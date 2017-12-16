«Их нравы»: как турецкий султан дружил с суфиями, казнил сына и погиб на поле боя

Жизнь и смерть османского повелителя Мурата I — Худавендигара

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. После путевых заметок, написанных по итогам поездки к мавзолеям основателей Османской династии, он расскажет о жизни османского султана Мурата Первого.

Друг суфиев

Султан Мурат бин Орхан, а именно так написано на личной тугре третьего султана Османского государства, прожил удивительную и полную драматизма жизнь. Правителю, пережившему серию семейных предательств, расширившему площадь своего государства с 95 000 кв. км до 500 000 кв. км и не проигравшему ни одного сражения, было суждено войти в историю как единственному падишаху Османской империи, погибшему на поле брани, не дожив до своего 63-летия всего один день. А еще, при нем был окончательно решен вопрос, чьим имуществом является государство? Здесь акценты с «государство — это имущество правителя и его рода» были смещены на «государство — это имущество правителя и его сыновей».



Мурат I родился в год завоевания Бурсы его отцом Орханом Гази в 1326 году. Точные сведения о его детстве и юности на сегодняшний день отсутствуют. Однако некоторые турецкие историки утверждают, что он получил религиозное образование в одном из медресе города Бурсы и имел обширные связи в среде мусульманского духовенства. Так или иначе, султаном его выбрали старейшины братства ахи, так же, как когда-то его отца. Еще одним примечательным фактом является то, что он очень часто носил головной убор религиозного братства Мавлявийа, который называется «секке». В тасаввуфе «секке» является символом надгробного камня. Данное положение вещей красноречиво свидетельствует в пользу религиозности правителя.

Далее он вернулся в Румели и начал не только отвоевывать бывшие свои владения у византийцев, но увлекся настолько, что завоевал Эдирну (Адрианополис), которую впоследствии сделал столицей своего государства. Фото wikipedia.org



Как сыновья предали отцов

В то время, как на Османском престоле находился Орхан Гази, молодой Мурат I под покровительством своего старшего брата Сулеймана Паши, погибшего в 1359 году при непонятных обстоятельствах во время охоты в Чорлу, участвовал в военных походах в Румели. После смерти своего отца в 1362 году и избрания его султаном, он был вынужден оставить дела в Румели и вернуться в Бурсу. Этим моментом сразу же воспользовались византийцы и отвоевали Чорлу, Бургас и Малкару. Однако не только византийцы увидели в смерти Орхана Гази широкое поле для маневра. Его братья Ибрагим и Халиль, который вдобавок ко всему был обручен с дочерью императора Византии Иоанна V Палеолога, выступили с претензиями на престол. Представители анкарской ветви братства ахи изгнали из города османских охранников, караманиды, которые были самыми опасными соперниками формирующегося Османского государства в Анатолии, начали готовить поход на османов. В общем, ситуация складывалась непростая. Новоявленный султан, посовещавшись с учеными и опытными военными командирами, решил начать с малого и уладил проблему в Анкаре, затем пошел войной на караманидов, в битве с которыми, по свидетельствам турецкого историка Шюкруллаха, пало множество татар и туркмен. После этого султан выступил против своих братьев, которые впоследствии были пойманы и казнены. Далее он вернулся в Румели и начал не только отвоевывать бывшие свои владения у византийцев, но увлекся настолько, что завоевал Эдирну (Адрианополис), которую впоследствии сделал столицей своего государства. Военные успехи Мурата I привели к расширению границ в сторону Балкан, после чего Болгария, Сербия и Византия были вынуждены признать над собой господство Османской империи, выплачивать дань и поставлять солдат для бесчисленных войн, которые вел Мурат I.

Пожалуй, самым драматичным событием в жизни Мурата I было восстание, организованное его сыном, Савджи Бейем, в то время, когда он со своим вассалом Иоанном V Палеологом совершал очередной поход в Анатолию. Историки рассматривают данное восстание как часть борьбы за византийский престол, которую вели сыновья Иоанна V Палеолога Андроник и Мануил. Воспользовавшись моментом, пока отец участвовал в походе в Анатолии вместе с Муратом I, Андроник объявляет себя императором Византии и поднимает восстание. По каким-то причинам 14-летний сын Мурата I Савджи Бей присоединяется к этому восстанию и объявляет себя правителем государства османов. Объединенные войска Андроника и Савджи Бейа были разбиты под Константинополем более опытным Муратом I. После чего настоящие правители государств в качестве наказания решают ослепить своих сыновей. Однако впоследствии Савджи Бей был отослан в Бурсу и казнен. Конечно же, предательство сына было большим ударом для Мурата I. Эта история стала сюжетом для множества романов турецких писателей, среди которых, наверное, самым успешным считается роман Абдуллаха Зийа Козаноглу под названием «Савджи Бей».

Картина Адама Стефановича «Бой на Косове». Фото wikipedia.org



Погиб на поле битвы

После этих событий в 1376 году Мурат I возвращается в Бурсу. В это время ему уже 50, и большая часть жизни прожита. Следующие 5 лет, которые проходят без войн, он проводит в своем дворце в Бурсе и занимается накопившимися внутригосударственными делами. В 1381 году Мурат I и правитель бейлика Гермиянов Сулейман Шах заключают стратегический союз, который был ознаменован свадьбой их детей. Будущий султан Османского государства Йылдырым Баязид берет в жены Девлет Хатун. В качестве приданого османам достаются такие города как Кютахья, Симав, Тавшанлы и Эмет. На свадьбу в качестве гостя был приглашен правитель бейлика Хамидидов Хусаин Бей, который после недолгих переговоров с Муратом I соглашается продать такие города как Акшехир, Ялвач, Бейшехир, Сейидшехир, Карагач, Эгирдир и Спарту за 80 тысяч золотых. Таким образом, государство османов обрастает новыми территориями.

За 27 лет своего правления султан Мурат I провел 37 важнейших сражений в Румели и Анатолии. Не проиграл ни одного сражения. Но, по иронии судьбы, погиб на поле битвы. Это случилось в 1389 году после Косовского сражения, в котором османы одержали победу над сербами. История гласит, что в сражении было много убитых и с той и с этой стороны. Султан решил над каждым павшим воином прочитать аят из Священного Корана «Инна лиЛляхи, ва инна иляйхи раджиун» — «Поистине, принадлежим мы Аллаху, и к Нему возвращаемся!». В этот момент один из раненых сербских солдат по имени Милош Обилич подобрался к Мурату I и всадил в него свой кинжал. Так закончилась жизнь одного из самых видных султанов Османской империи. Перед смертью он передал власть своему сыну Баязиду и завещал всем своим подданным присягнуть ему на верность. Тело султана было перевезено в Бурсу и захоронено в мавзолее, а внутренние органы были захоронены на том месте, где он был убит, и там же был возведен мавзолей. Милош Обилич был сразу же убит зазевавшейся охраной султана, однако его поступок сделал из него одну из центральных фигур сербской эпической поэзии.

Булат Ногманов