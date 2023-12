«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 73-я: «Все говорят прощай»

Дипломная картина Рустема Рашитова об американской Казани

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

В 2014 году Рустам Рашитов, переехавший в Казань из Нефтекамска, снял дипломную работу «Все говорят прощай», где воссоздал условно-глобальный мир уюта на улицах Казани и в выставочном доме. Совсем не похоже на его поздние работы. И тем более на то, чем он занимается сейчас.

Немного Жана-Пьера Жене на Баумана



После окончания КазГУКИ Рашитов снимет короткометражку «Айсылу» о девушке на костылях из татарской деревни, которая хочет стать певицей. В полнометражный его превратят уже без Рашитова. Потом он сделает «Неотосланные письма» по мотивам повести Аделя Кутуя и «Кире» о человеке, который говорит только на татарском.



На этом фоне дипломная работа Рашитова — это совсем другая история. По его словам, вдохновлен он был автором «Амели» Жаном-Пьером Жене. Действительно, закадровый голос, уютная музыка (Дан Цельтнер, Перголези и Альфия Гарайшина), взгляд героев в камеру на это намекают. Также здесь видится и оммаж Уэса Андерсона, без дотошного, конечно, выстраивания каждого кадра. За картинку отвечает Айдар Шарипов, ныне топовый казахский оператор. В фильме он играет еще и главного героя в молодости.

Бэзил (актер ТЮЗа Александр Яндаев) смертельно болен — и точно знает когда умрет. И он хочет, чтобы это случилось красиво: много людей, музыка… Его подруга юности Хелен (его коллега Нина Калаганова) и сын-интроверт Дерек (конферансье и битбоксер Арсений Петров) пытаются это устроить. Но получится, как получится. Герои говорят красивыми фразами. К примеру, там есть диалог о животных, которые уходят умирать в одиночестве. Но основную роль на себя берет закадровый голос Дениса Силантьева.

Субтитры у фильма английские, при этом речь-то звучит русская, но переведенная. Добавьте сюда озвучку на пост-продакшне — так и кажется, что фильм изначально снимали где-то в Великобритании или США.



В Москву, делать контент

Весь фильм выглядит как подготовка к церемонии, в которой что-то важное происходит на заднем фоне. Вроде бы это наша Казань, но безумно аккуратная, начиная с видов на центр города с высоты птичьего полета. Герои сидят на улице Баумана, на стадионе на закате, катаются в туристическом автобусе, обсуждают важные вопросы в БКЗ, Бэзил живет в доме, который подозрительно похож на те, что строят для демонстрации, а не для продажи.

Эггерс из Бостона. Его родители умерли от рака, ему пришлось с 20 лет растить брата Кристофера, бросив университет и переехав в Калифорнию, о чем он написал книгу «Душераздирающее творение ошеломляющего гения», наделавшую шума в 2000 году. Книга заняла первое место в списке бестселлеров The New York Times, была номинирована на Пулитцеровскую премию, журнал Time назвал ее лучшей книгой года.

Произведение, которое экранизировал Рашитов, называется Notes for a Story of a Man who Will Not Die Alone («Заметки для истории о человеке, который не умер один»). То есть по жанровой классификации это как бы не рассказ, а наброски к нему, с постоянным ломанием «четвертой стены».

Кстати, другое произведение Дэйва Эггерса экранизируют в 2017-м — роман «Сфера» станет основой для фильма с Томом Хэнксом и Эммой Уотсон в главных ролях.



В этом году Рашитов, давно перебравшийся в Москву, замечен в роли монтажера документальной ленты «Граница на кресте». Она «о православных обителях и людях на рубеже России». На фестивале мусульманского кино появилась его документалка «Возрожденные святыни». Впрочем, сейчас самые массовые работы Рашитова — от московской компании Bolshov Media, которая снимает контент для «Ютуба» типа канала-миллионника «Омар в большом городе».