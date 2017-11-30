У вас молоко убежало: как друзья КАМАЗа решили стать аграриями в Вятском крае

Евгений Бушуев и Олег Коробченко возрождают проект молокоперерабатывающего завода в Вятских Полянах

После нескольких лет молчания агрокомпания «Союз», имеющая татарстанские корни, решила возродить проект молокоперерабатывающего завода (МПЗ) в Вятских Полянах. Инвесторами выступают бизнесмены Евгений Бушуев и Олег Коробченко, хорошо известные среди автомобилестроителей Набережных Челнов. Завод, стоимость которого до кризиса оценивалась в 2 млрд рублей, мог появиться и в Татарстане. Выбор на соседний регион пал из-за более выгодных условий для переработчиков, считают собеседники «Реального времени».

Обещанное через три года

Разговоры о строительстве в Вятских Полянах перерабатывающего молочного завода АПК «Союз» ходили еще с 2013—2014 годов. Тогда компания открыла в Вятскополянском районе животноводческий комплекс, и дальнейшее появление МПЗ в местном промышленном парке рассматривалось как второй этап ее инвестпроекта.

Потом о планах с заводом на время пришлось забыть — согласно официальной версии, строительство отложили из-за кризиса, местные СМИ также писали о технической неготовности вятского промпарка (в нем якобы отсутствовала подходящая канализация).

На прошлой неделе об МПЗ «Союза» снова заговорили на уровне руководства Кировской области. Как пишет портал «Бизнес новости», губернатор Игорь Васильев представил завод как проект «внешнего инвестора» из Татарстана. «Мы тему действительно обсуждали, переговоры на эту тему велись», — добавил глава администрации Вятских Полян Андрей Клюкин.

Об интересе к проекту МПЗ «Реальному времени» рассказал и один из менеджеров «Союза». «Вновь в планах у нас построить, да», — подтвердил он. Генеральный директор «Союза» Антон Шишкин предпочитает «не рассказывать о своих мыслях и планах до их воплощения». «Чуть-чуть, может быть, [об этом] заговорили, но это даже не вилами на воде», — сказал он.

На прошлой неделе Игорь Васильев представил завод как проект «внешнего инвестора» из Татарстана. Фото kirovreg.ru



В планах у «Союза» действительно есть строительство завода, но после 2021 года, рассказал «Реальному времени» один из учредителей компании Олег Коробченко.



Аппарат губернатора и Минсельхоз Кировской области пока не ответили на запросы.

Информации о самом проекте МПЗ немного. В 2014 году издание «Вятский наблюдатель» писало, что АПК «Союз» собирается инвестировать в свой завод свыше 2 млрд рублей. Проектная мощность предприятия, по сообщениям СМИ, должна была составить около 100 тонн молока в день. По словам Коробченко, сейчас предполагается, что собственная мощность составит 50 тонн в сутки. Размер вложений инвестор не назвал. Телефон другого учредителя Бушуева не отвечал.

На сегодняшний день смета завода должна была вырасти, считает один из собеседников «Реального времени» на молочном рынке: «До кризиса были одни деньги, после кризиса стали другие», — говорит он. Исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая, напротив, уверена, что даже для предприятия мощностью 100 тонн в сутки 2 млрд рублей — «многовато».

Отметим, что в октябре 2017 года моногород Вятские Поляны получил статус территории опережающего развития (ТОСЭР), поэтому «Союз» как ее резидент претендует на льготы по налогу на прибыль, на землю, на имущество, а также на преференции по уплате страховых взносов и т. д.

В октябре 2017 года моногород Вятские Поляны получил статус территории опережающего развития. Фото wikimedia.org (Suharyk)

При чем здесь Татарстан

Публично от лица «Союза» выступает, как правило, его соучредитель Евгений Бушуев, владеющий 50% компании. Кировские СМИ часто называют его бизнесменом из Набережных Челнов, хотя большинство его фирм были и остаются сосредоточены именно в Вятских Полянах. Формально с Татарстаном Бушуева сейчас связывает лишь ООО «Лаконика» (зарегистрировано в Челнах в марте 2017 года, Бушуеву принадлежит 60%).

Однако в Набережных Челнах Бушуева действительно хорошо знают как бизнесмена, связанного со сферой обслуживания автомобилей. В прошлом он был совладельцем компании «Камавтозапчасть», зарегистрированной в Тукаевском районе Татарстана. А председатель правления Машиностроительного кластера РТ Евгений Майоров отзывается о Бушуеве как об одном из самых активных членов этой организации.

Вторым совладельцем ООО АПК «Союз» является челнинский бизнесмен и депутат городского совета Олег Коробченко. В основном он известен как глава группы компаний «Кориб» (занимается сервисным обслуживанием грузовой техники, официальный дилер КАМАЗа).

В ГК «Кориб» входят сервисный центр, завод по утилизации грузовиков, собственный торговый дом и другие структуры. Группа представлена несколькими юрлицами. Выручка ООО «Кориб», специализирующегося на обслуживании и ремонте, в 2016 году составила 146,7 млн рублей, убыток — 1,8 млн; другое ООО «Кориб» (отвечает за аренду и управление недвижимостью) получило 25,3 млн рублей выручки и 704 тыс. рублей убытка.



С Татарстаном пересекается и история самого ООО АПК «Союз». Изначально юридическое лицо с точно таким названием было учреждено в Набережных Челнах в 2001 году, но имело других собственников. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», владельцами челнинского «Союза» (сейчас эта фирма получает статус недействующей) были Андрей и Светлана Ляпуновы. Андрей Ляпунов также связан с машиностроительной отраслью — он является генеральным директором и собственником ГК «Союз-Регион» — еще одного официального дистрибьютера КАМАЗа.

В 2012 году «Союз» неожиданно сменил прописку, перенеся юридический адрес в Ижевск, но спустя 2 года снова вернулся в Татарстан. Тем временем появилось новое ООО АПК «Союз» — но уже в Вятских Полянах и с другими учредителями, которыми стали Бушуев и Коробченко. Именно это юрлицо сейчас ведет переговоры о строительстве МПЗ. С какой целью учреждался челнинский «Союз» — неясно, однако, по данным «Реального времени», обе компании связаны между собой.

Ранее кировские СМИ писали, что инвесторы МПЗ долгое время стояли перед выбором — где запустить завод: в Татарстане или в Вятских Полянах.

Олег Коробченко в основном известен как глава группы компаний «Кориб». Фото korib.ru



Капитал утек в Киров

По словам Анатолия Тихонова, руководителя центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС, рентабельность в отрасли переработки молока нельзя назвать очень высокой. «Молочники не жируют», — говорит эксперт. С одной стороны, переработчиков сдерживает дефицит сырого молока, который характерен для многих регионов. С другой стороны — снижение покупательской способности потребителей.

Сейчас, по словам Тихонова, россияне потребляют меньше молочных продуктов, чем рекомендовано медицинскими нормами. Однако природные условия в Кировской области очень благоприятны для молочников и аграрной отрасли в целом, отмечает он.

Молочная отрасль остается одной из самых привлекательных для инвесторов, говорит главный редактор отраслевого портала The Dairynews Вера Мозговая. Это остается возможным благодаря господдержке (частичная компенсация затрат, гранты на строительство ферм и т. д.). От региона к региону поддержка отличается, но она есть, что для бизнеса остается огромным плюсом.

По словам Мозговой, в 2016 году дефицит молочного сырья в России достигал 6,2 млн тонн. При этом в Кировской области был профицит в 197,2 тыс. тонн. «Что показывает: новый завод сможет закупать сырье в своем регионе», — говорит Мозговая.

Глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров признает, что в плане расположения МПЗ Кировская область выигрывает у Татарстана. По его словам, дело в закупочных ценах на сырье — в Татарстане для поддержки производителей их держат на сравнительно высоком уровне. В Кировской области молоко собирается по более низким ценам, что дает переработчикам дополнительную рентабельность. «Поэтому капитал туда и утекает», — резюмирует Байтемиров.

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