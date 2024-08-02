«Поэзия — это образ существования»

Поэтессы и издатель обсудили, как взаимодействуют музыка и литература

Фото: предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

Сегодня в книжной индустрии много говорят о синтезе разных видов искусств. Для нас давно не в новинку, что книги становятся фильмами и сериалами, а стихи исполняются на эстраде. Но сейчас активно вводится такое понятие, как книжный саундтрек, а писатели составляют к своим произведениям плейлисты. Поэтессы Александра Шалашова и Инна Волкова, а также директор издательства «Полынь» Александр Лазарев обсудили на международном книжном фестивале «Белый июнь» в Архангельске взаимодействие музыки и литературы, а также состояние современной поэзии.

Как должна звучать книга

Музыка и литература — очень похожи. Так считают эксперты, которые обсуждали эту тему на паблик-токе на фестивале «Белый июнь». Оба эти вида искусства рассказывают историю. Только в одном случае — писатель, а в другом — композитор.

— В песне, как и в книге, тоже есть начало, кульминация и развязка. Разница лишь в том, что одни накладывают свои истории на музыку в формате короткого произведения, а другие — расписывают на сотни страниц, — сказал директор издательства «Полынь» Александр Лазарев.

Но сегодня музыка для литературы — это не просто родственный вид искусства. Это способ привлечь новую аудиторию и заинтересовать ее тем или иным произведением. Так и родился такой феномен, как книжный саундтрек. Это не плейлист, который дает писатель к книге. Это не список песен, которые слушают герои в романе. Это совершенно самостоятельное произведение. Но поскольку таких кейсов в литературе мало, то часто возникает непонимание, каким вообще должен быть этот книжный саундтрек.

Поэтесса и музыкант Инна Волкова, директор издательства «Полынь» Александр Лазарев. предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

Александр Лазарев считает, что это закономерное явление, поскольку книжный рынок движется в сторону формирования экосистемы. В ней есть бумажные, электронные и аудиокниги. Последние трансформируют в аудиоспектакли и аудиосериалы. Для них, кстати, часто и создают саундтреки. А потом все это может перейти в кинематограф.

— В этой экосистеме становится все больше компонентов для привлечения стороннего читателя. Мне кажется, саундтреки — это хороший способ выхода на новую аудиторию, которая, может быть, не читает книги, но может заинтересоваться чтением через песню. Возможно, следующим шагом после знакомства с песней эта аудитория захочет послушать аудиоверсию, — сказал Лазарев.

Писатель, журналист, книжный обозреватель, контент-редактор издательской группы «Альпина» Денис Лукьянов; писательница, поэтесса и музыкант Александра Шалашова; музыкант и поэтесса Инна Волкова; директор издательства «Полынь» Александр Лазарев. предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

Он добавил, что саундтрек должен отражать суть книги и ее сюжет, но при этом не рассказывать, о чем текст, и не использовать словосочетания из литературного произведения. Таким образом, конкретная песня будет закреплена только за конкретной книгой. Но с ним не согласна писательница, поэтесса и музыкант Александра Шалашова:

— Саундтрек не просто не должен дублировать сюжет, это вообще запрещенный прием. Я считаю, что эти виды искусств должны дополнять друг друга и быть на равных. Условно, обложка альбома не должна повторять его содержание. Она должна быть полноценным графическим произведением. Так же и с саундтреком. Это должно быть полноценное музыкальное произведение, которое можно включить в наушниках и просто послушать, — сказала Шалашова.

Интервью с Александрой Шалашовой смотрите здесь.

Поэзия жива или мертва?

Самый близкий к музыке литературный текст — это поэтический текст. Если посмотреть на российский книжный рынок, то поэзию в нем нужно еще поискать. Особенно если речь идет о современной литературе, а не о поэтах Золотого или Серебряного века. Может сложиться впечатление, что поэзии как будто нет. Но музыкант и поэтесса Инна Волкова не согласна с таким утверждением:

— В Питере и Москве постоянно проходят мероприятия, где молодые поэты читают свои стихи. Это практически спорт, соревнование, кто лучше прочтет себя. Туда приходит множество народу. Я могу сделать вывод, что графомания цветет пышным цветом, — отметила Инна Волкова.

Писательница, поэтесса и музыкант Александра Шалашова. предоставлено организаторами международного фестиваля «Белый июнь»

Александра Шалашова считает, что для больших издательств поэзия — это некоммерческая история. Но при этом нельзя говорить, что современной поэзии не существует. По мнению Шалашовой, она ушла в другие форматы.

— У меня ощущение оттепели в отношении поэзии. К примеру, в TikTok есть поэты, которые набирают миллионы просмотров, причем это не поэзия только уровня TikTok. Никуда не делась журнальная, эстрадная, бардная, академическая поэзия. Все это до сих пор существует, но как будто бы не пересекается. И мне нравится, что эти пласты не конкурируют между собой, каждый может найти путь, по которому ему двигаться.

Директор издательства «Полынь» Александр Лазарев подтвердил слова Александры Шалашовой. Он добавил, что в критериях подачи рукописи у многих издательств написано, что они не принимают поэзию. Поэтому, по его мнению, поэтическая литература перекочевала в социальные сети. Кстати, издательства часто сами ставят определенный барьер, разграничивая на своих ярмарочных стендах «литературу» и «поэзию». Шалашова на это заметила, что такое разграничение отчасти верное, потому что поэзия — это не только литература, но и «мир, а также его организация».

— Я сторонница мнения, что поэзия — это не поэтический сборник. Это образ существования. Можно в жизни не написать ни одной строчки, но при этом быть настоящим поэтом. Потому что вся жизнь может быть поэзией, — подытожила писательница и поэтесса Александра Шалашова.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».