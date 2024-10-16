Ганиев Руслан Ильшатович
Общая информация
Родился 18 августа 1986 г. в п. Осиново Зеленодольского района ТАССР
Образование:
— 2008— Казанский государственный финансово-экономический институт.
Трудовая деятельность:
— 2008 — 2008 гг. — экономист «Татэнерго».
— 2008 — 2009 гг. — ведущий экономист в ТК «Майский».
— 2010 — 2012 гг. — начальник финансово-экономического управления ТК «Майский».
— 2012 — 2017 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ТК «Майский».
— 2017 -— 2018 гг. — финансовый директор ТК «Майский».
—2019 — по 2023 гг. — первый заместитель генерального директора ТК «Майский».
— С декабря 2023 г. — генеральный директор ТК «Майский».
Награды и звания:
Награжден почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РТ (2016 г.), благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ (2017 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: 422527, Зеленодольский район, п. Осиново, ул. Гагарина, 15
- Телефон: (843) 524-21-21
- Email: maiski@mail.ru
- Сайт: maiski.ru
Дата последнего обновления: 16.10.2024