Вторая мировая война глазами детей

Австралийский историк Николас Старгардт — об ужасах и тяжелых последствиях глобального конфликта в книге «Свидетели войны»

Фото: Максим Платонов

Отец Николаса Старгардта родом из Германии, он бежал в Австралию в 1939 году. Сам Николас родился, когда война уже закончилась, в 1962 году в Мельбурне. Сейчас он преподает европейскую историю в Оксфорде и пишет книги об одном из самых сложных периодов в истории Германии. Ранее в России вышла его работа «Мобилизованная нация. Германия 1939—1945», которая была не только популярна среди читателей, но и получила множество положительных отзывов у критиков. В конце 2023 года вышла еще одна книга — «Свидетели войны. Жизнь детей при нацистах». В ней историк собрал подлинные детские голоса времен национал-социализма и Второй мировой войны.

На партийном митинге в декабре 1938 года Адольф Гитлер рассуждал о молодежи. Он говорил, что она должна учиться только одному — думать и действовать по-немецки. И делать это нужно с раннего возраста. По словам Гитлера, детей нужно определять в юнгфольк, где они пробудут четыре года, а затем переводить в гитлерюгенд. В этом возрасте как раз формируются взгляды подростка. Таким образом, идеология крепко укоренится в их голове и они больше не будут свободны всю свою жизнь.

Гитлер был уверен, что именно он эмоционально привязал к себе поколение самых молодых в рейхе. И хотя лидер национал-социалистов часто принимал желаемое за действительное, в этом вопросе он в значительной степени был прав. В своей книге Николас Старгард пишет, что дети и молодежь были поколением, которое в большей степени сформировалось Третьим рейхом. У их родителей, даже если они носили свастику, сохранялись детские воспоминания, свободные от нацистской символики и лозунгов. А вот подрастающее поколение не знало ничего, кроме этих лозунгов и растяжек со свастикой.

Изготовление самолетов в гитлерюгенде, 1942 год. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Это утверждение Старгардт делает на основе анализа многочисленных дневников и писем, написанных детьми и подростками во время войны, а также их школьных эссе в послевоенный период. Старгардт занимался своим исследованием много лет. В результате он нашел материал, который достоверно отражает мысли и чувства тогдашних молодых людей, а не отфильтрованные более поздними прозрениями и выводами сведения. Именно в этих записях, сделанных до и во время войны, можно увидеть безмерный энтузиазм, с которым многие дети и подростки верили в победу Третьего рейха, вплоть до безоговорочной капитуляции.

Многие мальчики, например, добровольно записались в так называемый фольксштурм. Это отряды народного ополчения, которые Гитлер отправил на фронт в качестве последнего призыва в конце 1944 года. Девушки часто восхищались этими поступками мальчиков. Старгардт цитирует 17-летнюю Лизелотту. Ее родители критиковали режим, но все же надеялись на победу Германии.

Узнав, что ее брат Бертель вскоре будет сражаться в рядах фольксштурма в битве за Берлин, она писала: «Я ужасно боюсь за Бертеля — если с ним что-нибудь случится, мама этого не перенесет. Что касается меня, — с леденящей откровенностью признавалась она, — я была бы готова пожертвовать им, ведь фрау Л. тоже пожертвовала радостью всей своей жизни».

На страницах своей книги Старгардт рисует исчерпывающую картину детства и юности под свастикой. Он делит свой текст на четыре части. Первый рассказывает про жизнь в тылу, второй — о продвижении немцев в оккупированных странах. В третьей части историк показывает, как война вернулась в Германию, а нацисты в это время усилили политику уничтожения. Дети вынуждены были терпеть невыносимые страдания: одни с родителями в бомбоубежищах, другие в бегах, третьи — прежде всего еврейские девочки и мальчики, в гетто и концентрационных лагерях. Даже страдая от голода и холода, молодые люди, такие как 18-летняя Мириам, смогли сохранить сочувствие к еще более слабым.

В помещении не было водопровода, и им было негде мыться. Она подошла к «очаровательной маленькой девочке четырех или пяти лет», которая сидела и плакала в углу, и погладила ее по растрепанным светлым волосам. Малышка подняла на Мириам голубые глаза и сказала: «Я хочу есть». Мириам отвернулась, охваченная стыдом, — она уже съела свою сегодняшнюю порцию хлеба, и ей нечего было дать девочке.

Немецкий лагерь для польских детей в Лодзи. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Последний раздел книги посвящен послевоенному периоду, он разделен на главы о «побежденных» и «освобожденных». Большинство побежденных позабыли о своем детском энтузиазме по поводу нацизма, они старались вообще об этом не вспоминать и не говорить. А вот многие выжившие в лагерях смерти поначалу рассказывали о своих переживаниях практически всем и каждому.

Шарлотта Кульман, освобожденная британскими солдатами в Берген-Бельзене в апреле 1945 года, рассказала британским журналистам, что поняла весь пережитый ужас только тогда, когда оказалась на свободе. Ей казалось, что нужно кричать миру о произошедшем, иначе невозможно дальше жить. Она говорила, что закат напоминает ей печи Освенцима, которые унесли жизни тысячи людей. Однако довольно скоро большинству выживших пришлось принять горькую правду — их почти никто не хотел слушать.

Но были и те, у кого воспоминания о концлагерях оказались настолько болезненны, что они не могли об этом говорить в принципе. В том числе и дети, которые не были в лагерях смерти. Немецкие дети спустя несколько лет стыдились вспоминать свое отношение и слова, брошенные во время игр. К примеру, в то время когда взрослые пытались игнорировать дым из крематориев концлагерей, дети смотрели на него завороженно и по цвету пытались определить, толстый или худой человек оказался в печи.

Немецкий мальчик ищет еду в помойке (Гамбург, 1946 год). Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Отдельное внимание Старгардт уделяет играм детей, в том числе в концлагерях. Автор опирается на исторические документы и мемуары и показывает, что дети боялись и ненавидели своих врагов, но одновременно завидовали им. Многие маленькие еврейские дети мечтали быть членами СС, потому что у них красивая форма и есть еда. К примеру, польские дети играли в «гестапо», а дети в Вильнюсском гетто и лагерях Биркенау играли в членов СС в поисках контрабандистов или проводили рейды.

Николас Старгардт собирает свой текст в значительной степени из рассказов детей, наблюдений родителей и учителей, опекунов или сокамерников. Благодаря богатству материала Старгардт дает уникальный обзор военного опыта целого поколения, немецкого и польского, еврейских и нееврейских детей. И поскольку автор рассказывает очень пластично, читатель может почувствовать, как насилие проникает в жизнь и души детей.

Издательство: «КоЛибри»

Перевод: Виктория Степанова

Количество страниц: 496

Год: 2023

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». За помощь в проведении съемки благодарим Национальную библиотеку РТ.