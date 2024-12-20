Халяпов Альберт Айратович
Общая информация
Родился 11 июня 1981 г.
Образование:
— 2004 г. — Казанский государственный технологический университет (2004 г.).
Трудовая деятельность:
— 2004 — 2007 гг. — оператор цеха подготовки и перекачки нефти нефтегазодобывающего управления «Бавлынефть» ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина.
— 2007 — 2011 гг. — инженер отдела кадров, председатель молодежного комитета нефтегазодобывающего управления «Бавлынефть» ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина.
— 2011 — 2014 гг. — ведущий специалист, начальник организационного отдела ОАО «Таттелеком».
— 2014 — 2015гг. — руководитель организационно-кадрового управления АО «СМАРТС-Казань».
— 2015 — 2016 гг. — первый заместитель директора муниципального унитарного предприятия «Городское управление автомобильных дорог».
— 2016 — 2020 гг. — исполняющий обязанности директора, директор муниципального унитарного предприятия «Городское управление автомобильных дорог».
— 2020 — 2022 гг. — первый заместитель генерального директора ГУП «Центр информационных технологий РТ».
— 1 декабря 2022 г. — генеральный директор ГУП «Центр информационных технологий РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420074, г. Казань, ул. Петербургская, 52
- Телефон: (843) 264 72 56
- Email: to-cit@tatar.ru
- Сайт: www.cit.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 20.12.2024