VII Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани»

16-19 августа в Казанском Кремле пройдет VII Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани». За четыре дня музыки свое творчество представят 19 коллективов из 14 городов, более 600 музыкантов.



Впервые на фестивале выступит прославленный военно-морской оркестр Тихоокеанского флота из г. Владивостока. Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации направляет в Казань еще пять военных оркестров из Самары, Саратова, Уфы, Пензы и Йошкар-Олы. А также вы увидите и услышите штабные оркестры Национальной гвардии Российской Федерации из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

К радости постоянных зрителей в концертной программе фестиваля новые произведения представит уже полюбившейся духовой оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан.

С первых лет существования фестиваля в нем участвует уникальный казанский женский джаз-оркестр «Фантазия». В прошлом году впервые состоялось выступление ярких нижегородских мажореток, а в этом году на фестивале вы увидите девушек-барабанщиц и мажореток из Набережных Челнов и Уфы. И, конечно же, вас ждет встреча с казанскими коллективами, среди которых, два оркестра юных музыкантов: Духовой оркестр и Ансамбль барабанщиков – кадетов Детской музыкальной школы №13.

Кремлевский фестиваль – это праздник для всех. В фестивальные дни оркестры выступят в городских парках: «Черное озеро», «Крылья Советов», «Парк им. Урицкого», «Парк Победы».