«Осень»: уфимский «Нур» громко заявляет о себе в России

Театральные постановки Татарстана (и Башкортостана): смотрим дома. Часть 53-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Осень»/«Көз» 1995 г.»/youtube.com, аккаунт «Нур Театр»

Рассказывая недавно, что Фарид Бикчантаев ставит венгерскую пьесу в Турции, мы вспомнили, что в 90-е он особенно активно работал и с другими театрами, в частности с уфимским «Нуром». Его история — это показатель, что татарское развивается не только в Татарстане. Смотрим, как нынешний главный режиссер Камаловского театра переосмыслил «Осень» Гаяза Исхаки.

Возвращение патриарха

Работой в «Нуре» Бикчантаев тогда начал серию коллабораций с другими театрами — он работал с Качаловским («Весельчаки» Нила Саймона), с ТЮЗом («Дон Жуан»), Башкирским драматическим театром имени Гафури («Собака на сене» Лопе де Вега).

Традиционно современный «Нур» связывает историю с дореволюционной труппой, которую в 1912 году в Уфе организовала первая татарская актриса Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская. «Нур» активно гастролировал до 1918 года по стране, но потом труппа распалась. В 1989-м появился театр-студия «Нур», который в 1991-м получил статус государственного, для него в 1994-м на месте кинотеатра «Пламя» стали строить здание. Переехал он туда в 1998-м.

«Осень» («Көз») показали 3 ноября 1995 года. Художником постановки стал Тан Еникеев, работавший в театра имени Гафури. В Казани он также работал — вместе с Рифкатом Исрафиловым ставил «Эзләдем, бәгърем, сине!» («Ненаглядная моя») в Камаловском в начале века. Напомним, что в то время и режиссер, и художник перебрались из Уфы в Оренбург, из башкирского в русский театр.

Бикчантаев ставит намеренно прорывную, но при этом и спорную вещь. Популярный дореволюционный автор, влиятельнейшая фигура татарской эмиграции, скончавшийся в Турции, Исхаки только-только начинает возвращаться к читателю. В 1992-м в театре вновь ставят его «Зулейху» (указывается, что музыка Султана Габяши сохранилась частично). Празат Исанбет выдает еще два спектакля — «Алдым-бирдем» («Брачный договор») и «Жан Баевич».

«Зулейху» ставили и в «Нуре». Но Бикчантаев при этом берет достаточно неожиданное произведение. Это не пьеса, а повесть. Таким образом, Фарид абый становится первым, кто занимается инсценировкой. В 1998 году на фестивале «Наурүз» она получает приз «За лучшую режиссуру», производит эффект на III республиканском фестивале имени Карима Тинчурина. В самом театре есть мнение, что именно через «Осень» «Нур» получил признание в профессиональной среде, в частности его показывают на фестивале «Современная режиссура молодых театров» в Москве.

Уходящая и приходящая натура



Повесть Исхаки написал уже в эмиграции, а потому она менее известна, чем такие его произведения, как «Суннатчи бабай» или «Он еще не был женат». Основные героини — представительница уходящей натуры: дворянства — Гульсум (Резеда Фахруллина и Миннинур Саитова-Гизатуллина) и деловых людей — Нафиса (Рашида Гандалипова и Лиана Хайрутдинова). Каждую героиню играют по две актрисы, потому что немало в спектакле воспоминаний.

У обеих по двое детей, мужья. Но одна плывет по жизни, как щепка, и страдает, что не смогла выйти замуж за любимого человека. У другой, по ее словам, была более счастливая жизнь.

Закономерно нас ожидает встреча Гульсум с любовью ее юности, Халилем (Идрис Калимуллин). Исхаки определяет их период отношений как осенний: да, им есть что сказать друг другу, но время уже ушло.

Зачем такой спектакль в 1995-м? Определенно, девяностые — это рефлексия по ушедшему: в частности в уютный мирок татарской интеллигенции врывается мир капитализма, когда недостаточно идти строем, но надо уметь бежать против. Двумя годами позже Бикчантаев ставит дома «Прощайте» Туфана Миннуллина, показывая печальные судьбы шестидесятников.



Бикчантаев превращает Исхаки в Чехова (в том же году он поставил в Казани «Чайку» с артистами, которых сам учит в институте культуры). При этом в его спектакле нет вишневого сада, но есть грусть по чему-то потерянному — тому, что никогда уже не вернется, тому, что уже не сотворишь, не изменишь.

