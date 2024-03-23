Номинанты на Тукаевскую премию: ветераны и Эльмир Низамов

Кто претендует на главную творческую награду республики в 2024 году?

Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Вчера стали известны номинанты на получение Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Самая почетная среди других, она ежегодно становится списком почетных ветеранов культуры. Но в этом году, похоже, организации с правом выдвижение сделали несколько омолаживающих предложений.

Что по писателям?

Напомним, что премию Тукая вручают с 1958 года, и поначалу ее получали авторы за недавно появившиеся произведения. К примеру, композитор Назиб Жиганов оперу «Джалиль» представил на сцене в 1957-м. Сейчас же больше вручают за заслуги, при этом указывая и конкретные достижения. В прошлом году на премию претендовали 13 кандидатов. В этом — всего 10. С прошлого года денежное вознаграждение было увеличено в два раза — теперь каждый лауреат получает по 1 миллиону рублей.

В этом году в списке не оказалось 92-летней поэтессы Флеры Гиззатуллиной, которую за последние несколько лет выдвигали три раза. В прошлом году она, наряду с Наилем Касымовым, получила звание народного поэта республики, которое обыкновенно получали только победители. И целом, что называется, в списке 2024-го «повторов не было».

При этом если в прошлом году активные театры и кинематографисты представили по два имени в списке, то в этом году кино вовсе ушло в тень, а среди служителей Мельпомены до финала дошел только один «Экият».

Заявки принимались до 15 февраля. Министерство культуры не раскрывает названия организаций, выдвигающих претендентов. Тем не менее удалось выяснить, что писатель Рафис Курбан номинировался от Татарского книжного издательства. При голосовании в Союзе писателей РТ он даже вышел из состава правления, чтобы попасть в список голосования, но его обошел поэт Лаис Зулькарнай (Ляис Харрасов), которого выдвигают за книгу «Узганны кабатлау» 2021 года. Второго автора со значительным количеством голосом в СП не нашлось. Лаиса Зулькарная можно назвать «поэтическим дервишем», поскольку он, в отличие от коллег, не особо сидел в редакциях, а зарабатывал деньги на стройках. Молодое поколение ценит его за импрессионистский подход в стихосложении. В этом году ему исполняется 62 года.

67-летнего Курбана, четыре года возглавлявшего Союз, оценивают не по детским стихам и пьесам, а по книгам последних лет — «Әхмәров» («Ахмеров»), «Ватан» («Отчизна»), «Ике роман» («Два романа»), «Алиш». К примеру, первая книга посвящена разведчику Исхаку Ахмерову, разработчику операции «Снег» начала 1940-х годов по ликвидацию военной угрозы Советскому Союзу со стороны Японии. В Татгизе он проработал 12 лет.

А вот от русской секции Союза выдвинут 76-летний Борис Вайнер — «за многолетний вклад в детскую поэзию, прозу и драматургию, нравственно-эстетическое воспитание юных читателей, переводы и популяризацию лучших произведений татарской литературы и фольклора для детей, творческую поддержку молодых дарований Татарстана». Четыре года назад писатель, публиковавшийся во всех детских журналах, а также написавший немало песен и сказок, получил премию имени Державина.

Миляуша Таминдарова. Реальное время/Динар Фатыхов

Как Низамов второй раз пошел в кандидаты

Если в прошлом году среди кандидатов было немало театров, то в этом году — только один. Это актеры кукольного спектакля «Альфия», в 2019 году поставленного в «Экият» по истории жизни Альфии Авзаловой, которая концентрируется на событиях 1996 года, когда певица оказалась в больнице. Дебютировавший с постановкой в должности главного режиссера Ильгиз Зайниев мог получить премию в прошлом году — тогда он выдвигался в составе творческой группы со спектаклем «Адәмнәр» («Люди») о голоде в Поволжье.

При этом в 2024-м много среди номинантов музыкантов. Во-первых, это Риф Гатауллин. Ему 74-м. Он номинируется «за симфонический баит «Сак-Сок», за вокально-хоровые циклы, за авторские сборники, за нотный сборник, за цикл передач».



«Сак-Сок» Гатауллин написал в 1994 году в качестве дипломной работы, когда, будучи уже популярным песенником, учился на теоретико-композиторском факультете консерватории (туда он поступал уже лауреатом премии Джалиля). Также он создатель Общественной организации самодеятельных композиторов.

Одного из самых активных композиторов республики, Эльмира Низамова, выдвинул Болгарский музей-заповедник, где два лета подряд показывали его оперу «Кара Пулат» («Черная палата»). 37-летний Низамов — в числе самых молодых номинантов за многие годы. Отметим, что опера — одна из ранних крупных работ Низамова, поэтому его шансы в кулуарах оцениваются невысоко, хотя и сама идея написания подобного произведения и представления его в историческом месте принадлежит первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Отметим, что композитор был в списках в прошлом году как один из авторов спектакля «Адәмнәр».

Безусловным фаворитом выглядит руководитель Камерного хора РТ Миляуша Таминдарова. Выдвигают ее за «Антологию татарской хоровой музыки», презентованной в 2021 году, к тому же благодаря выступлению и лауреатству на «Битве хоров» о самом энергичном дирижере Татарстана узнали, кажется, все его жители.

«Хөррият». Реальное время/Максим Платонов

Автор «Хөррият» и фотолетописцы лихих лет

Традиционно среди номинантов на премию — художники. Рабис Саляхов начинал как керамист, а после начал много заниматься живописью. Помимо картин, он занимался оформлением елабужских музеев, реставрацией Покровской церкви и Спасского собора, оформлением Соборной мечети в Елабуге. «Профильную» премию Урманче Саляхов получил в 2012-м. На Тукаевскую премию он выдвинут «за цикл работ по мотивам татарских народных песен, посвященных Году дастанов» — так 2024-й называет Всемирный конгресс татар.

Его коллега Кадим Замитов («за создание серии скульптурных портретов и фигур, посвященных выдающимся историческим деятелям татарской культуры») известен в первую очередь монументом — птицей «Хөррият», установленной перед НКЦ «Казань» (теперь — Национальная библиотека РТ) в 1996 году.

Наконец, который год в списке — фотографы. Эта традиция началась в 2022-м с театрального летописца Рифката Якупова. В этот раз мастера фото идут дуплетом — это председатель профильного союза Рамиль Галиев и один из героев объединения «Тасма» Евгений Канаев. Их козырь — проект «Поэзия и проза жизни. Татарстан 1980—90-е годы», описывающие жизнь региона в наиболее резонансное время. И, конечно, большой вклад в искусство фотографии и развитие фотожурналистики.

К слову, в списке могли оказаться еще несколько молодых творцов. Скажем, один из ведущих режиссеров Татарстана Айдар Заббаров. А также активнейший в плане зарубежных изданий поэт Ленар Шаех.

В прошлом году лауреатами премии Республики Татарстан стали мастер декоративно-прикладного искусства Наиля Кумысникова, архитектор Нижнекамска Фирдавис Ханов и сибирский поэт Шаукат Гадельша. Как всегда, победителей объявят в день рождения Тукая — 26 апреля.