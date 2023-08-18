Артем Силкин, «Остров-град Свияжск»: «Нам не нужно просто «больше туристов»

Главное не количество туристов, а качество их впечатлений, говорит директор музея-заповедника

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Людей, желающих увидеть музей-заповедник «Остров-град Свияжск», с каждым годом становится все больше. Многие приезжают повторно. Не дремлют как сотрудники музея, так и представители сервиса. Появляются все новые музейные пространства, галереи, мастерские, кафе и гостевые дома. Но проблема заключается в том, что потоки людей пересекаются в точках притяжения и начинают мешать друг другу воспринимать атмосферу уникального культурно-исторического и природного места. Какие действия предпринимает руководство музея, чтобы сохранить остров в первозданном виде и чтобы впечатления у посетителей не испортить перегруженностью достопримечательностей, рассказал в интервью «Реальному времени» директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

«Вопрос не в количестве туристов, а в качестве того, что получают люди от пребывания в музее-заповеднике»

— Что делает музей, чтобы привлекать побольше туристов на остров?

— Внутренний туризм получил определенный толчок, полагаю, что посетителей будет на 15-20 процентов больше, чем в прошлом году. Но мы не кашу варим, которую маслом не испортишь. Нам не нужно просто «больше туристов». Нам интересно, чтобы у тех людей, которые попадают в Свияжск, какая-то информация в голове осталась, а в душе — чувства. Нет смысла пробежаться галопом по острову. Я полагаю, стоит и в музей зайти, и посетить какие-то православные святыни. Поэтому вопрос не в количестве туристов, а в качестве того, что получают люди от пребывания в музее-заповеднике.

— Какие новые музеи или мастерские предполагается открыть в ближайшее время?

— Из ближайших задач — освоение площадки, которая была нам передана под создание «Музея реки». Название условное, но передает суть. Это территория, которая примыкает к улице Московской в районе церкви Константина и Елены. Там планируется создание этнографического пространства, где можно будет строить традиционные лодки, заниматься традиционным судостроением. Мы изучили опыт коллег, ездили в Архангельск на верфь «Товарищества поморского судостроения». Изучили опыт клуба юных моряков «Паллада» из Козьмодемьянска, у которых накоплен огромный опыт работы с подростками — приобщения их к ручному труду и к морским речным практикам.

Цель проекта — сохранение речного волжского наследия. Это будет пространство, где заинтересованные люди, в том числе местные подростки, будут строить деревянные лодки. Туристы, которые транзитом посещают остров, смогут посмотреть, как это происходит своими глазами. Можно взять опыт Архангельска, где есть большая публичная программа. Помимо того, что строят лодки, там же проходят лектории, концерты, презентации традиционной поморской кухни. Это все можно перенести и на волжскую землю. В Свияжске и в окрестностях достаточное количество молодежи, которая может себя этим занять. Так как в бюджете средства не заложены, будем искать спонсорскую помощь, писать гранты. Проект не быстрый, займет несколько лет.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Это будет пространство, где заинтересованные люди, в том числе местные подростки, будут строить деревянные лодки. Туристы, которые транзитом посещают остров, смогут посмотреть, как это происходит

Лучный тир для подростков, возможно, еще появится. Ребята из ассоциации «Ленивый торжок» обсуждают этот проект. Свияжск не такой крупный город, и стоит проблема организовать досуг молодежи, а это будет интересно и взрослым, и детям.

— Что касается речного экскурсионного передвижения. Рядом с вами буквально в 15 минутах езды по воде находится Макарьевский монастырь. Не было идеи организовать экскурсионный тур по воде до монастыря и обратно?

— Музею это интересно, но у нас нет флота. Заниматься речными перевозками людей — это отдельная история и требует огромного количества разрешений. У федеральных крупных музеев, например у Кижей, на балансе стоит несколько судов, им государство выделило суда, и ими занимается целый отдел. У нас таких ресурсов просто нет. Может, кто-то из судовладельцев займется этим. Катание на лодках будет организовано в следующем году. Один предприниматель хочет организовать прогулки по воде на базе старой пристани.

Есть еще проект музеефикации дебаркадера, который нам передали в прошлом году из Казани. Там будет внутри размещена экспозиция, посвященная людям речных профессий и собственно самим дебаркадерам. Я презентовал концепцию этого пространства на конференции «Речная жизнь». Первоначальный ремонт сделан, теперь нужно завершить проект швартовки дебаркадера. После этого появится возможность ремонтно-реставрационных работ.

«Со временем появится стекольная резиденция»

— Появятся ли новые пешеходные маршруты, может, какие-то необычные для посетителей?

— Есть план маршрута, который мы презентуем отдельно и, видимо, в следующем году. Наши экскурсоводы будут водить группы по маршруту, связанному с окрестностями Свияжска. Давно к этой теме подступаемся. Потенциал есть именно у экологического прогулочного туризма. У нас уникальные ландшафты на подъездах к Свияжску, которые будем показывать. Будем разъяснять людям, что они означают. В месте впадения реки Свияги в Волгу есть возможность поговорить о географии, истории, геологических процессах, в ходе которых формировались эти реки и горы, которые мы там видим. Это должен быть жанр экскурсий природоведческих. В Советском Союзе такой формат проводился через станции юннатов. Сейчас этим никто не занимается, а это то, что объединяет с природой. Притом осмысленно объединяет. Мы все любим гулять по лесам, лугам, но, если еще добавляется научно-познавательная составляющая, это учит людей бережно относиться к природе. Лучше понимать свое место в ней и отношение с окружающим миром.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

У нас уникальные ландшафты на подъездах к Свияжску, которые будем показывать. Будем разъяснять людям, что они означают

— Есть ли в планах новые мастерские, где посетители смогут делать что-то своими руками или посмотреть работу ремесленников? Насколько это реализовано в Свияжске?

— Мы начали создавать парк керамических печей. Первая печь уже построена. Это копия печи 17 века для обжига печных изразцов. Планируем к этой печке добавить японскую анагаму, и после знакомства на российско-узбекском форуме с узбекской печью думаем добавить традиционную печь Средней Азии. Несмотря на то, что они примерно одинаковые, но различия есть. У нас в регионе нет больших печей для дровяного обжига, а современным керамистам это интересно. И этот парк позволит проводить резиденции для них в Свияжске. Это очень выгодно и музеям, и ремесленникам. Берется взнос, который позволяет купить дрова, а это основная статья затрат — требуется большое количество дров для того, чтобы ее истопить. Процесс может длиться сутки или больше. Керамисты приезжают со своими готовыми изделиями и обжигают в этой печи. Это очень востребовано у них и покупателей. А мы получаем возможность работы с керамистами, которые будут создавать изделия в том числе для Свияжска: сувениры, художественную продукцию, которой мы будем пополнять фонды музея. Такое мероприятие может проходить один раз в два месяца. Топить печи можно в любое время года. Это очень увлекательный процесс, и туристы, которые будут находиться в это время на острове, смогут понаблюдать за действом. Обжиг в печи очень творческий, в отличие от электрической печи. Эта работа вызывает у людей неподдельный интерес.

В формате резиденции уже работаем несколько лет с графиками в офортной мастерской, где стоят станки для печати. К нам приезжают от 3 до 10 мастеров, и часть произведений, созданных за одну-две недели, оставляют в фондах музея. Нам это интересно. Часто это первоклассные художники: только что Игорь Лангин из Чебоксар, до этого московские графики приезжали, Марина Смольянинова. Довольно много уже прошло через резиденцию графиков, приезжали мастера из Италии, из Швеции.

Со временем появится стекольная резиденция. Мы в прошлом году на грант от фонда Потанина приобрели печь для варки стекла — это экологический проект с переработкой стеклянной посуды, бутылок. Она довольно большая, с температурой 1300 градусов. Двое наших сотрудников сейчас проходят обучение. Уже зимой они будут проводить мастер-классы для туристов, а также делать сувенирную продукцию. Печь, опять-таки, единственная в нашем регионе такого типа.

По поводу строительства запланированных печей, я думаю, это будут грантовые средства. К сожалению, благотворительность по отношению к музеям в нашем регионе не развита. Вот в центральных регионах, на Дальнем Востоке при музеях есть совет попечителей, которые решают, куда вложить средства. У нас такого пока нет.

— А сырье для стекольной печи где берете? Специально привозите?

— Везти не нужно, туристы, к сожалению, достаточно мусора оставляют за собой, в том числе и бутылок, так что проблемы с сырьем нет. Но если есть бутылки из цветного стекла — привозите. Изделия из них получаются интересными.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

У нас в регионе нет больших печей для дровяного обжига, а современным керамистам это интересно. И этот парк позволит проводить резиденции для них в Свияжске

«Не надо забывать, что люди сюда едут не для того, чтобы поесть или сходить в туалет, хотя без этого не обойтись»

— Многие туристы даже не доезжают до острова, особенно в летний сезон, потому что билеты на теплоходы уже раскуплены, а на автобусе можно приехать только с туристическим агентством, но не все хотят ехать с группой — многие любят путешествовать самостоятельно.

— Кроме как принимающая сторона мы тут не работаем. У нас собственного транспорта нет. Министерством транспорта создается объединенная речная корпорация, у которой задача увеличить количество флота. Государство и правительство занимается вопросом, чтобы речные путешествия стали более доступными.

В то же время, когда у нас какие-то события проходят, мы заключаем договор с транспортной компанией и организуем трансфер для желающих приехать из Казани на автобусе. На фестивале «Народная лодка», который прошел недавно в июле, организовывали проезд автобусом, совсем скоро 2 сентября в «День свияжской ухи» тоже организуем транспорт.

Можно бесконечно говорить о патриотизме, а на практике мы это через систему мероприятий реализуем — когда рассказываем об истории, о культурном наследии. Поэтому предлагаю заходить на наш сайт и смотреть на план мероприятий. Мы их всегда тщательно готовим, приглашаем интересных людей — мастеров, артистов.

— Какой все же наиболее частый запрос у туристов? Чего им не хватает на острове для идеального впечатления? Отелей, кафе, пляжей, музеев, пешеходных маршрутов?

— Самый большой запрос у туристов — это туалеты. Но эта проблема никак не решается. Они построены, но пока не эксплуатируются. Это не музейные туалеты, за них муниципалитет отвечает, поэтому не могу сказать, по какой причине. Возможно, не удается получить средства на их содержание. Мы надеемся, что они заработают.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В мировой практике есть примеры того, как радостно, пытаясь обслужить в маленьком населенном пункте поток туристов, застраивали сервисными объектами историческое место, и оно превращалось в торговый центр

В последнее время нареканий меньше стало на качество питания. Сейчас достаточно много объектов работает: большая столовая в женском монастыре, конный двор, кафе «Буян», «Елки», «Рыбацкое подворье», еще одно кафе строится. Многие туристические компании кормят туристов в заведениях, которые по дороге находятся, а не в Свияжск везут.

Для такого небольшого пространства, как Свияжск, 7-8 заведений общепита вполне достаточно. Мы не можем весь Свияжск превратить в столовую. Не надо забывать, что люди сюда едут не для того, чтобы поесть или сходить в туалет, хотя без этого не обойтись. Они едут за атмосферой, за этим ландшафтом, который сегодня есть. Если, остров урбанизировать с помощью каких-то объектов сервиса, исчезнет то, зачем сюда приезжают — дух места.

В мировой практике есть примеры того, как радостно, пытаясь обслужить в маленьком населенном пункте поток туристов, застраивали сервисными объектами историческое место, и оно превращалось в торговый центр. Пример такой ошибки — аналогичный нашему острову французский остров-крепость Мон-Сен-Мишель, где пришлось разобрать огромную парковку и вывести весь сервис на материк, чтобы вернуть уникальность историческому объекту.

Что касается отелей — их немного, но мало кто приезжает с ночевкой, это доли процента. Основной поток у нас — дневной. Можно переночевать в ближайших населенных пунктах. Например, в Введенской слободе есть огромный комплекс. По дороге в Свияжск есть база отдыха «Свияга» с большим количеством мест размещения.

Пляжная зона по географическим условиям возможна только со стороны подъездной дороги. В свое время монастырь заявил о нежелании видеть пляж у себя перед носом, поэтому проект был свернут. В других местах невозможно оборудовать пляж, поэтому он не предполагается.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сейчас бывает, особенно в выходные дни, что людям просто не комфортно из-за того, что толпы посетителей ходят по одним и тем же местам. Люди друг другу мешают, они из-за этого Свияжска-то не видят

— Какая по-настоящему большая проблема вас волнует, которая никак не решается, при этом мешая развитию пространства музея и ухудшая качество посещения для туристов?

— Большое количество людей стало прибывать на частном автотранспорте, они полностью забивают парковку возле острова. Ставят машины на обочине вдоль дороги, тротуаров там нет, все это создает сумятицу, неудобство людям, особенно в выходные дни. О безопасности дорожного движения уже сложно говорить.

Планом управления Свияжска предусмотрено развитие сервисных функций в буферной зоне — то есть в окрестностях Свияжска. Более 10 лет назад построена перехватывающая парковка, которая для нас была построена и по нашему заказу, но до сих пор не передана музею-заповеднику, в силу каких-то бюрократических нюансов. Это то, что не сдвинулось с мертвой точки.

Перехватывающая парковка располагается в 2 километрах от острова. Предполагалось оставлять там автомобили и затем на бесплатном автобусе туристов довозили бы непосредственно до Свияжска. Ближняя парковка могла бы стать платной, чтобы содержать автобусы для подвоза людей с перехватывающей парковки. Там же, на перехватывающей парковке, можно разместить часть сервисной инфраструктуры в виде туалетов, закусочных, чтобы не перегружать само историческое пространство острова. ЮНЕСКО рекомендует нам развивать все сервисные функции, такие как кафе, отели, вне территории острова Свияжск — в буферной зоне. Рядом со Свияжском довольно много свободной земли, и ничто не мешает это делать. Подобная схема прекрасно работает на аналоге нашего Свияжска — острове Мон-Сен-Мишель — и хорошо себя зарекомендовала.

— В связи с увеличивающимся туристическим потоком какие еще программы будете запускать?

— Если такие темпы развития сохранятся, то через год-два станет задача ограничения количества туристов на острове, как это делается, например, в Венеции. Там есть лимит на принимаемые суда.

Максимальное количество, которое Свияжск может принять, — это 2 млн посетителей в год. Притом что заработает перехватывающая парковка, а также другие мероприятия, которые позволят рассредоточить туристов. Сейчас бывает, особенно в выходные дни, что людям просто не комфортно из-за того, что толпы посетителей ходят по одним и тем же местам. Люди друг другу мешают, они из-за этого Свияжска-то не видят. Они видят толпу людей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Что вы сами хотели бы еще увидеть на острове?

— Хотелось бы увидеть озеленения побольше. Хотелось бы реализовать проект возрождения озера заболоченного, которое находится за музеем археологии дерева. А главное, хочется, чтобы Свияжск в течение долгого времени оставался местом, сохраняющим свой особый дух исторического поселения, чтобы мы его своими неосторожными действиями не испортили.