V Налоговый форум "Новое в налоговом законодательстве 2015. Годовая бухгалтерская отчётность"

Вам предлагают схемы для снижения налогов, вывода активов и т.д.?
Мы говорим, что грамотное использование инструментов налогового планирования, основанного на законодательстве, для достижения целей Вашей организации-единственный безопасный способ работы.
Приходите на форум и Вы узнаете обо всех изменениях законодательства из первых уст.
Издательский дом "Налоговые известия" при поддержке Управления Федеральной налоговой службы по РТ 27 февраля 2015 года проводит V Налоговый форум
Информационным партнёром выступает МЦДО-ЛИНК.
Тема форума: "Новое в налоговом законодательстве 2015"
Главный докладчик:
Новосёлов Константин Викторович, к.э.н., заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, Государственный советник Российской Федерации 3-го класса (Москва, Россия).
В программе:
Целевая аудитория: руководители компаний, финансовые директора, главные бухгалтера, руководители юридических и налоговых департаментов предприятий
Стоимость тренинга: 3 000 рублей.
Дополнительная информация: в стоимость включены нормативно-методические материалы, кофе-брейк.
Более подробная информация по тел. +7 (843) 231-92-00
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