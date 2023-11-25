«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 70-я: «Батыр, где ты?»

Cцены у реки на бывшей базе отдыха театральных деятелей

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим одну из короткометражек, точнее, «татарометражку» Салавата Юзеева «Батыр, где ты?» (12+, снабжена русскими субтитрами). Она завершала второй сезон этих небольших зарисовок, которые в виде шести эпизодов даже пошли в прокат по республике. В отличие от других картин получилась, вероятно, самая странная работа — недаром в комментариях зрители просят объяснить, о чем эта лента. Вместо одной истории здесь представлены две, причем одна происходит без слов.

Брошу пить, материться и за женщинами волочиться



В кадре в основном два героя. Они приходят на пустынный пляж, на нем — три столика и шашлычник (его играет Зуфар Ибрагимов). Мужчины молчат, потом первый (Радик Бариев) заводит разговор на тему секса с глухонемыми. После хватает кота и интересуется его фамилией. Во всем этом есть какая-то необязательная, дурашливая уютность.

Мимо идет женщина (Люция Хамитова), она ищет кота Мурзика (в роли — кот Мотя). «Я ваш кот», — говорит герой Бариева, а его друг (Марсель Махмутов) поддакивает. Вскоре конфликт разрешается. Мы понимаем, что герои — люди необязательные и поверхностные.

На их фоне прохаживается романтичная пара, состоящая из двух красавцев — Нурбека Батуллы и Нафисы Хайруллиной. Они явно оттягивают на себя внимание.

Бариев и Махмутов смотрят видео, в котором не пришедший на пляж Батыр (поэт, журналист и преподаватель Айрат Бик-Булатов) на фоне женщины, моющей пол, записывает прощальное сообщение. Оно на время отрезвляет героев. Они неправильно живут! Правда, вместо того, чтобы искать третьего, они продолжают сидеть на пляже. Но первый клянется перестать ругаться и волочиться за женщинами. Второй — бросить пить.

Через несколько мгновений Бариев кружит в танце с Хайруллиной. Тут замечаешь, что возникла музыка, что-то среднее между мотивами Шотландии и Аргентины (ее писал Радик Салимов). Короткая любовная история заканчивается атакой Батуллы. Клятвы нарушены.

Но и Батыр уверенно и бодро шагает вдоль реки. Он тоже передумал.



Наш ответ арт-хаусу



Сценарий Салават Юзеев написал, как и для остальных пяти «татарометражек», вместе с Ркаилем Зайдуллой. Первый сезон из трех «коротышей» появился в 2015-м. В разработке идей участвовали и актеры, появлявшиеся в кадре. Бариев, к слову, работал и вторым режиссером.

В 2017-м вышел второй сезон, причем на премьере Юзеев задвоил комедии с серьезным этнографическим документальным фильмом «Кукморские парни» о татарском обряде сөрән — о проводах в армию (который, кстати, тоже лавировал между драмой и комедией).

История про Батыра показы обыкновенно завершала. И если посмотреть на все эпизоды сразу, то видно, что она отличается от остальных. Скажем, самая известная, «Хлопнул дверью и ушел», построена на эмоциональной истории многоженства. «Пациент» выглядит как эпизод киножурнала «Фитиль». «Кое-что из ее дневника» пародирует черную комедию.

«Батыр, где ты?» более всего напоминает условный арт-хаус с его намеренной цитатностью. К примеру, место действия сходу заставляет вспомнить «Сцены у моря» Такеши Китано. Странные диалоги — беседы у Квентина Тарантино. Разборки влюбленных — немое кино со слэпстиком.

Оператор Дмитрий Передня снимал очень разные фильмы. «Аркаим. Стоящий у солнца» с Михаилом Задорновым в роли ученого — и постсоветскую комедию «Гонгофер». В зависимости от замысла кадр то статичен, то снимается с рук, то вовсе пародирует сцены боев карате.

В прокатных текстах фильм называли «комедией о настоящей мужской дружбе. О том, как три товарища пытаются избавиться от дурных привычек и изменить свою жизнь». В сентябре 2017-го все шесть «татарометражек» начали показывать в двух казанских кинотеатрах и в кинозалах районов республики.



Стоит посмотреть «Батыра» еще и потому, что съемочной площадкой стала летняя база Союза театральных деятелей «Актер». Сейчас через нее прошла трасса М-12, СДТ согласился получить равноценный участок в другом месте и компенсацию за переезд.