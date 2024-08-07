Клетчатая сумка — символ «девяностых»

Писатели Сергей Шаргунов и Шамиль Идиатуллин рассказали, зачем изучать «девяностые»

Фото: предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

Тема «девяностых» довольно внезапно ворвалась в нашу жизнь через литературу и кинематограф. Если, конечно, не брать сериал «Бригада», который сняли в начале «нулевых». Но он не осмыслял тот период, а скорее романтизировал. Сейчас же тенденция иная. Современные режиссеры, а в большей степени писатели пытаются разобраться, что же происходило в стране в 1980-е и в 1990-е, что это было за время и как оно нас сформировало. Именно об этом на международном книжном фестивале «Белый июнь» в Архангельске поговорили Сергей Шаргунов и Шамиль Идиатуллин.

Неотрефлексированные «девяностые»

У Сергея Шаргунова и Шамиля Идиатуллина есть книги, действие которых происходит в 1980-е и 1990-е. Шаргунов в 2013 году написал роман «1993». Название сразу же отсылает ко времени, которое описано в книге. Кстати, книга была экранизирована Александром Велединским осенью 2023 года. Главный герой романа раньше занимался электроникой в космической отрасли, а теперь работает обычным электриком в аварийке. Его жена Таня работает в той же организации диспетчером.

— Это прежде всего история про людей. Мне кажется, именно через человека говорит литература. Мне интересны многие поворотные аспекты «девяностых» и, в частности, 1993 год. Для меня было важно показать, как менялась их жизнь. Через чувства человека, его смятения, потерянность, через поиск себя пытаться почувствовать время, захватившее многих и швырнувшее их оземь, — сказал Сергей Шаргунов.

Писатель Сергей Шаргунов. предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

Шамиль Идиатуллин на обсуждении «девяностых» назвал себя «самозванцем», поскольку он не писал про это время. Действие его романа «Город Брежнев» разворачивается в 1983 году в Набережных Челнах. Главный герой — мальчик Артур из благополучной семьи, который оказался участником жестких конфликтов.

— «Девяностые» очень неоднозначные. Самое поганое в нашем отношении к этому времени в том, что это плоское, задавленное отношение. Мы пытаемся про это не вспоминать. Так получилось, что я долгое время пытался «Город Брежнев» не писать. Потому что мне было лень и не хотелось. Казалось, что кто-то напишет лучше. Но начали появляться сериалы про 1990-е годы, дискотеки с музыкой того времени и прочее. Я не человек «девяностых», мои годы — это «восьмидесятые». Мне было обидно, что мое поколение молчит, как будто никаких 1980-х не было. Ведь именно из них выросли «девяностые», «нулевые» и наше время. Поэтому я стал писать «Город Брежнев», — рассказал Шамиль Идиатуллин.

Сергей Шаргунов и Шамиль Идиатуллин. предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

Роман Идиатуллина стал первым в ряду книг про «восьмидесятые». Затем появились более душевные книги про «девяностые». Но по словам писателя, эта дыра рефлексии осталась незакрытой, и на нее обычно реагируют из серии «прошли, и слава богу». Писатель считает, что такое отношение вредит и создает почву для возвращения того времени. Поэтому о 1990-х нужно говорить, «и если мы в это вляпаемся, то вляпаемся с открытыми глазами, а глаза у нас пока закрыты».

Написание романа как поход к психоаналитику

Любопытно, что оба писателя в своих книгах рассказывают о времени, когда им было по 12–13 лет. То есть их мир в то время складывался из подростковых впечатлений и по большей части семейных историй. Сергей Шаргунов сравнил написание своего романа «1993» с походом к психоаналитику, но только к тому, которого видишь в зеркале. Шаргунов отметил, что он был из поколения рано повзрослевших детей. Сыграла свою роль и эпоха потрясений, которая вынужденно вовлекала подростков во взрослые дела. Но при этом сохранялось детское восприятие происходящих событий.

— Восстанавливая те самые артефакты, лица, образы, сам воздух времени, я пытался реконструировать то, что меня окружало. Пытался перенести туда самого себя. От меня вы не услышите радикальной хулы “девяностых”. А только лишь слова трагичности, комичности, шанса для одних. Человек мог получить баснословные деньжищи, а завтра оказаться с простреленной головой у своего подъезда. «Девяностые» нужно изучать как большой кусок нашей жизни, в котором было разное. Мы вышли оттуда. Я чувствую себя ребенком «девяностых», — отметил Сергей Шаргунов.

За границу с сумкой челнока

Шамиль Идиатуллин согласен с Шаргуновым в том, что «девяностые» были разными. Он рассказал историю, когда в социальных сетях обсуждали эту тему и, как обычно, все переругались, потому что у каждого были свои «девяностые». У одних они связаны с нищетой и лишениями, у других — со свободой и возможностями. Но есть вещи, которые одинаковы для всех. Это символы «девяностых».

— Одним из главных символов 1990-х была клетчатая сумка челноков, которые ездили за границу. Причем эта сумка стала сразу несколькими символами. То есть это символ того, как у уважаемого человека, у которого вся жизнь и жизнь его детей была расписана на 30 лет вперед, все ломается. Ломается жизнь, хребет, душа. У него нет работы, денег, надежды, перспектив. Есть только клетчатая сумка, с которой он ездит за границу. А раньше он о загранице только мечтал и понимал, что нужно делать карьеру и хорошо себя зарекомендовать, чтобы выпустили сперва в соцстрану, потом в капстрану, откуда можно привезти какой-нибудь магнитофон. В «девяностые» любой желающий мог поехать за границу, но только для того, чтобы привезти на продажу 10 турецких свитеров или китайских кожаных курток. Но при этом у многих была мечта, что так они смогут в жизни подняться, — добавил Идиатуллин.

Почва, насыщенная драматургией

Он также отметил и позитивный момент «девяностых», когда в России начали издавать практически все. Появилась литература запрещенных ранее писателей. На полках книжных магазинов были книги самых разнообразных жанров. При этом книжные магазины старых форматов массово закрывались. И это тоже было приметой того времени, отметил Шамиль Идиатуллин.

Писатель Шамиль Идиатуллин. предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

Но главное, не только в «девяностые», а в любое время, — это не книги и магнитофоны. Главное — люди. И тонкая разница между тем, кем были наши родители до и после нашего появления, кем были мы и кем стали наши дети, — изучение всего этого, по мнению Идиатуллина, богатейший драматургический материал.

— В условиях территории, на которой мы живем, все это происходит столь богато, что тяжело на таком уровне выживать. Зато всегда есть про что писать, — подытожил Шамиль Идиатуллин.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».