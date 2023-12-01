«Ханума»: грузинская комедия в татарском театре

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 60-я

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим спектакль Георгия Цхвиравы по пьесе Авксентия Цагарели «Ханума», которую он поставил не в родном тогда для себя ТЮЗе, а в Камаловском театре. Грузинский менталитет и татарский наигрыш совпали в этой постановке, так что все герои получили яркие образы, включая ушедшую на этой неделе Наилю Гараеву, которая играет бабушку Ануш.

Про Гараеву

В театре Камала сложилась традиция — делать на день рождения актеров подборку из фрагментов видео с их яркими ролями. 28 ноября, когда на 84-м году жизни скончалась Наиля Гараева, такое видео вновь появилось.

В отличие от ровесников по сцене, Гараева училась не в Щепкинском училище, а в студии при театре имени Качалова, где ее, городскую девушку, убедили пойти на татарское отделение. В 1967-м она была второй женщиной, получившей Тукаевскую премию. Ее вручили за роль Асель в спектакле «Гүзәлем Әсәл» («Красавица Асель») по повести Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке».

В 1989-м она уже играл не молодых девушек, как это было в «Кыю кызлар» («Смелые девушки»), а старушек: это «Бичура» — первый спектакле ее сына Фарида Бикчантаева, это «Шәҗәрә» («Родословная») Туфана Миннуллина, «Әни килде» («Мама приехала») Шарифа Хусаинова. В «Мәхәббәт турында сөйләшик» («Поговорим о любви) Ильгиза Зайниева она и Ринат Тазетдинов вновь стали парой, как в «Гүзәлем Әсәл». Наконец, в «Исәнме, улым!» Барсу Абдразакова у нее главная роль на малой сцене — вероятно, запись этого спектакля появится в интернете.

Грузинское «до свидания»



«Ханума» был последним спектаклем, который Георгий Цхирава поставил перед тем, как покинуть Казань. В восьмидесятые он 5 лет был режиссером Омского академического театра драмы, в девяностые — 6 лет он главный режиссер Екатеринбургского театра юного зрителя, потом в 2000—2004 годах работал в Казанском молодежном театре (ныне ТЮЗ). Последние 14 лет он вновь работает в родном Омске. Его сын женился на татарке и живет в Казани.

Заметьте, что главный режиссер ТЮЗа поставил последний казанский спектакль не по месту работы, а в Камаловском. Премьера прошла 10 декабря 2004 года. На сцену его «пустил» Фарид Бикчантаев. Они оба учились в ГИТИСе у Марии Кнебель. Цхвирава выбрал пьесу намеренно экзотическую — комедию Авксентия Цагарели «Ханума». В советское время ее канонизировал в БДТ Товстоногов. Она известна по фильму 1978 года, к которому музыку написал Гия Канчели. К слову, татарскую речь не до конца плавно удалось вписать в грузинские ритмы. Это все еще грузинская пьеса, но уже и татарская.

История грузинского театра начинается в 1850 году, когда в тифлисской Первой гимназии была поставлена пьеса Георгия Эристави «Раздел». Цагарели написал первую пьесу в 1878-м, а в 1882-м представил «Хануму». Также он переводил, к примеру, Островского.

Что происходило в Камаловском? Как говорится, гуляем как в последний раз: на сцене стоит огромный княжеский дом. В нем живет веселый и бедный Вано Пантиашвили (Равиль Шарафиев). Его нужно женить, чтобы вытащить из нищеты. За это право бьются две свахи, Ханума (Рузия Мотыгуллина) и Кавато (Зульфира Зарипова). Вторая прочит Вано купеческую дочь Сонэ (Алсу Каюмова), которой дает уроки племянник Пантиашвили Котэ (Радик Бариев). У Сонэ есть бабушка Ануш (Наиля Гараева), которой не очень-то нравятся методы обучения Котэ.

Хануме приходится сначала выдать себя за Сонэ, потом Сонэ за Гулико, на которой князь и должен жениться. В результате свадьбу сыграет даже сама Ханума, взяв в мужья приказчика Акопа (Асхат Хисматов).

Семь сезонов

В 2005-м Цхвирава обещал приехать в Казань ставить оперу. В результате он вернулся в Камаловский, в 2016-м, чтобы пересмотреть близкую ему как омичу историю Белого движения в пьесе Тинчурина «Җилкәнсезләр» («Без ветрил»). В отличие от «Ханумы», он шел недолго — но и задуман был как «немассовый» спектакль. Творение по пьесе Цагарели некоторые критики приняла прохладно, в частности его упрекали в отсутствии «романтизма». Но спектакль шел в театре семь сезонов.

И зрителя можно понять. Здесь немало запоминающихся реплик («Князья на дороге не валяются! — Ну почему, у нас очень даже валяются»). Много песен под живой оркестр. А в финале все празднуют за длинным столом, как у Пиросмани.



У каждого актера есть возможность использовать свой комический опыт, к примеру, у Искандера Хайруллина в роли слуги Вано Тимоте (мастера и первых, и второстепенных ролей). Равиль Шарафеев органичен в образе потерявшего все князя, уместно вворачивающего в речь французские словечки. Женские наряды, кажется, и вовсе не пришлось перешивать из постановок татарской классики. Ну а мужчинам не привыкать носить пышные усы и брови.