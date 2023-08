«Дневник Анны Франк»: торжество Айсылу Нуруллиной

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 49-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Г. Фрид. Моноопера «Дневник Анны Франк»/youtube.com, аккаунт «Айсылу Нуруллина»

Cмотрим монооперу «Дневник Анны Франк» Григория Фрида, которую молодежный симфонический оркестр Фонда развития исполнительского искусства РТ Sforzando впервые сыграл 9 мая 2017 года в выставочном зале «Манеж». Мы же изучаем версию, показанную в Большом концертном зале консерватории. Оркестром дирижировал Евгений Сакмаров, режиссер-постановщик — Мнир Соколов, художественный руководитель оркестра — его сын Данияр Соколов.

Дневник девочки

Анна Франк родилась 12 июня 1929 года. С 13-го дня рождения по 1 августа 1944-го, в период нацистской оккупации Нидерландов, она вела дневник. Позже стала превращать его в литературное произведение, в роман, заменяя имена, под влиянием выступления министра образования ее страны Херрита Болкештейна, который призывал граждан сохранять любые документы этого периода. Семья девочки все это время жила в убежище.

Умерла Анна в феврале 1945 года в лагере Берген-Бельзен от сыпного тифа. Дневник издали в 1947 году, ее готовил отец Анны Отто, который и подарил ей книгу для записей: «Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи… Вечером, когда темно, я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые почти сбивают их с ног». Дневник уцелел, потому что его сумел спрятать сослуживец отца, а Отто его получил после возвращения из лагеря — он единственный в семье, кто выжил. Отметим, что в 2018-м были обнаружены заклеенные фрагменты дневника, где, к примеру, пересказывались неприличные анекдоты — хранители утверждали, что тем самым хотели показать, что записи принадлежали обычному подростку тех лет.

По дневнику ставили спектакли, им вдохновлялась американская инди-группа Neutral Milk Hotel в культовом альбоме In the Aeroplane Over the Sea, по нему снимали фильмы, аниме и мультфильмы, сериалы (в 2023-м вышел «Маленький огонек» о Мип Гиз, которая укрывала Франков). В России доступен графический роман «Дневник Анны Франк».

Моноопера «Дневник Анны Франк» впервые была исполнена в московском Доме композиторов 18 мая 1972 года. Написал ее Григорий Самуилович Фрид. Он родился в Петрограде, воевал, в 1948-м окончил аспирантуру, преподавал композицию в Музыкальном училище при Московской консерватории.

Либретто — на русском языке, ведь в СССР дневник Анны Франк читали, как и Сэлинджера, Белля, Кафку, Фолкнера, Воннегута, Эдгара По, в переводе Риты Райт-Ковалевой. Дневник вышел в СССР в 1960 году.

Без надежды на постановку

Фрид, в частности, был инициатором создания Музыкального молодежного клуба московского Союза композиторов, который также назывался клубом Фрида. Он руководил им с 1965 года до самой смерти в 2012-м в возрасте 97 лет. Также он написал популярную книгу «Музыка! Музыка? Музыка… и молодежь» и мемуары «Дорогой раненой памяти». Также у Фрида есть четыре оперы, четыре концерта и девять сонат. Что касается его интереса к зарубежным автором, также Фрид написал вокально-симфонический цикл «Федерико Гарсиа Лорка — Поэзия» для сопрано, тенора, фортепиано, кларнета, виолончели и ударных и романсы на сонеты Шекспира. Возможно, вы слышали его музыку к фильму «Тимур и его команда» 1976 года. Он написал также еще одну монооперу, вдохновляясь Нидерландами, — «Письма Ван Гога». Автор не надеялся, что произведение еврея о судьбе еврейской девушки поставят в СССР. Когда в 1969-м он писал монооперу, отношения с Израилем были далеки даже от холодных. Но ее в итоге ставили и в России, и активно за рубежом, от Штатов до Нидерландов. Весь текст композитор взял из дневников, сократив его повествование до 21 эпизода.

Айсылу Нуруллина училась в консерватории у Раиды Ермохиной и Алсу Барышниковой, также посещала мастер-классы агентства по развитию и продвижению оперных исполнителей Oltreilteatro в Италии. Пела в лаборатории Kazan Оpera Lab (опера «1+6»), в недавно прогремевшей «Кави-Сарвар» и камерном «Вие». Также она концертмейстер-иллюстратор кафедры фортепиано консерватории.

Когда в 2018-м Айсылу Нуруллина получила за роль в этой моноопере премию «Тантана» в номинации «Лучшая роль в музыкальном спектакле», она находилась на гастролях с оперной труппой театры оперы и балета, где числилась приглашенной солисткой — в партии Дамы в «Волшебной флейте». Вокруг нее в постановке появляются студенты театрального училища, но ведет всю драму девочки она одна. Опера заканчивается словами «Пока ты можешь без страха смотреть в небо».