V Налоговый форум "Новое в налоговом законодательстве 2015. Годовая бухгалтерская отчётность"

Вам предлагают схемы для снижения налогов, вывода активов и т.д.?

Мы говорим, что грамотное использование инструментов налогового планирования, основанного на законодательстве, для достижения целей Вашей организации-единственный безопасный способ работы.

Приходите на форум и Вы узнаете обо всех изменениях законодательства из первых уст.

Издательский дом "Налоговые известия" при поддержке Управления Федеральной налоговой службы по РТ 27 февраля 2015 года проводит V Налоговый форум

Информационным партнёром выступает МЦДО-ЛИНК.

Тема форума: "Новое в налоговом законодательстве 2015"

Главный докладчик:

Новосёлов Константин Викторович, к.э.н., заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, Государственный советник Российской Федерации 3-го класса (Москва, Россия).

В программе:

выступления представителей Управления ФНС по Республике Татарстан;

ОПФР по Республике Татарстан;

экспертов ведущих юридических компаний;

выступления-презентации по банковским программам/продуктам для МСБ;

круглый стол по актуальным вопросам налогообложения.



Целевая аудитория: руководители компаний, финансовые директора, главные бухгалтера, руководители юридических и налоговых департаментов предприятий

Стоимость тренинга: 3 000 рублей.

Дополнительная информация: в стоимость включены нормативно-методические материалы, кофе-брейк.