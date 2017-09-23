ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан»
Общая информация
Государственное унитарное предприятие «Центр информационных технологий Республики Татарстан» - некоммерческая организация, учрежденная Кабинетом Министров Республики Татарстан.
Целями деятельности Центра являются:
- совершенствование государственного управления в сфере информатизации;
- повышение эффективности использования информационных ресурсов;
- снижение затрат на функционирование государственного аппарата путем организации внедрения информационных технологий;
- повышение эффективности управления государственными финансовыми, материально-техническими, кадровыми ресурсами в области информатизации при реализации информационных систем;
- минимизация рисков и достижение заданных результатов при реализации информационных систем;
- создание единого информационного пространства Республики Татарстан, интегрированного в российское и мировое информационное пространство.
Руководитель - Валиуллин Алмаз Абдулхакович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 52
- Телефон: (843) 231-77-01
- Email: to-cit@tatar.ru
- Сайт: www.cit.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 23.09.2017