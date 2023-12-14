«Меня зовут Красный»: восточные философские сказки по роману Орхана Памука

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 62-я

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим самую масштабную постановку в Камаловском театре — «Минем исемем Кызыл» («Меня зовут Красный»): внушительные декорации на круге, мультимедиа на огромном 16-метровом экране, приглашенная постановочная группа, именитый инсценировщик. И два сезона жизни.



Причины убийства: не сошлись во взглядах на искусство



Орхан Памук — один из самых популярных турецких писателей современности. Жизнь его связана со Стамбулом и Нью-Йорком, в каждом он проводит по полгода (в США он преподает в Колумбийском университете). В 2006-м ему присудили Нобелевскую премию по литературе как автору, «который в поисках меланхоличной души родного города нашел новые символы для столкновения и переплетения культур». Известно, кстати, что многие годы он был женат на русской женщине по имени Елена Турегина. Роман Benim Adım Kırmızı он опубликовал в 1998-м, на русский язык его перевели в 2002-м.

«Меня зовут Красный» состоит из трех историй. Это исторический детектив. И это роман о тонкостях творчества, о столкновении двух традиций живописного искусства. В этом и материальное, и духовное переплетаются: миниатюриста Зарифа убивают потому, что он готовил книгу с иллюстрациями в европейском стиле.

В восточном мире живописи, говорит Памук, многое не так, как в Европейском. Скажем, важно нарисовать лошадь так же, как сто лет назад. Это — мастерство. А Землю — как идеальный, а не реальный мир. В этом плане запоминается эпизод, когда старый учитель Осман (Азгар Шакиров) выкалывает себе глаза, чтобы не видеть, как итальянское Возрождение превращается в «Черный квадрат».

А значит, считает один из героев, Эниште (Айдар Хафизов), убийца — из других миниатюристов, противников новизны: Келебек-Бабочка (Ильнур Закиров), Зейтин-Олива (Эмиль Талипов), Лейлек-Журавль (Алмаз Сабирзянов). А роль самого убийцы как скрытой части одного из трех художников исполняет Рамиль Вазиев.

Во-вторых, это любовный роман. Главный герой Кара (Радик Бариев) возвращается после 12 лет отсутствия в Стамбул. Он хочет жениться на дочери Эниште Шекюре (Нафиса Хайруллина), достаточно легкомысленной на сцене и умудренной в романе.



В-третьих, это философский трактат, события из эпохи Османской империи сочетаются с притчами и размышлениями. К примеру, в романе есть монологи от лица Красного, убийцы. Также у Памука говорят и неодушевленные предметы, включая сам Цвет (его играет Ильдус Габдрахманов). Правда, у Кальсина он из символа многообразной жизни стал знамением Смерти.

На сайте театра драма в двух частях заявлена как трехчасовая (очевидно, с антрактом). Такой она и была на премьере 7 ноября 2014 года, но на видео мы видим уже сокращенную версию.

Восточный колорит по-магнитогорски



Идею поставить Памука предложил режиссер Максим Кальсин. Он учился на истфаке МГУ, в Школе-студии МХАТ у Гинкаса и во ВГИКе у Шахназарова. А также занимался книжным бизнесом. Во время постановки «Красного» он — главный режиссер Магнитогорского драматического театра. Эту должность он покинет в 2019-м. Кроме того, Кальсин был одним из сценаристов документальных киносериалов «Романовы» и «Крещение Руси». После он несколько лет работал главным режиссером Пятого театра из Омска.

За сценографию отвечал Алексей Вотяков, выпускник художественно-графического факультета Магнитогорского университета и аспирантуры Санкт-Петербургской академии театрального искусства, который десять лет работал в возглавляемом Кальсиным театре и получил «Золотую маску» за спектакль «Гроза».

Вотяков подошел к действию масштабно: на сцене крутится похожая на пирамиду платформа-трансформер с множеством лестниц, превращаясь в базар, дом, кофейню. Фоны, восточные миниатюры транслируются на гигантском экране (ради этого в задней стене, продолбив отверстия, вставили проекторы, которые до сих пор работают на эффектность постановок).



При этом тут еще и обязательная экзотизация: это, к примеру, исполнительница танца живота и крохотный хранитель библиотеки родом из Эмиратов. А также Искандер Хайруллин, как всегда, в блестящей роли местного шута Меддаха.

За восточную пластику взялась хореограф Мария Большакова, учившаяся в Ленинградском институте культуры и Санкт-Петербургской консерватории. В то время — многолетний работник Михайловского театра, а также преподаватель в консерватории и педуниверситете имени Герцена. Кроме того, она занималась танцами для фильма «Анна Каренина» Мела Гибсона.

Вообще, Памука до Камаловского никто в театре не ставил. Потом, к примеру, в Страсбурге ставили его «Снег» (в котором есть сцены из театра). Инсценировку «Красного» делала Ярослава Пулинович. К тому времени ее «Наташина мечта» постепенно превращается в обязательный репертуарный элемент всех ТЮЗов страны.

Пулинович предстояло уложить 500 страниц в формат пьесы. Разумеется, ей пришлось пойти по пути превращения калейдоскопа монологов в нарратив, выбирая, что станет сюжетом, а что останется в книге.

Какая из трех линий выиграла? Похоже, философия искусства. Насколько это было интересно зрителю? Спектакль шел два сезона. Возможно, атмосфера детского праздника, в который часто скатывался режиссер, казанскому зрителю, видевшему немало персонажей в восточных халатах и чалмах, была не особо приятна. Или восточная вычурность показалась публике слишком наивной. Обилие философии, назидательности могло сыграть свою роль. Но такой спектакль удобно смотреть в формате видео — возможно, даже сверяясь с первоисточником.