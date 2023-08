«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 63-я: «To run, or not to run»

Все побежали — и я побежал

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «TO RUN, OR NOT TO RUN. NURBEK BATULLIN. БЕЖАТЬ ИЛИ НЕ БЕЖАТЬ»/youtube.com, аккаунт Nurbak Batulla

Смотрим одну из ранних работ Байбулата Батуллина To run, or not to run. На этой неделе его первый полнометражный фильм «Бери да помни» победил на фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче». И он подписал его уже как «Байбулат Батулла». А в этом коротыше снимался и его брат — Нурбек Батулла.

Танцуют все



Байбулат, как студент Московской школы кино, сначала представил ленту «Ноль с половиной», где деревенский парень по имени Айрат собирается снять ремейк картины Робера Брессона «Наудачу, Бальтазар», но так ничего и не делает. Эта документалка попала в спецпроект интернет-журнала «Сноб, посвященный лучшим молодым фильмам.

После этого ученик Алексея Попогребского получил, в числе заданий на лето, предложение сделать клип на любую музыку. Как сказал Попогребский — «От Баха до Басты». Автор выиграл музыку из фильма «Беги, Лола, беги».



Отметим, что хотя хореографом в семье писателя Рабита Батуллы (который в «Бери да помни» дебютировал как киноактер полнометражки) считается Нурбек, Байбулат также окончил Казанское хореографическое училище. А потом еще и курсы китайского языка в Хунаньском педагогическом университете.

И среди его работ, которые есть в сети, можно найти видео, где он танцует под музыку Мубая и демонстрирует чудеса монтажа.

Отметим, что в портфолио на «Кинопоиске» эта картина даже не значится. Там за 2016-й отмечена сюжетная короткометражка «Сокращение». Далее триумфатор «Кинотавра» — «Половинки». Вместе с работами Александра Ермолина и Натальи Назаровой последняя составила картину «Любовный треугольник» (в 2020-м он сделал новеллу уже для пятичастных «(Не)случайных историй»). Кроме того, Батуллин пошел в сериалы — снимал спортивную «Большую игру», в пандемию делал первый сезон сатирических юморесок «Чума!», также занимался мелодраматической комедией «По колено». В планах — «Соседка» о сыне космонавта и его новой знакомой. Как однажды заметил его брат Нурбек, Байбулат говорил ему, что сначала надо заниматься массовым искусством, а потом делать свое.

Массовый арт-хаус

Здесь же братья сотворили историю вместе. Впрочем, сам Байбулат говорил, что каждого танцовщика, который снимался в фильма бесплатно, можно назвать соавтором. Каждый придумал свои движения сам, при этом проходили и репетиции — в виде тренингов. В ходе семи репетиций кто-то отсеялся.

Классические костюмы пришлось собирать по всему городу, была порвана одна рубашка, одна пара брюк и утерян один галстук. Значительную часть аппаратуры представил Ильшат Рахимбай и компания Hava Projects, в которой он тогда работал, также помогал «Сәләт» и Камаловский театр. Правда, пришлось разориться на аренду коптера и другую часть оборудования. Числящийся режиссером Байбулат стал тут также продюсером, локейшн-менеджером, художником по костюмам.

To run, or not to run (2016-й год) — история более артхаусная. «История о простом российском парне с необычным именем» — Кем Соң Мин. Он вечно улыбается, но внутри у него — зеленое поле и солнце. Он едет по городу, где все ходят строем в костюмах, а танцующих арестовывают. Мамочки с колясками делают бесконечные селфи. Работают герои, видимо, в госучреждении. Так продолжается, пока героя не настигает откровение — и он бежит прочь из города. В комментариях прессе он объяснял, что его фильм — отнюдь не политическое заявление, а выражение несогласия по поводу состояния общества в целом. В форме фантазии, сказки. Отметим, что обоим братьям костюм очень идет.