Преступление во имя чести

«Честь» Трити Умригар — это история о любви, двойных стандартах и извращенном понятии чести

Фото: Екатерина Петрова

Что такое честь? Большой толковый словарь определяет значение этого слова как «совокупность высших морально-этических принципов личности», а также как «сохранение собственного достоинства и уважение личного достоинства другого». Но что если две части этого определения вступают в конфликт друг с другом? Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как это противоречие привело к ужасной трагедии в романе «Честь» индийско-американской писательницы Трити Умригар.

Действие романа «Честь» происходит в Мумбаи и основано на реальных событиях, которые происходили в Индии. И, вероятно, аналогичные ситуации до сих пор случаются. В центре повествования две молодые и очень храбрые женщины — Смита и Мина. Они разные, но их судьбы вынужденно переплетаются.

Смите было четырнадцать лет, когда ее семье пришлось покинуть Индию, чтобы избежать религиозных преследований. Оказавшись в безопасности в Америке, Смита приложила максимум усилий, чтобы прогнать из своего сердца тоску по оранжевым сумеркам и пьянящему запаху продуктов, которые ее отец покупал у уличных торговцев. Смита поклялась, что никогда не вернется в ту страну, которая так глубоко ее ранила.

Теперь она живет в Бруклине и работает журналисткой в авторитетном СМИ. Очередной отпуск женщина решила провести на Мальдивах. Но беззаботное наслаждение белым песком прервал звонок подруги Шэннон. Смита прерывает отпуск ради вынужденной поездки в шумный Мумбаи, чтобы поддержать подругу, которой предстоит срочная операция. Шэннон тоже журналистка. Перед тем как ее отвезут в операционную, Шэннон умоляет Смиту съездить в мусульманскую деревню Бирвад, чтобы написать репортаж о скандальном судебном деле.

Истцом в суде выступает Мина. Индуистка из низшей касты. Она пошла против своей общины и религии, чтобы сбежать с возлюбленным, мусульманином Абдулом. Братья Мины одержимы идеей отомстить паре за их межконфессиональный брак и позор, который он принес. За это они поджигают хижину молодоженов, когда те находятся внутри. Так, по мнению братьев, они смогут защитить честь семьи. Абдул погибает. Беременная и тяжело раненная Мина едва выживает. Плод не пострадал. Через некоторое время у Мины рождается дочь Абру.

Смита сомневается, браться ли за этот материал. Ее смущают две вещи: девушка плохо говорит на хинди и ее напрягает безжалостная самонадеянность Мохана. Это друг Шэннон, который должен сопровождать Смиту во время сбора материала для репортажа. Мохан считает свою новую знакомую избалованной американкой, отвергающей свою индийскую идентичность.

Но это причины, которые лежат на поверхности. На самом деле Смиту беспокоит совсем другое. Возвращение в Мумбаи вызывает воспоминания о чудовищном акте насилия и предательства, который она пережила подростком, после чего ее семья бежала в США. Смита боится пустить в себя Индию, она надела американское гражданство как броню и пытается им защититься. Но это не сильно помогает, потому что город, который она вычеркивала из своей жизни последние двадцать лет, заставляет Смиту взглянуть в лицо своему прошлому.

Все-таки Смита соглашается написать репортаж и едет в мусульманскую деревню, чтобы поговорить с Миной, матерью Абдула и братьями Мины, совершившими убийство во имя чести. Смита уверена, что она профессионал и сможет сохранить объективность.

Замужество с мусульманином Абдулом — не первый случай, когда Мина поступила в соответствии со своим пониманием слова «честь». Чтобы облегчить финансовое положение семьи, Мина и ее сестра пошли работать на швейную фабрику. С их точки зрения, это соответствует и морально-этическим нормам, и сохранению собственного достоинства. Как, впрочем, и брак по любви. Только их братья другого мнения. Женщине не положено работать. К тому же зарабатывать больше мужчин. При этом братья не гнушаются забирать деньги своих сестер.

Мина уверена, что, честно рассказав свою историю Смите, она поможет другим женщинам, которые пережили аналогичные ужасы. Для Мины дело чести внести свой вклад в борьбу с коррумпированной правовой системой, которая закрывает глаза на насилие в отношении женщин.

Для Смиты дело чести объективно рассказать историю Мины. Но журналистка лицом к лицу сталкивается с деревней, которая как будто застряла в Средневековье, с деревней, в которой извращенные понятия чести ценнее человеческой жизни. Объективность Смиты дает трещину, потому что на совершенно дикую историю накладываются собственные воспоминания.

Роман Трити Умригар «Честь» — это не только история Мины и Смиты. Это история любого общества, где доминируют мужчины, злоупотребляют словом «честь» и лишают его истинного значения. Честь становится прикрытием для власти и нетерпимости. Умригар возвращает это слово людям, которым оно действительно принадлежит: женщинам, которые каждый день храбро борются за свою свободу и право быть такими, какими они хотят, и любить того, кого они хотят. Рискуя при этом всем.

Издательство: «Строки»

Перевод: Юлия Змеева

Количество страниц: 368

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».