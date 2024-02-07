От книг подростки ждут честности и современной повестки

Представители издательств детской литературы «Самокат» и «Розовый жираф» — о том, каким должен быть современный подростковый роман

Фото: realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

За последние 20 лет на российском книжном рынке появилось огромное количество детской литературы. Родителям есть из чего выбирать. Перед ними не только большой корпус переводной литературы, но и довольно много книг русскоязычных авторов. При выборе чтения взрослые часто пытаются оградить детей от тяжелых тем. И если с малышами это оправдано, то с подростками все гораздо сложнее. С ними разговор особый. В этом материале представители издательств детской литературы рассказывают о том, что ждут подростки от книг.

Снятие табу и честность

Подростки — это уже далеко не маленькие дети, которых нужно ограждать от реального и зачастую сурового мира. Хотя понятно желание родителей продлить беззаботную пору как можно дольше. Но стоит ли это делать в литературе, когда книги могут стать площадкой для продуктивного разговора взрослых и детей на сложные темы?

Главная отличительная черта подростковой литературы — это предельная честность с юным читателем. Малейший намек на фальшь — ребенок закроет книгу и никогда к ней не вернется. Главный редактор издательства «Розовый жираф» Надежда Крученицкая считает, что нечестная книга не будет популярна ни у детей, ни у подростков, ни у взрослых. Это самый важный критерий в литературе в принципе. А что касается подростков, то, по мнению Крученицкой, важно говорить на табуированные темы: «На самом деле, я считаю, что и для малышей не должно быть табуированных тем. Вопрос только в том, как рассказать трудную, сложную, непонятную правду, ту правду, в которой сами взрослые еще не разобрались. И вот тут необходима честность, это ключевая вещь для любой хорошей книги», — поделилась Надежда Крученицкая.

Главный редактор издательства «Розовый жираф» Надежда Крученицкая. realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Но родителям часто непросто говорить с детьми на сложные темы. Хотя бы потому, что многие не знают, как это сделать. Иногда мешает внутренняя цензура, а иногда и внешняя. Специально для родителей в издательстве «Самокат» запустили серию «Недетские книжки»: «С одной стороны, эту серию мы адресуем взрослым, а с другой стороны, понимаем, что любопытные подростки, которые желают понимать, из чего создан мир, найдут эти книги», — сказала главный редактор издательства «Самокат» Ира Балахонова.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Книги этой серии действительно поднимают сложные темы, на которые взрослые не готовы говорить даже друг с другом, но дети хотят услышать горькую правду. Это темы использования детей, СПИДа, педофилии, развода родителей, подростковой политической активности и т.д. «Снимая табу, мы пытаемся сохранить доверие подростков. Нам важно, чтобы читатель, который доверял детским книгам, вошел во взрослую литературу, не потеряв этого доверия в подростковом возрасте, когда ребенок вообще перестает кому бы ты ни было верить. А сейчас такая обстановка, когда подростки втройне быстрее теряют доверие. Потому что взрослые зачастую вообще не понимают ни как жить, ни как учить тому, как жить. Подростковая литература, наверное, должна собой заполнить этот вакуум доверия», — рассказала Ира Балахонова.

Почему современные подростки не читают советскую литературу

Часто родители подсовывают своим детям книги, которыми они сами были увлечены в детстве. А в ответ видят отторжение, из чего делают вывод, что подростки сейчас книг не читают. Но это не так. Об этом говорят не только эксперты книжного рынка, но и различные книжные сервисы, у которых основная аудитория — это пользователи в возрасте от 15 до 25 лет.

Надежда Крученицкая считает, что советской литературе не была свойственны честность в отношении описании реального мира, а табуированные темы вообще не поднимались. Как раз то, что востребовано современными подростками. «Современная литература, с моей точки зрения, призвана не создавать иллюзорный и идеальный мир, который советская пропаганда норовила запихнуть в голову детям и подросткам. Современная литература призвана говорить о мире реальном или, наоборот, фантастическом, где у живых существ примерно одинаковые проблемы», — сказала Крученицкая.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Она также добавила, что задача издателей — создать безопасное пространство, в котором подростки смогут осваивать инструменты взрослой жизни. В какой-то момент ребенку нужна остросоциальная книга, а в другой — та, что создаст комфортное состояние и защищенное пространство. Подростку также важно узнать историю с похожей на свою жизненной проблемой, увидеть, что она может положительно разрешиться, прожить эту ситуацию вместе с героями и получить опыт позитивного сценария развития событий. Тогда многое из того, что казалось страшным в жизни подростка, перестает таким быть. Крученицкая считает, что «главный враг подростка — страх, который взрослые очень успешно в нем поселяют, особенно в школе».

Кроме этого, в советских подростковых произведения отсутствовали практические темы, их рассматривали как «низкие» для освещения в литературе. К примеру, финансовая грамотность, как с умом тратить деньги и относиться к ним с уважением. Тема денег в целом в советском нарративе рассматривалась как мещанское счастье и порочная страсть.

Главный редактор издательства «Самокат» Ира Балахонова. realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Но Ира Балахонова отмечает, что одновременно с этим в советской подростковой литературе поднимались другие темы, о которых сейчас вообще никто не пишет. Она приводит в пример повесть Наталии Соломко «Белая лошадь — горе не мое». В ней девочка-подросток влюбляется в молодого школьного учителя. «В этом плане советская литература была будь здоров какая смелая, и почему-то тогда это прокатывало, а сейчас — нет. Хотя я уверена, что такие ситуации были раньше и возникают сегодня», — сказала Ира Балахонова.

Надежда Крученицкая считает, что в советское время границы детства и взрослости были сдвинуты на более ранний период. После 14 лет подростки считались практически взрослыми. Часто в этом возрасте шли работать на завод, а общество воспринимало их как половозрелых со всеми сопутствующими проблемами. При этом Крученицкая отметила, что романтические чувства у девочки-подростка к молодому мужчине — это этап взросления девочки. Постеры со звездами кино и музыки — тоже из этой серии, но они, в отличие от героев литературы, не выглядят дико в глазах взрослых.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Ира Балахонова заметила еще одну интересную тенденцию, которая набирает обороты в истории Новой России: «Это ханжество и лицемерие современного общества. Одновременно с как бы увеличивающейся свободой увеличиваются табу в тех местах, где их вообще не существовало. Откуда они берутся, мы не понимаем, но они есть. И детские издатели находятся на передовой этих удивительных запретов», — подытожила Балахонова.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».