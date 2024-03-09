Первые татарские клипы, автоград, экология и Мырау батыр

Смотрим фильмы Юрия Гвоздя

В марте компания «Татаркино» отмечает столетие. Один из живых символов казанского кинематографа — Юрий Гвоздь, первый в республике телеоператор с профессиональным образованием, начинавший еще в 1970-е и продолжающий снимать: в феврале он представил фильм «Краски памяти», посвященный деревянному зодчеству. Изучаем, что посмотреть у Гвоздя в его обширной фильмографии.

Сосны, освещенные солнцем (1973)

Гвоздь родился в семье военнослужащего в Берлине, когда ему было четыре года, семья переехала в Казань. Говорит, что в детстве знал только немецкий. После операторского факультета ВГИКа он начал работать в Казанской студии телевидения. Много Гвоздь снимал фильмов о производстве вместе со сценаристкой Риориттой Рубцовой и режиссером Виктором Беспаловым. Одна из их работ — названная по картине Ивана Шишкина картина, в которой пафос большой стройки уходит в разговоры об экологии.

Фильм начинается с кадров Елабуги, рядом с которой в это время строится КАМАЗ. Как будут расти леса, течь реки и как будет развиваться автоград? Растения, привыкшие жить в других условиях, рядом со стройкой существовать не могут, говорится в кадре. Речь ученых богато иллюстрирована видами природы — вплоть до копошения насекомых в почве. Также можно увидеть первые высотки Нового города Набережных Челнов.

«Поет Ильгам Шакиров» (1978)

С момента прихода на студию Гвоздь как оператор снимал много песенных зарисовок с участием звезд татарской эстрады, от Флеры Сулеймановой до Зиннура Нурмухаметова. Именно он предложил не ограничиваться павильонными съемками, а выйти с камерой и артистом наружу. В этой передаче про Ильхама Шакирова зритель получает, исходя из контекста песен, виды и лесов, и новой, строящейся Казани. Из съемок современные умельцы нарезают «видеоклипы». Кстати, Гвоздь снял и последнее интервью Шакирова — тогда с певцом беседовал поэт Разиль Валеев.

«Казань. Город, который я люблю» (1977)

Об этом фильме мы подробно писали. Он снят к 60-летию Октябрьской революции, чтобы показать, как изменилась в лучшую сторону столица ТАССР (в 1977-м как раз заканчивают строить один из ее новых символов — высотку физфака КГУ).



При этом можно увидеть и минарет Азимовской мечети и проезжую улицу Баумана еще без ГУМа. Как обычно отмечают в таких архивных видео, скажем, что в городе много зелени. Герои говорят красиво и и по делу. Сходу примечаешь спортивные силы «Оргсинтеза», в частности, фехтовальщиц Ольгу Князеву, Валентину Никонову, Наилю Гилязову с тренером Владимиром Житловым, которые завоевали золотые медали в Монреале.

Туристов Казань привлекает фигурами Ленина, Джалиля, Михаила Дегтярева, Пушкина, Шаляпина, Качалова, Льва Толстого, Горького, Бориса Арбузова, а также работами НИИ «Прометей». В старом здании БКЗ работает композитор Назиб Жиганов, а в театре Габдулла Шамуков вспоминает рассказ Фатиха Амирхана «Сон накануне праздника» о будущем татарской культуры.

В том же году, кстати, отменили празднование 800-летия Казани.

«Волшебный журавль» (1981)

Мать Юрия Константиновича Галия Измайловна из села Кошлауч Арского района, где родился Габдулла Тукай. Фильм этот начинается с показа музея в Кырлае, где мы видим клавиры татарских балетов — «Шурале» Яруллина, «Зюгра» Жиганова, «Раушан» Хабибуллина, «Водяная» Бакирова.



Им и посвящается картина — с постановочными танцами на фоне расписных изб и ворот, с плясками Шурале, Су анасы и других духов. Показывают высокое искусство артисты балета Татарского театра оперы и балета, музыку играет Симфонический оркестр кинематографии СССР. В этом фильме Гвоздь — режиссер-оператор.



«Мырау батыр» (1989)

Детский телесериал из 12 эпизодов, у которого энтузиасты до сих пор не могут найти первые две серии, снимался в 1989 году на деньги «Нижнекамскнефтехима». Все сделали за две недели — сочиняли сценарии, ставили танцы, придумывали и записывали песни, снимали очередной фрагмент. И тут же отправляли в эфир. Гвоздь здесь работает с Муниром Залюшевым, а режиссировал действо Идмас Утяганов (он же — один из сценаристов, превративший короткую сказку Наки Исанбета в огромное психоделическое полотно). Сериал сделал звездой актера Ильдара Хайруллина (игравшего в старом женском костюме из оперы «Кошкин дом») и остался единственным опытом такого рода на казанском телевидении.