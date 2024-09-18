Шарипова Лилия Раисовна
Общая информация
Родилась 21 августа 1981 г. в городе Казань.
Образование:
— 2002 г. — Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова.
Трудовая деятельность:
— 1999 — 2002 гг. — социальный работник центра социального обслуживания населения Вахитовского района Казани.
— 2002 — 2005 гг. — ведущий специалист отдела контроля и документооборота, специалист юридического отдела в департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства РТ.
—С 2005 — 2006 гг. — ведущий специалист отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Центрального межрайонного управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства по городу Казани.
— 2006 — 2011 гг. — ведущий, главный специалист юридического отдела комитета благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства исполкома столицы РТ.
— 2012 — 2013 гг. — начальник юридического отдела Управления жилищной политики исполкома Казани.
— 2013 — 2020 гг. — заместитель начальника Управления жилищной политики.
— 2020 — 2024 гг. — первый заместитель начальника Управления жилищной политики.
— С 2024 г. — начальник Управления жилищной политики г. Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Миславского, 4
- Телефон: (843) 223-23-93
- Email: ugp.kazan@tatar.ru
- Сайт: https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-zhilishchnoy-politiki/?lang=ru
Дата последнего обновления: 18.09.2024