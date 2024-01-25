Виктор Лукьянов — о Салли Руни и миллениальной прозе

Гость нового выпуска «Книжной полки» — маркетолог издательства «Синдбад» Виктор Лукьянов

Фото: Предоставлено realnoevremya.ru Виктором Лукьяновым

Миллениалы — это люди, которые родились между 1981 и 1996 годом. Согласно опросу Deloitte Gen Z и Millennial Survey, они больше всего беспокоятся о своем будущем, финансах, изменении климата, балансе работы и личной жизни, а также о своем психическом здоровье. Миллениалы сильно отличаются от предыдущего поколения — поколения «Икс». Еще больше от «бумеров». Их ценности и интересы сформировали культурное поле, зачастую непонятное людям более старшего возраста. В том числе далеко не все понимают феномен миллениальной прозы. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова поговорила с маркетологом издательства «Синдбад» Виктором Лукьяновым о том, что такое миллениальная проза, кто ее герои и почему не все готовы читать миллениальный роман.

Что это вообще такое?

Главное отличие миллениального романа — это ориентация на внутренний мир персонажа, его размышления о мире и месте в нем, фокусировка на взглядах главного героя на происходящие вокруг события. Часто в миллениальном романе нет ярко выраженного сюжета, но есть разговор писателя или персонажа с читателем и с самим собой на темы, которые волнуют автора и поколение. В центре романа обычно находятся молодые люди в возрасте 25—35 лет, иногда могут доходить до сорока лет. Но это верхний порог.

Миллениальная проза не оглядывается назад и не пытается осмыслить события прошлого. Она находится в настоящем, иногда в недалеком прошлом, но всегда поднимает вопросы, которые существуют в обществе здесь и сейчас. Грубо говоря, проблема глобализации волновала миллениалов как в условном 2017-м, так и в нынешнем 2024 году.

Предоставлено realnoevremya.ru Виктором Лукьяновым

Глобализацию я упомянула не просто так. Одни из важных и частых тем в миллениальной прозе — это общемировые проблемы. Авторы-миллениалы любят рассуждать о климатическом кризисе, спаде демографии, экологических катастрофах, популизме в политике, расизме, дискриминации различных меньшинств, феминизме. Но при этом «большие» проблемы всегда соседствуют с «маленькими». Это отношения с любимым человеком, с родителями, друзьями, коллегами. Сюда же относятся проблемы психического здоровья, взаимодействия с городом или местом, в котором живет герой, самооценка, уверенность в себе, самореализация и т. д. То есть это проблемы, которые есть у большинства представителей поколения миллениалов из разных стран.

Салли Руни — голос поколения миллениалов

В 2017 году молодая ирландская писательница Салли Руни опубликовала свой дебютный роман «Разговоры с друзьями». Он моментально стал бестселлером, а Руни начали обсуждать читатели по всему миру. Через год она выпустила еще один роман — «Нормальные люди». Обе книги показывали жизнь и проблемы миллениалов, а саму писательницу критики назвали «голосом поколения».

Маркетолог издательства «Синдбад» Виктор Лукьянов:

— Наше поколение очень активно, особенно те представители, кто живет в городах. Мы все время в движении. А Руни стала первой писательницей, которая решила замедлиться в своих произведениях. Она описала этот момент и предложила читателям прожить его. Это описание простых вещей, простой жизни и быта, а также описание чувств, взаимоотношений с близкими людьми. Она первая, кто об этом написал откровенно. Вроде бы обычная вещь, но произвела интересный эффект.

realnoevremya.ru / Екатерина Петрова

Помимо смыслового наполнения, Салли Руни удивила читателей и критиков формой повествования. К примеру, ее подача диалогов. Мы привыкли, что они оформляются через тире, а каждая реплика идет отдельной строкой. В текстах Руни диалоги включены в абзац повествования. И нет, это не прямая речь, выделенная кавычками. Это словно стенограмма в формате «он сказал, она сказала».

Кроме этого, Виктор Лукьянов отмечает языковые особенности прозы Салли Руни. «У нее очень простой английский язык, она не использует сложные словесные конструкции. Она максимально упрощает стиль письма. У нас сейчас клиповое внимание, для которого главное — выхватить суть из заголовка или поста в соцсетях. Можно увидеть очевидную параллель с тем, как Руни пишет, и с тем, как мы читаем в соцсетях. Несмотря на то что Салли Руни — ирландская писательница, а ирландцы в принципе очень поэтичные, у нее больше американская история с универсальным элементом узнавания» — рассказал Виктор.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Универсальность романов Руни как раз в описании простой жизни. Когда человек встает утром и варит себе кофе, то неважно, где он живет в Ирландии, Великобритании, США или в России. Это действие узнаваемо для любого миллениала. Поэтому читателям легко ассоциировать себя с персонажами Руни.

Салли Руни либо любят, либо ненавидят

Еще один любопытный момент, который связан с творчеством Салли Руни, да и в целом с миллениальной прозой, — это крайности в реакциях на нее. Одни обожают и взахлеб читают, другие же — не могут прочитать и нескольких страниц. Для последних персонажи представляются инфантильными людьми, которые бесконечно размышляют, прикидывают, слишком много думают, но ничего не делают. Часто все действие романа происходит в головах главных героев, где они препарируют собственные чувства. Причем тех, кто не любит творчество Руни и миллениальную прозу, нельзя разграничивать только по возрасту, объясняя это поколенческим разрывом. Виктор Лукьянов говорит, что такую литературу читают как взрослые люди, которые вспоминают себя в молодости, так и поколение миллениалов. Но в то же время те же миллениалы не всегда позитивно отзываются о Руни. Ее герои им могут показаться инфантильными, если сам человек не привык разбираться в своих чувствах, а предпочитает действовать, нежели рассуждать.

Маркетолог издательства «Синдбад» Виктор Лукьянов:

— Не у всех есть время посидеть и подумать, какие чувства у них вызвал всколыхнувший цветок. А есть люди, которые могут найти время на психотерапевта и 45 минут обсуждать с ним, что кто-то не так посмотрел и что при этом почувствовал. Людям, которые более осознанно ощущают и проживают собственный внутренний мир, больше «зайдет» Руни, чем человеку решительному, который предпочитает действовать.

Кроме этого, в новом выпуске «Книжной полки» мы обсудили с Виктором Лукьяновым, какие авторы писали аналогичную прозу еще до появления Салли Руни, почему среди героев миллениальных романов так мало мужских персонажей и кого еще можно почитать, чтобы лучше понять поколение миллениалов.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».