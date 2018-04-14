«Женский век»: как война невестки и свекрови султана потрясли правящую элиту османов

«Их нравы»: зенит империи при самом мирном турецком правителе Мураде III

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими заметками о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен жизни и судьбе двенадцатого султана Османской империи Мурада III.

Когда империи устают

Совершенно удивительным образом сложилась жизнь и судьба двенадцатого султана Османской империи Мурада III, хотя, наверное, если ты султан, твоя жизнь априори не может быть обыденной. Османская история знала много правителей, которых Всевышний Аллах наделил разными талантами, однако в случае с Мурадом III, видимо, Аллах решил проявить всю свою безграничную щедрость. Поэтому Мурада III с полной уверенностью можно назвать султаном-«многостаночником». Здесь и языки (кроме родного османского он великолепно владел арабским и персидским языками), и верховая езда, и фехтование, и изготовление часов, и каллиграфия, и стихосложение, и много чего еще.

По сравнению со своими достославными предками Мурад III воевал очень мало и подобно своему отцу султану Селиму II не принимал личного участия в военных походах. Тем не менее при нем Османская империя достигла абсолютного максимума своих пределов и площадь империи составила 19 902 000 кв. км. Были присоединены Марокко и некоторые иранские земли, что, по мнению историков, и подкосило Великую Порту, сказалась так называемая «усталость металла». Во времена потомков Мурада III территории уже стали сокращаться.

Самый многодетный правитель Османской империи

Историки описывают Мурада III как человека, обладающего мягким характером, исключительно вежливого, сострадательного, щедрого, умного и веселого. Видимо, именно мягкий характер сказался на том, что на протяжении всей своей жизни двенадцатый правитель османов подвергался довольно сильному влиянию двух женщин-иностранок: матери по имени Нурбану, которая по происхождению была венецианкой, и своей наложницы Сафие, которая, судя по всему, была гречанкой. Конечно же, в этой связи не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что с середины XVI века по середину XVII века в государстве османов царил так называемый «женский век», весьма успешно начатый еще бабушкой Мурада III Хюррем-султан.

Султан Селим II и его жена Нурбану, мать Мурада III. Фото wikipedia.org

Вообще, султан был окружен женской красотой, только если в песне в знаменитом фильме Гайдая «Кавказская пленница» это окружение было тройным, то у Мурада III — шестикратным. В итоге — двадцать пять сыновей и восемь дочерей. И это только от известных и «официальных» жен, а султанские гаремы, как известно, были довольно многочисленными. Есть сведения, согласно которым у Мурада III было 130 детей. Даже если это не так, то он все равно считается самым многодетным правителем Османской империи. Если учесть, что по османской традиции новый султан, во избежание междоусобиц, убивал всех своих братьев, то его наследника Мехмеда III ждала очень кровавая работа в самом начале султанской карьеры.



Война невестки и свекрови

Отдельно нужно сказать о противостоянии между его матерью и его любимой женой, отголосками которого были смены крупнейших дворцовых чиновников — от визирей, коих за 21 год сменилось 11 человек, до шейхульисламов, которых сменилось семеро. Мурад III очень любил свою жену Сафие и долгое время не интересовался другими наложницами, что чрезвычайно укрепляло положение Сафие. Это, в свою очередь, вызывало обеспокоенность его матери, которая советовала для лучшего продолжения родословной обращать внимание и на других наложниц. Дошло до того, что в порыве борьбы, стараясь уменьшить влияние Сафие, мать султана покупала рабынь на невольничьем рынке Стамбула целыми партиями. Это привело к тому, что за короткое время цены на наложниц на невольничьем рынке выросли в 10 раз и за одну рабыню уже просили не 200—300 золотых монет, как раньше, а от двух до трех тысяч золотых монет.

Кроме всего прочего, Мурад III был известен своими связями с различными исламскими тарикатами. Состоял ли султан в каком-либо из них, доподлинно неизвестно, однако по этому поводу существуют разные версии, которые чаще всего опираются на исходящую из самих тарикатов информацию. К примеру, одни говорят, что Мурад III был приверженцем братства «хальватия» и одного из его ответвлений «ушаккийа». Другие говорят, что он был «накшбандийцем» и так далее. Лишь представители братства «кадирийа» ничего не говорят, хотя одна из каллиграфических работ Мурада III выполнена в виде кадирийского тюрбана, что может свидетельствовать о приверженности султана к этому тарикату. К каллиграфии мы еще вернемся, но, продолжая тему тарикатов и суфизма, необходимо отметить, что Мурад III, довольно плотно занимался этими темами, и на сегодняшний день сохранилось два его труда, посвященных суфизму. Первое произведение называется «Футуват-ы Сыйам», а второе — «Эсрарнаме».

Султан наблюдает за военными состязаниями. Фото wikipedia.org



Королевский почерк

Будучи поэтом и стремясь ко всему прекрасному, Мурад III испытывал неподдельный интерес к каллиграфии. Необходимо отметить, что данный вид исламского искусства получил небывалый расцвет именно в период становления и развития Османской империи. В мастерских наккашхане, разбросанных по всей стране, но в основном в столичном Стамбуле формировался неповторимый османский стиль каллиграфии. Мурад III, как это полагается султану, обучался этому искусству у лучшего мастера своего времени, которым был Шейх Шуджа Хальвати. Есть сведения о том, что над михрабом мечети Айа-София висели две каллиграфические работы Мурада III, которые были выполнены в 1574 году. Сегодня их там нет. Другие сохранившиеся работы османского падишаха можно увидеть в библиотеке Стамбульского университета и в Турецком фондовом музее каллиграфического искусства, который также находится в Стамбуле, на площади Баязида.

Кроме женщин, религии и искусства султан Мурад III интересовался астрономией, географией и историей. По его распоряжению переводились книги, написанные на Западе. Среди этих переведенных книг особый интерес представляют две из них. Первая книга называется «Тарих-и Хинд-и Гарб-ы», она переведена Мехмедом Судом и рассказывает об открытии Америки. Вторая книга — «История Франции», переведенная Феридун Ахмед-беем. Стоит отметить, что при деде Сулеймане Великолепном и отце Селиме II Франция была стратегическим и естественным партнером Османской империи в Восточной Европе и в Средиземном море. Французские торговые корабли имели невероятные преференции во всех портах Османской империи. Другие страны были вынуждены плавать под французским флагом для того, чтобы иметь те же привилегии. Вскоре данное положение начинает меняться, и по совокупной причине различных факторов Османская империя начинает больше склоняться к союзу с Англией. Не последнюю роль в этом сыграли события Варфоломеевской ночи, которые произошли в 1572 году, когда католики устроили массовое убийство французских гугенотов.



Человеческая жизнь скоротечна, как заметил персонаж романа Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланд: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!» Такой же фокус произошел и с Мурадом III, он оказался внезапно смертен в возрасте 49 лет, как утверждают историки, умер от паралича.

Булат Ногманов