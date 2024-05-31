Валей Камалетдинов: «Станок — как женщина. Как к нему подойдешь, так он и будет себя вести»

Как 75-летний слесарь мотивирует все «Казэнерго» работать, радоваться жизни и уважать рабочие профессии

Фото: Максим Платонов

При взгляде на Валея Камалетдинова сложно поверить, что ему уже 75. Подтянутый, моложавый, улыбчивый, он не выглядит на свои годы. Он и не думает выходить на пенсию: вот уже почти 30 лет работает слесарем в АО «Казэнерго», содержит в образцовом порядке все тепловое и водопроводное хозяйство корпусов управления предприятия, трудится в цехе на токарном и трубогибочном станках, может договориться с любым станком и заставить его вновь работать. Его шефы говорят: такие, как он, на вес золота. Суперответственное отношение к работе, искренняя радость жизни, доскональное знание машин и механизмов — все это делает Валея Габдулловича не только ценным специалистом, но и уважаемым коллегой, и старшим другом для многих сотрудников «Казэнерго». А сам он говорит: «Пока я двигаюсь — я живу!»

«Здесь с зарплатой было прекрасно: и аванс, и получка — все вовремя»

Валей Габдуллович Камалетдинов начал работать в далеком 1966 году. Окончив школу и получив среднее техническое образование в области КИП (контрольно-измерительных приборов), пришел градуировщиком на завод №708 (который потом переименовался в Казанский электротехнический). Работы не боялся: по мере надобности выполнял и слесарные работы, и токарный станок освоил (это сильно пригодится ему впоследствии, когда он начнет работать в «Казэнерго»). С завода отправился служить в армию, а после демобилизации устроился на завод «Радиоприбор» — там работал с электромикромодулями.

Жизнь шла, появилась семья, нужно было как-то обустраиваться, «вить гнездо». На «Радиоприборе» квартиру было не получить, и в 1986-м наш герой ушел работать на асфальтный завод, обслуживать компрессоры — их там было четыре. Туда его настоятельно приглашали, обещая обеспечить жилплощадью: людей с развитым техническим чутьем и не боящихся работы тогда, как и сегодня, ценили и не прочь были переманить. Квартиру действительно дали.

Поработал Валей Габдуллович и на заводе «Теплоконтроль» в отделе главного конструктора — занимал должность инженера-конструктора, несмотря на отсутствие высшего образования. И даже ездил в Москву — в НИИ «Теплоприбор», разрабатывать принципиальную конструкцию энергоблоков для своего предприятия под руководством столичных инженеров. Интересно, что из всего отдела в Москву отправили двоих «технарей», единственных, кто не имел высшего образования. Зато в технике и в конструкциях они разбирались так, что могли дать фору даже дипломированным коллегам. Кстати, те энергоблоки в строю и поныне.

Здесь с зарплатой было прекрасно: и аванс, и получка — все вовремя. Оно и сейчас так, конечно. Но тогда так мало где было



Но с наступлением девяностых с зарплатой на заводе стало совсем туго. Семью нужно было кормить, и в 1996 году Валей Камалетдинов ушел в «Казэнерго». С тех пор так здесь и работает.

— Здесь с зарплатой было прекрасно: и аванс, и получка — все вовремя. Оно и сейчас так, конечно. Но тогда так мало где было. Меня сюда взяли тоже обслуживать компрессор — сначала у нас тут стоял «трехтысячник», потом появился еще один, «полуторатысячник». А сейчас я остался, а компрессоров нет, — смеется наш герой.

«Если уважаешь свою работу — приди пораньше, проверь, все ли у тебя в хозяйстве нормально»

В штатном расписании специалиста по обслуживанию компрессоров не было. Поэтому оформили Валея Габдулловича слесарем. В первую очередь он отвечал за то, чтобы поддерживать в рабочем состоянии компрессоры, обслуживал их, ремонтировал по мере надобности. А кроме этого, на его плечи легла ответственность за все слесарное хозяйство в центральном офисе «Казэнерго». Он обслуживает здесь коммуникации: тепловые сети и внутренние приборы учета, узлы горячего и холодного водоснабжения.

Александр Ганский, начальник ремонтно-строительного управления АО «Казэнерго», добавляет:

— Человек приходит в 6 часов утра, обходит все узлы, все проверяет, и только после этого начинается его официальный рабочий день! Это еще то поколение людей, которые выросли именно не коммерсантами, а хозяйственниками. У них глубокое отношение, они внимательно, с аккуратностью подходят к делу.

Это еще то поколение людей, которые выросли именно не коммерсантами, а хозяйственниками. У них глубокое отношение, они внимательно, с аккуратностью подходят к делу



Валей Габдуллович объясняет свой энтузиазм:

— Да-да, все эти здания здесь — под моей ответственностью. Я называю это отношением к работе. Если уважаешь свою работу — приди пораньше, проверь, все ли у тебя в хозяйстве нормально. Если все в штатном режиме работает, можешь смело идти и заниматься другими делами. Иногда ведь идешь и видишь: ага, подкапывает! А это «подкапывает» может боком выйти. Берешь инструмент, все подтягиваешь. Бывает, что прибор отказывает. Тоже ничего страшного: помучаешь этот прибор, заставишь его работать — и снова все хорошо!

«Мучить» приборы наш герой умеет профессионально: все-таки в техникуме учился на киповца. А значит, может исправить большинство поломок и неполадок. Владеет Валей Габдуллович и токарным станком — по мере необходимости работает и на нем. Вспомнить эту школьную науку пришлось поневоле, когда в один момент на «Казэнерго» остался только один токарь, и ему нужен был кто-то на подмену. Текущий ремонт токарного станка наш герой тоже уже освоил.

«Мучить» приборы наш герой умеет профессионально: все-таки в техникуме учился на киповца. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«С техникой я не ругаюсь, а дружу»

Чуть позже специалист стал работать и в трубогибочном цехе: сначала на станке холодной гибки, а потом и на горячей. Здесь изготавливают комплектующие для вспомогательного теплоэнергетического оборудования, которое делают в цехе («Реальное время» подробно рассказывало о том, как работает этот цех). А еще в трубогибочном цехе есть штамповочный пресс, на котором выполняют переходы между трубами разного диаметра. Этот пресс Валей Габдуллович восстанавливал своими руками — практически из неремонтопригодного состояния.

— В общем, с техникой я дружу. Не ругаюсь, а дружу, — улыбается слесарь. — Станок — как женщина. Как к нему подойдешь, так он себя и будет вести. Иногда и скандал может устроить, главное — успокоить и найти подход.

Таких в своем роде уникальных сотрудников на «Казэнерго», как рассказывает Александр Ганский, можно пересчитать по пальцам одной руки — тех, кто и с техникой дружит, и все хозяйство знает как свои пять пальцев, и к работе относится ответственно. И все они — представители старшего поколения. 75-летний Валей Габдуллович признается: с 1996 года желания сменить работу или, тем более, уйти на заслуженный отдых не возникало. Уже почти тридцать лет он здесь.

Таких в своем роде уникальных сотрудников на «Казэнерго» можно пересчитать по пальцам одной руки — тех, кто и с техникой дружит, и все хозяйство знает как свои пять пальцев, и к работе относится ответственно. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Зачем? Если работа нравится, зачем уходить? Я смысла не вижу. Коллектив нормальный, зарплата хорошая. А то, что вставать приходится ни свет ни заря, — так в этом и весь смысл! Чтобы некогда было обращать внимание на свои годы! — улыбается наш герой. — Всегда всем говорю: прихожу на работу отдыхать.

Валей Габдуллович лукавит: на работе он очень востребован, постоянно находятся какие-то дела. Так что здесь не до отдыха. Хотя и дома большое хозяйство — огород, частный дом, все требует внимания и постоянного контроля.

С коллегами отношения выстраивать получается легко. Валей Габдуллович — патриарх, аксакал. Его здесь все уважают и любят. Приветливый и легкий в общении, слесарь располагает к себе с первых слов. Один из электрогазосварщиков ремонтного цеха, 23-летний Данил Балаев, работает здесь чуть меньше года. Он рассказывает:

— Взаимодействуем мы с Валеем Габдулловичем каждый день. Он всегда на позитиве. Подойдет, что-нибудь пошутит, и сразу настроение поднимается. Здесь у нас на производстве есть такие ветераны, которые свой опыт передают — такого больше нигде не услышишь. А Валей Габдуллович может и жизненный совет дать, не только по работе. Учит правильно относиться к жизни.

Валей Габдуллович может и жизненный совет дать, не только по работе. Учит правильно относиться к жизни



Данил признается, что не стесняется спросить совета у старшего коллеги — так что и богатый жизненный опыт нашего героя пригождается в цехе, а не только виртуозное обращение с механизмами. Генеральный директор АО «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов отмечает, как важно это в современном мире. А особенно подчеркивает необходимость продолжения института наставничества на предприятии:

— Мы гордимся своими сотрудниками — такими как Валей Камалетдинов. Всесторонне поддерживаем связь поколений, обычное человеческое общение и передачу профессиональных навыков от старшего поколения профессионалов — молодежи!

«В любое время работать надо!»

Мы спрашиваем: когда работать было лучше — в советское время или сейчас? Слесарь строго отвечает:

— В любое время работать надо! И не обращать внимания ни на что. Разница-то, конечно, есть. Например, на «Теплоконтроле» я работал в отделе главного конструктора, на инженерной должности. Так вот, в отделе я находился только 6 месяцев в году. Остальное время нас куда-то постоянно отправляли: то в колхоз, то на стройку, то на уборку улиц. А рабочие были в цехе, там производство не останавливалось. А сейчас наоборот: все офисные сотрудники сидят в офисе, а на субботник отправляются рабочие. Я потому и ушел из этого отдела в цех в результате…

Еще одна ипостась, в которой известен коллегам Валей Габдуллович, — мастер художественной самодеятельности. В первую очередь, он всю жизнь был замечательным танцором. Еще в школе его «затащили» в кружок, где оказалось, что мальчик просто рожден для того, чтобы заниматься народным танцем. Он даже помнит своего первого педагога по танцам: Валентин Семенович Рычков вместе с женой преподавали бальные танцы в ДК им. Горького, а школьников они учили хореографии в ДК им. Кирова.

Когда ты что-то читаешь, нужно подумать, о чем ты читаешь. А поняв, преподнести это людям. Так же и в работе, кстати: ее всегда нужно обдумать сначала



— Первый год я с ребятами приходил в кружок — и весь год сидел в зале. Танцевать даже не пробовал, просто их ждал. И вдруг в один прекрасный момент мне говорят: «Ну-ка встань, попробуй». Ну я и попробовал. Они удивились: «А ты чего ж сидел-то!» — со смехом вспоминает слесарь.

С тех пор много лет наш герой занимался народным танцем, на всех предприятиях, где работал, участвовал в художественной самодеятельности. Дважды становился лауреатом республиканских конкурсов, но не по танцам, а… по художественной декламации! Валей Габдуллович декламирует нам строки из поэмы «Василий Теркин» — и мы ни капли не сомневаемся в его талантах. А он продолжает — но уже петь: «Призрачно все в этом мире бушующем…».

Говорит, что стремится вкладывать душу во все, чем занимается. И в пение, и в чтение, и в работу.

— Когда ты что-то читаешь, нужно подумать, о чем ты читаешь. А поняв, преподнести это людям. Так же и в работе, кстати: ее всегда нужно обдумать сначала. Что ты будешь делать, как, с чего начнешь. Вот и всё!

«Пока двигаюсь — я жив»

В прошлом году Валей Габдуллович с женой отметили золотую свадьбу. Уже полвека они вместе — вместе пережили и распад страны, и лихие девяностые. Две их дочки уже выросли, живут своими домами, и теперь наш герой с женой остались поддерживать порядок вдвоем. Времени на хобби практически никакого не остается: летом — сад, огород, зимой — уборка снега. Так что теперь из праздных занятий у Валея Габдулловича остались только променады с женой по окрестностям в хорошую погоду.

— Когда внуки маленькие были, жена с ними много возилась. А сейчас подросли и больно-то не балуют нас своим присутствием. Внуку 10 лет исполнилось, мы с ним стараемся время проводить, когда все успеваем. А внучка в МКДЦ медсестрой работает, она ровесница века. Я ей все говорю: иди учись дальше, получай высшее образование, будешь доктором! А она отказывается — говорит, так работать нравится…

Я, если честно, никогда не задумывался, нравится мне моя работа или нет. Когда работаешь, об этом не думаешь: просто работаешь — и все



Стремление заботливого деда понятно: сам-то он, несмотря на все свои таланты, высшего образования так и не получил — некогда было, нужно было работать, вставать на ноги, обеспечивать семью, а потом все так и шло по накатанной. Валей Габдуллович — очень уважаемый человек, и для этого ему не нужно ни начальственного кресла, ни научных степеней. Кстати, он говорит: руководить людьми — это не для него. Ему даже когда-то предлагали руководящую должность, но он отказался: никогда не чувствовал в себе такого желания. Его ежедневный труд — очень нужный и важный. В жизни наш герой состоялся. Он говорит:

— Пока я двигаюсь — я жив. Жизнь — такая штука, что если ты остановился, замер — ты больше и не нужен никому. Я, если честно, никогда не задумывался, нравится мне моя работа или нет. Когда работаешь, об этом не думаешь: просто работаешь — и все. И вот еще что очень важно: когда работаешь, отдаешься работе, а не себе. Тут все это получается, меня ценят, у меня понятные задачи. Чего б не работать?

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