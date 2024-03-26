«Төнге Казан»: из всех киосков города

Как Алмаз Гимадеев, журналист и писатель, писал электропоп

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Существовавшая в середине 90-х группа «Төнге Казан» в свое время звучала из всех киосков города. Сейчас ее не найти даже «Вконтакте». Мы попросили музыканта Азата Гимадеева, сына основателя группы, поделиться их песнями. И расспросили его отца, известного журналиста и писателя Алмаза Гимадеева, о малоизвестном периоде его жизни.

Наш ответ «Ласковому маю» — 2

Алмаз Гимадеев родился в 1972 году в селе Большие Битаманы Высокогорского района. Учась на факультете татарского языка, литературы и восточных языков КГУ начал печатать рассказы в газете «Яшь ленинчы» (ныне «Сабантуй»), после недолгое время работал заведующим отдела культуры администрации Атнинского района, потом 17 лет трудился ответственным секретарем журнала «Казан утлары», а с 2015 года редактирует газету «Акчарлак». У него опубликовано несколько книг, он член Союза журналистов и Союза писателей РТ.

А в середине 90-х он писал слова и музыку и выступал с группой «Төнге Казан».

— В то время появилась группа «Ласковый май» и нам пришло в голову создать что-то подобное, — говорит Гимадеев. — В татарской эстраде такого не было. Был, скажем, Гайфулла Абзалов, он даже в песни пентатонику добавлял, Зульфат Хаким — но он играл иначе. Появилась группа «Айфара», я с ней дружил, мы рассуждали, что нужна музыка в стиле «Ласкового мая», «Миража». Посмотрев на них, я начал писать песни, стараясь и про мелизматику не забывать.

Заметка о группе в газете «Татарстан яшьләре» за 1995 год. Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

В группе, помимо Гимадеева, был еще один участник, а также две вокалистки — Лейсан и моя будущая жена Гулюса. Основным инструментом служил синтезатор Yamaha.

— На нем начал штамповать дискотечные треки, — говорит Гимадеев. — Потом понял, что они однообразно звучат. Познакомился с композитором Азатом Хусаиновым, он делал аранжировки Зайнап Фархетдиновой. И за деньги он мне «капитально» сделал таких фонограмм штук пять-шесть.

Группа ездила на гастроли, причем не по Татарстану (там выступало много артистов), а отправлялась на поездах в сторону Перми, Ульяновска, Нижнего Новгорода, знакомилась с композиторами.

В итоге у группы набралось 14 песен, которые Гимадеев отнес на студию «Айфара».

— Тогда не было термина «сведение». Сделали плюсовку. Я принес с собой синтезатор, в памяти у него помещалось три песни. На всякий пожарный. Остальные минусовки — на кассетах Basf. Выяснилось, что на час песен не хватило. Остальные вещи мы очень быстро сделали. И отнесли на студии Business Records.

Тираж — 10 тысяч. Гонорар — ноль

Вышла кассета «Төнге Казан» тиражом 10 тысяч в 1995 году. За нее группа не получила денег, мол, нужно сначала раскручивать. Потом вышло еще два альбома — «Пар каналар» и «Зәңгәрсу болытлар», за них музыкантам уже заплатили.

— Мы понимали, что мы — непрофессионалы, у нас даже нет образования, — говорит Гимадеев. Было просто юношеское увлечение. Мы понимали, что это когда-нибудь закончится.

Группа закончила существование примерно в 1997-м, после свадьбы основателей.

— После, спустя годы, я написал песню Рафине Ганиуллиной, — резюмирует лидер группы. — Стоял как бутафория на сцене с синтезатором у Расима Низамова, ездил с Габдельфатом Сафиным, лет 15 работал с Алмазом Хамзиным. Но я это все не воспринимал серьезно, я ведь журналист, писатель, это было просто хобби. Так что ни в одной биографии это не отражено.