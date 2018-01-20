«Их нравы»: как город византийского императора обрел свой стиль и стал столицей османов

Очерк, посвященный турецкому городу Эдирне

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его очерк посвящен городу Эдирне, который после Бурсы стал второй столицей Османского государства.

На границе



На дворе стоял 1413 год, период междуцарствия закончился победой Мехмеда I, а до завоевания Константинополя Мехмедом II и обретения статуса империи еще целых 40 лет. Предлагаю дорогому читателю отвлечься от военных баталий и борьбы за престол и прочитать небольшой рассказ о городе Эдирне, который после Бурсы стал второй столицей Османского государства.

Исторически так сложилось, что практически все города начинают свой жизненный путь с маленького поселения и Эдирна не стала исключением. Небольшое поселение на берегу Эгейского моря основали фракийцы, далее римский император Адриан, которого привлекло стратегическое расположение данного места, построил город и дал ему свое имя. Так город стал Адрианополисом.





Монета с изображением императора Адриана

В 1361 году город завоевывают османы во главе с султаном Мурадом I, который через 2 года переносит сюда столицу из славного города Бурсы. Статус столицы город сохранил до 1453 года. Название Эдирне, как, наверное, уже многие догадались, происходит от своеобразного произношения османами оригинального названия Адрианополис. Как только не коверкали это название, среди вариантов были Эдринус, Эдруне, Эндрийе, Эдрине и так далее. Вопрос разрешился в начале XVl века, и так он получил современное название Эдирне.

Свой стиль

Сегодня Эдирне — это небольшой городок, расположившийся на юго-восточной оконечности Балканского полуострова, с населением около 166 тысяч человек. Город граничит с Болгарией и Грецией. До которых из центра города чуть больше 20 и около 7 километров соответственно. Эдирне пограничный город и является северо-западными воротами Турции. Стамбул располагается на расстоянии в 225 километров. Благодаря тому, что город находился на перекрестье различных культур, здесь и в прилегающих территориях в довольно хорошем виде сохранились многие исторические и культурные объекты различных эпох. Исторических объектов, относящихся только к османскому периоду, насчитывается 612. Среди них Дворец Эдирне, различные мечети, караван-сараи, хамамы, медресе, мосты и многое другое. Также в Эдирне сохранились и продолжают функционировать католические и православные церкви и одна синагога. Во времена Османской империи Эдирне славилась своей керамикой и фарфором. Кроме того, были известны и другие виды ремесел, такие как резьба по дереву, оформление переплетов книг, работа по камню, каллиграфия и так далее. Даже был выработан свой особый стиль в ремеслах, который получил название «эдирнекари». Из культурных мероприятий, которые проводятся в Эдирне и в наши дни, стоит особо отметить фестиваль «Кыркпынар» и «Кыркпынар Яглы Гюреш» (масляная борьба). Эти два события проводятся каждый год, начинаются в конце июня, а заканчиваются в начале июля и длятся целую неделю.

Из исторических объектов Эдирны следует подробнее рассказать о дворце, о знаменитой мечети «Селимийе» и самом длинном каменном мосте Турции — «Узункёпрю».

Дворец Эдирне

Стоит отметить, что Дворец Эдирне был самым крупным дворцом Османской империи после знаменитого дворца Топкапы. Он находился за городом в лесистой местности и использовался султанами Османской империи в качестве охотничьей резиденции. К сожалению, на сегодняшний день сохранилась лишь часть дворца (10 зданий из 100), который был разрушен во время русско-турецких войн. Если в 1829 году виновниками разрушений были русские солдаты, то примерно через 50 лет дворец был почти окончательно разрушен во время уничтожения близлежащего склада боеприпасов. Правитель города, получив известие о том, что русские войска готовятся захватить Эдирну, приказал взорвать склад боеприпасов, чтобы тот не достался противнику. Как уже было отмечено, во время взрыва дворец был почти полностью разрушен. В 2008 году было принято решение о начале восстановительных и реставрационных работ.

Строительство дворца было начато во времена правления султана Мурата II и завершено во время султана Фатих Мехмеда II архитектором Шигабутдином. Дворец состоял из пяти основных павильонов, на которых располагались различные здания и дворцовый сад, на котором ныне проходят соревнования по масляной борьбе во время фестиваля Кыркпынар. Свой расцвет дворец пережил по время правления Мехмеда IV. В этот период на территории дворца были новые резиденции, павильоны, бассейны и другие постройки.

Мечеть Селимийе

Данная мечеть, пожалуй, является жемчужиной османской архитектуры. Она была построена по просьбе султана Селима II архитектором Мимаром Синаном, когда тот уже был в довольно преклонном возрасте. В некоторых источниках отмечается, что Синану тогда было 90 лет, а в других сказано, что 80. Так или иначе это действительно уникальное сооружение. Сам архитектор называет его венцом своих творений.

Согласно табличке на двери, строительство мечети было начато в 1568 году и длилось 6 лет. Однако самому султану было не суждено помолиться в новой мечети. Она была открыта для посетителей в 1575 году и с тех пор не закрывалась. Сегодня мечеть Селимийе входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Особенностью мечети является купол, который не похож на купола мечетей и храмов, которые строились до этого. Раньше для возведения купола использовали ступенчатую технику, когда полусферы накладывались друг на друга, однако купол мечети Селимийе является целостным сооружением диаметром 31,25 метра и выстой в 43,25 метра. Изнутри купол посажен на шкив, который опирается на 8 колонн.

Мост Узункёпрю

Как видно из названия мост Узункёпрю, что с турецкого языка переводится как длинный мост, является самым длинным каменным мостом Турции, состоящим из 174 арок и с общей протяженностью в 1 392 метра.

Мост через реку Эргене был построен архитектором Муслихитдином по приказу султана Мурата II. Строительство началось в 1427 году и длилось 16 лет. Однако до этого на его месте, тоже по приказу султана, был построен мост, состоящий из 360 арок. Строительство его было завершено за 3 года. Но султан счел это строение недостаточным и приказал полностью снести, а на его месте возник новый мост. Его длина была продиктована болотистостью прилегающей местности, а так как, начиная с XV века, в Эдирне располагались основные военные соединения Османской империи, то нужно было решить вопрос быстрой переброски сил. Новый мост высотой в 13,56 метра отлично подходил для этих целей. Для украшения моста были использованы изображения различных животных, птиц, растений и геометрических фигур. Сооружение неоднократно ремонтировалось в различные периоды при различных султанах. В период с 1964 по 1971 годы мост был расширен с двух сторон, чтобы обеспечить удобный проезд для автомобилей.

Булат Ногманов, фото wikipedia.org