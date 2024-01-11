«Мой Такташ»: фантасмагория о последних днях поэта

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 66-я

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим запись камерной оперы «Минем Такташ» («Мой Такташ»), впервые представленную в рамках лаборатории KazanOperaLab в театре имени Тинчурина 18 мая 2019 года. Это была одна из трех опер, которые показали на проекте, — единственная на татарском языке. В октябре прошлого года автор музыки Ильяс Камал презентовал ее концертный вариант с тем же составом артистов.



Продукт лаборатории



Начавшуюся в декабре 2017 года лабораторию организовал фонд Sforzando. Первые две оперы показали в феврале 2019-го. «1 + 6» создали композитор Лейсан Абдуллина и драматург Павел Поляков, рассказав историю клонов (в первоначальной сказке Артема Силкина их было девять). «Бледно-голубая точка» — творение Ильдара Камалова, к которому Сюмбель Гаффарова написала заковыристый метафорический текст, который из-за проблем со звуком был плохо расслышан.



Зато в честь лаборатории в Тинчуринском открыли заколоченную с 1993 года оркестровую яму. До этого даже оперу «Кара пулат» оркестр играл сидя в зале, а репертуарные спектакли — на сцене.

«Минем Такташ» вышла позже и была представлена отдельно. Музыку написал Ильяс Камал, вероятно, один из самых одновременно скромных и деятельных молодых авторов. Сейчас ему 31 год. Родившийся в Санкт-Петербурге, он приехал в Казань учиться в консерватории. Сейчас он дирижер оркестра театра имени Тинчурина, солирует в Татарской филармонии, играет в Государственном струнном квартете РТ, а также часто перехватывает дирижерскую палочку камерного оркестра La Primavera. На счету Камала множество оркестровок и музыкальных произведений, включая сюиты, сонаты и даже мюзикл.

Безусловно, Хади Такташ — герой для оперы достойный. Из родного села в Мордовии он уехал на заработки в 13 лет в Туркестан, был учеником приказчика в магазине мануфактуры в Бухаре. В 1917-м начал печатать статьи, в 1918-м вышло его стихотворение «Төркстан сахраларында». Потом он вновь живет в деревне, после едет в Оренбург, в Ташкент и в Москву, где встречается с Маяковским. А с осени 1922-го Такташ живет в Казани: сначала работает суфлером, а потом начинает сотрудничать с газетами и журналами.



Его первый сборник «Җир уллары трагедиясе» һәм башка шигырьләр» («Трагедия сыновей земли» и другие стихотворения») выходит в 1923-м, а главный текст из сборника ставит Татарский театр на той же сцене, где идет опера. Из поэта-романтика Такташ вскоре превращается в трибуна, сатирика, революционера, при этом есть у него еще и пьесы, скажем, растоптанная тогдашней прессой «Югалган матурлык» («Потерянная красота») — ее поставят только в 1956-м.

Такташ невероятно популярный поэт своего времени. Его узнают на улице, а выступления собирают сотни людей. О его жизни ходят легенды. Он умрет 8 декабря 1931 года, на прощание с ним придет свыше 10 тысяч человек, митинг состоится на площади Свободы. После смерти Такташа практически не печатают — вплоть до начала 1950-х. Дом, в котором он жил, снесен при строительстве УНИКСа.

Жизнь моя? иль ты приснилась мне?

Опера интересна еще и тем, что некоторые родственники поэта высказали озабоченность, что создатели не обратились к ним за помощью, тогда как имя поэта требует бережного отношения. В целом это философский большой вопрос — насколько бренд человека, умершего почти сто лет назад, принадлежит его родственникам. Известны истории с музыкальными байопиками, когда правообладатели на творчество артиста настолько серьезно вгрызаются в сценарий, что авторы, к примеру, отказываются от его оригинальных песен.



Разумеется, родственники хотят, чтобы их предок выглядел идеально, однако история человека состоит из описаний его достоинств и недостатков — кому интересен ангел во плоти? И дело тут не в желании искать «желтизну», а в законах литературы — внутренние противоречия двигают сюжет.

Либретто к опере написал поэт Рузаль Мухаметшин. На пресс-конференции зимой 2019 года он сказал: «Наверное, неправильно говорить, что событий, показанных в опере, не было совершенно, но по большей части история, рассказанная нами, — фантасмагория. Умирающий Поэт встречается с самим собой молодым и пытается понять смысл своей жизни. Его творчество, его судьба, его искания, его страдания и стали основой либретто». То есть, говорит автор, это не документалистика, а видения перед переходом в другой мир.

Главные роли исполнила супружеская пара Исламовых — Артур (пожилой Хади) и Эльза (его возлюбленная, она же Идея). Интересно, что они же в прошлом году спели ведущие партии в ставшей значимым событием опере «Кави-Сарвар» Миляуши Хайруллиной и Айдара Ахмадиева. В «Минем Такташ» также есть образ молодого поэта, его сыграл Ильгиз Мухутдинов. Также в постановке участвовали солисты Государственного камерного хора РТ под руководством Миляуши Таминдаровой.

Постановку осуществила театральный режиссер Лилия Ахметова. И это указывает на ее смелость и недостаток оперных постановщиков в республике — а зачем они нужны, если все ставят варяги?.

25 октября 2023 года Камал на авторском вечере показал концертную версию оперы. В этот раз музыку исполняли два оркестра — La Primavera и ведомый Камалом оркестр театра имени Тинчурина, также на сцене пела хоровая группа оперной студии консерватории. Учитывая лаконичность декораций первой постановки, можно сказать, что эта версия является ее продолжением, возможно, последним — превращать в репертуарные спектакли оперы молодых авторов у нас пока что не принято.

