, где можно будет задать все интересующие вопросы на всех уровнях компетенции слушателей.

Особое внимание будет уделено инновационным разработкам, технологиям, применяемым в оборудовании и его эксплуатации. Будут показаны и детально описаны примеры применения аддитивных технологий и сканирования в известных мировых и отечественных проектах и отраслях промышленности.

На Конференции выступит специально приглашенный технический эксперт по 3D оборудованию крупнейшего мирового разработчика и производителя 3D оборудования - компании «3D systems» д-р Хервиг Кнут, с которыми участники смогут лично пообщаться в неформальной обстановке в перерывах мероприятия и рамках дискуссионных периодов после каждого из выступлений.

Кроме того, представители образовательных учреждений расскажут о наработанном совместном опыте в рамках обучающих мероприятий, разработчики и производители поделятся техническими особенностями оборудования. Представители отраслевой промышленности, малого и среднего бизнеса, профессиональные потребители технологий поделятся опытом практической реализации собственных проектов и решения собственных производственных задач.

Конференция пройдет на площадке Казанского национального исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева, в конференц-зале (2 этаж) учебного здания № 8 по адресу: ул. Четаева, д.18а (Германо-Российский институт новых технологий). Начало мероприятия в 10.00 часов, регистрация с 9.00 часов.

Заявки на участие направляются на e-mail: forum@abs3d.ru.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация обязательна .

